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Куриный салат с виноградом
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Куриный салат с виноградом 

Карельские вести 4 часа назад
Легкий куриный салат со свежим виноградом с соусом из майонеза, горчицы, меда и уксуса! Майонез можно заменить на обезжиренный йогурт или сметану! Вкусно и полезно!
Ингредиенты
Майонез
80 мл  дижонская горчица
2 ст. л.
мед  2 ст. л.
белый виный уксус
1 ст. л.
куриное филе
450 г  белый виноград
150 г  соль
по вкусу
черный молотый перец
по вкусу
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Способ приготовления
Время готовки
45 мин  Количество персон
4 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Курицу помойте и сварите, пожарьте и порежьте кубиками. Виноград помойте и порежьте пополам.
В большой емкости перемешайте майонез, горчицу, мед и уксус. Положите курицу. Посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте. Добавьте виноград.
Приятного аппетита!
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