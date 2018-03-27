Клубнично-банановый молочный коктейль

Вкус из детства — фруктовый молочный коктейль! Приготовьте его с любимыми свежими фруктами и подавайте охлажденным!

Ингредиенты

Пломбир

100 г банан

1 шт.

клубника

100 г молоко

200 мл Рекомендуем к прочтению:

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Способ приготовления

В глубокую емкость положите мороженое. Разомните. Лучше взять слегка размягченное мороженое, чтобы миксер справился. Добавьте туда клубнику и порезанный банан. Измельчите все при помощи миксера. Налейте молоко, продолжая взбивать смесь в кастрюле.

Время готовки

15 мин Количество персон

2 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Приятного аппетита!