Картофельные клецки в духовке

Предлагаем вам рецепт приготовления гноччи — картофельных клецек, запеченных в духовке с капустой и горошком под соусом!

Уровень сложности

Средне

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Способ приготовления

Подготовка:

5 минут

Время приготовления: 10 минут

Количество: 4 порции

200 г брокколи

500 г гноччи

150 г горошка

6 ст. ложек сметаны или йогурта

100 г сыра чеддер (нарезать овощечисткой)

1 В кастрюлю с кипящей водой положите порезанную капусту и варите ее 5 минут. Через 3 минуты после начала приготовления добавьте гноччи и горошек.

2 Поставьте духовку на 180 градусов. Из кастрюли вылейте воду, положите туда сметану и половину порции сыра. Добавьте соль и попец, тщательно перемешайте.

3 Положите массу в форму для запекания, посыпьте натертым сыром и готовьте в духовке 5 минут.

Гноччи (картофельные клецки)

500 г отварного картофеля

1 большое яйцо

50 г мягкого сыра

125 г муки соль и перец (по вкусу)

1 Почистите и разомните горячий картофель. Положите яйцо, мягкий сыр и соль. Хорошо перемешайте.

2 Добавьте муку, пока тесто не станет плотным. Сделайте шарики размером с грецкий орех и приплюсните их вилкой.