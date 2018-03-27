Картофельные клецки в духовке 

Предлагаем вам рецепт приготовления гноччи — картофельных клецек, запеченных в духовке с капустой и горошком под соусом!
Уровень сложности
Средне
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Способ приготовления
Подготовка:
5 минут
Время приготовления: 10 минут
Количество: 4 порции
200 г брокколи
500 г гноччи
150 г горошка
6 ст. ложек сметаны или йогурта
100 г сыра чеддер (нарезать овощечисткой)
1 В кастрюлю с кипящей водой положите порезанную капусту и варите ее 5 минут. Через 3 минуты после начала приготовления добавьте гноччи и горошек.
2 Поставьте духовку на 180 градусов. Из кастрюли вылейте воду, положите туда сметану и половину порции сыра. Добавьте соль и попец, тщательно перемешайте.
3 Положите массу в форму для запекания, посыпьте натертым сыром и готовьте в духовке 5 минут.
Гноччи (картофельные клецки)
500 г отварного картофеля
1 большое яйцо
50 г мягкого сыра
125 г муки соль и перец (по вкусу)
1 Почистите и разомните горячий картофель. Положите яйцо, мягкий сыр и соль. Хорошо перемешайте.
2 Добавьте муку, пока тесто не станет плотным. Сделайте шарики размером с грецкий орех и приплюсните их вилкой.