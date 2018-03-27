Пасхальные яйца: как и чем покрасить

Окраска яиц натуральными красителями

Для начала предлагаем вам общий алгоритм действий. 1. Отберите нужное количество яиц. Тщательно вымойте их. 2. Сварите яйца вкрутую в крепко соленной воде. Вероятность растрескивания скорлупы в таких условиях резко сократиться! Остудите до комнатной температуры. 3. Приготовьте отвар из тех продуктов-красителей, которые вы выбрали. Для этого измельчите все ингредиенты, поместите в кастрюлю и доведите до кипения. Полностью остудите и добавьте 1 столовую ложку уксуса. Опустите яйца в отвар и оставьте их, пока они не окрасятся в нужный цвет.

Теперь перейдём к практике. Вам понадобятся: упаковка яиц, уксус, а также выбранные нами натуральные красители: голубика, свекла, чай и краснокочанная капуста.

Коричневый цвет

Для получения коричневого цвета подойдёт не только луковая шелуха, но и крепкий чай или свежесваренный кофе.

Красим яйца чаем или кофе

Синий цвет

Если вы хотите получить крсивый синий оттенок, используйте краснокочанную капусту.

Красим яйца краснокочанной капустой

Розовый цвет

Для розового цвета хороша свекла. Мелко нарежьте её или измельчите в блендере до пюре. Кстати, крепкий настой чая каркаде тоже работает примерно в этой цветовой гамме, только он даст более насыщенный красный цвет.

Красим яйца свеклой

Голубой цвет

Отличный натуральный краситель — брусника, черника, бузина, ежевика. Для получения голубого цвета подойдет голубика.

Красим яйца ягодами

Природный декор

Традиционно луковую шелуху используют для окраски яиц в традиционный коричневый цвет. Так до сих пор делают все мамы и бабушки. Но шелуха пригодится и для более оригинальных идей.

Растительные мотивы

Оторвите кусочек шелухи, приложите к яйцу.

Украшаем яйца при помощи луковой шелухи (шаг 1)

По аналогии с шелухой, используйте и листики пряных трав. Мята, кинза, петрушка, укроп всегда в широком доступе!

Украшаем яйца при помощи листиков пряных трав (шаг 1)

Положите яйца вместе с декором в чулок или оберните марлей. Крепко завяжите.

Украшаем яйца при помощи луковой шелухи и листиков пряных трав (шаг 2)

Опустите яйца в любой раствор, приготовленный с добавлением натурального красителя.

Украшаем яйца при помощи луковой шелухи и листиков пряных трав (шаг 3)

Помните! Чем дольше вы держите яйца в отваре, тем ярче будет рисунок.

Украшаем яйца при помощи луковой шелухи и листиков пряных трав (шаг 4)

Мроморный рисунок

Используя шелуху и листья, можно добиться эффекта мрамора! И не бойтесь экспериментировать с разными цветами.

Украшаем яйца при помощи луковой шелухи и листиков пряных трав (результат)

Геометрия в помощь

Если вам по душе геометрические узоры, купите изоленту и активно используйте её. Яйца вымойте, отварите вкрутую и остудите. Нарежьте изоленту полосками шириной примерно 1 см и небольшими кружками. Приклейте произвольно их на каждое яйцо. Ленту надо при этом слегка тянуть, тогда заготовки прилипнут к скорлупе плотнее.

Украшаем яйца при помощи изоленты (шаг 1)

Покрасьте яйца выбранным красителем. Переложите яйца на салфетку и дайте пооностью высохнуть и остыть. Аккуратно снимите кусочки изоленты. Если хотите, капните несколько капель растительного масла на мягкую текстильную салфетку и натрите яичную скорлупу. Уберите излишки жира.

Украшаем яйца при помощи изоленты (шаг 2)

Красьте и украшайте яйца по своему выбору и согласно своему вкусу. Главное, чтобы это было сделано с хорошим настроением!

Украшаем яйца при помощи изоленты (результат)