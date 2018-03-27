Лучшие вина из Риохи приехали в Москву

Лучшие вина из Риохи приехали в МосквуКорреспондент It’s My Wine сходил в ресторан Twins Wine Space на дегустацию испанского винного дома Cune и делится впечатлениямиВинодельня Cune основана в 1879 году в регионе Риоха Альта. Сейчас она входит в топ-5 самых узнаваемых виноделен региона. И это единственный испанский производитель вина, которому разрешено использовать национальный флаг в своем логотипе. На московскую дегустацию винодельни приехал владелец компании Виктор Уррутия. Он лично презентовал новинки, а также провел вертикальную дегустацию культового вина Imperial Gran Reserva. НовинкиCune Verdejo Rueda DO, 2017 — Доступная роскошь на каждый деньСвежее и тонкое белое вино с ароматом персика, ягод и маракуйи. Это классическое вердехо, такое вино пьют в Испании круглый год. Благодаря своей легкости и минеральной структуре его можно считать потенциальным хитом летних веранд.Selecciо́n de fincas Tempranillo Rioja DOC, 2015 — Мощный нос в сочетании с умеренной простотойОчень ароматный образец с нотками розы, ванили и клубники. Стопроцентный темпранильо. Кислотность у вина чувствуется ярче, чем танины. Оно слегка землистое, но элегантное, полнотелое, но мягкое. Во вкусе преобладают красные фрукты и дуб. Послевкусие долгое.Selecciо́n de fincas Garnacha Rioja DOC, 2015 — Питкое вино с ощутимой кислинкойУ вина тонкий аромат, в котором преобладают спелая вишня и зеленое яблоко. Здесь снова балом правит кислотность, причем в этом образце это наиболее очевидно: во вкусе слышно все то же зеленое яблоко и слива. Оно свежее и легкое, немного травянистое. Идеальное сопровождение прохладного летнего вечера.Selecciо́n de fincas Graciano Rioja DOC, 2015 — Мощное вино не для всехВино насыщенного свекольного цвета с богатым носом. В аромате преобладает малина и другие садовые ягоды. Вкус у этого образца мощный и насыщенный; оно в меру сладкое и с обволакивающей текстурой. ИмпериалыCune Imperial Gran Reserva Rioja DOC, 2009 — То, что пили сто лет назадЭлегантное вино, выдержанное в дубовых бочках в течение 24 месяцев — с последующей трехлетней выдержкой в бутылке. Шелковистый брутальный аромат, в котором чувствуются чернослив, черный перец и коптильный дым. Вкус тихий, слегка пепельный с кислотностью на первом месте. 93 балла в рейтинге Wine spectator.Cune Imperial Gran Reserva Rioja DOC, 2007 — Более легкий и гастрономический вариант империалаЭтот урожай был довольно бедным, поэтому, по словам главы дома Виктора Уррутия, львиную долю бутылок разливали в магнумы. Вино чувствуется более молодым, чем образец 2009 года. Аромат тонкий и древесный, немного дымный, словно бабушкина шкатулка. Во втором носе есть едва слышимые нотки луговых цветов. Вкус многослойный: дымчатость никуда не девается, но присутствует также и ягодная сладость и абрикос. В широкой продаже этого вина не будет, но его можно специально заказать.Cune Imperial Gran Reserva Rioja DOC, 1998 — Возрастное вино, заслуживающее пиететаКлассический империал с возрастом приобретает кирпичный цвет. Фрукты здесь уходят на задний план. У вина потрясающе сложный аромат: ярко выражена лилия, грибы; можно почувствовать лес после дождя и даже мясной соус, сваренный из дичи. Танины здесь совсем не заметны — осталась чистая кислотность. Это утонченная брутальность: во вкусе можно почувствовать и цветы, и кожу. Сложное, но деликатное вино, которое поймут не все, но полюбят многие.