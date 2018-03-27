Клубнично-банановый молочный коктейль 

Вкус из детства — фруктовый молочный коктейль! Приготовьте его с любимыми свежими фруктами и подавайте охлажденным!
Ингредиенты
Пломбир
100 г банан
1 шт.
клубника
100 г молоко
200 мл Рекомендуем к прочтению:
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Способ приготовления
В глубокую емкость положите мороженое. Разомните. Лучше взять слегка размягченное мороженое, чтобы миксер справился. Добавьте туда клубнику и порезанный банан. Измельчите все при помощи миксера. Налейте молоко, продолжая взбивать смесь в кастрюле.
Время готовки
15 мин Количество персон
2 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Приятного аппетита!