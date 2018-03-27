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Салат из красной капусты
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Салат из красной капусты 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Салат из свежей красной капусты, брокколи, яблока, сельдерея и моркови! Свежий, легкий и очень полезный салат! Станет прекрасным дополнением к основному блюду!
Ингредиенты
Яблочный уксус
2 ст. л.
оливковое масло
3 ст. л.
мед  1 ст. л.
соль
0,5 ч. л.
черный молотый перец
0,5 ч. л.
красная капуста
500 г  цветная капуста или брокколи
200 г  лук  1 шт (маленький)
стебель сельдерея
1 шт  морковь
1 шт (большая)
яблоко
1 шт  петрушка
по вкусу
изюм
70 г  грецкие орехи
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Время готовки
15 мин  Количество персон
6 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Способ приготовления
Возьмите красную капусту и нашинкуйте тонкими полосками. Брокколи разделите на соцветия и порежьте маленькими кусочками. Лук, яблоко и сельдерей порежьте мелкими кубиками. Морковь натрите.
В большой емкости перемешайте уксус, масло, мед, соль и перец. Положите туда же порезанные овощи. Положите порезанную петрушку. Помешайте. Украсьте изюмом и рубленными орехами.
Приятного аппетита!
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