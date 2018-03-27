Салат из красной капусты

Салат из свежей красной капусты, брокколи, яблока, сельдерея и моркови! Свежий, легкий и очень полезный салат! Станет прекрасным дополнением к основному блюду!

Ингредиенты

Яблочный уксус

2 ст. л.

оливковое масло

3 ст. л.

мед 1 ст. л.

соль

0,5 ч. л.

черный молотый перец

0,5 ч. л.

красная капуста

500 г цветная капуста или брокколи

200 г лук 1 шт (маленький)

стебель сельдерея

1 шт морковь

1 шт (большая)

яблоко

1 шт петрушка

по вкусу

изюм

70 г грецкие орехи

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Время готовки

15 мин Количество персон

6 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Способ приготовления

Возьмите красную капусту и нашинкуйте тонкими полосками. Брокколи разделите на соцветия и порежьте маленькими кусочками. Лук, яблоко и сельдерей порежьте мелкими кубиками. Морковь натрите.

В большой емкости перемешайте уксус, масло, мед, соль и перец. Положите туда же порезанные овощи. Положите порезанную петрушку. Помешайте. Украсьте изюмом и рубленными орехами.

Приятного аппетита!