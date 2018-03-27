Куриный салат с виноградом

Легкий куриный салат со свежим виноградом с соусом из майонеза, горчицы, меда и уксуса! Майонез можно заменить на обезжиренный йогурт или сметану! Вкусно и полезно!

Ингредиенты

Майонез

80 мл дижонская горчица

2 ст. л.

мед 2 ст. л.

белый виный уксус

1 ст. л.

куриное филе

450 г белый виноград

150 г соль

по вкусу

черный молотый перец

по вкусу

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Способ приготовления

Время готовки

45 мин Количество персон

4 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Курицу помойте и сварите, пожарьте и порежьте кубиками. Виноград помойте и порежьте пополам.

В большой емкости перемешайте майонез, горчицу, мед и уксус. Положите курицу. Посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте. Добавьте виноград.

Приятного аппетита!