Яблочные пончики

Колечки из теста с яблоком внутри! Подавайте с сахарной пудрой и шариком мороженного! Прекрасный десерт для любителей яблочных десертов!

Ингредиенты

Растительное масло для жарки

на глаз

мука

150 г разрыхлитель

0,5 ч. л.

соль

0,25 ч. л.

молотый кардамон

0,5 ч. л.

корица

1 ч. л.

сахар

2 ст. л.

молоко

250 мл яйцо

1 шт яичный желток

1 шт ванильный или миндальный экстракт

0,5 ч. л.

яблоки

3 шт сахарная пудра

по вкусу

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1 ч Количество персон

4 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Способ приготовления

Снимите кожуру с яблок, уберите сердцевину и порежьте их колечками.

Подогрейте масло в сковороде-вок на среднем огне.

Просейте муку, посолите, добавьте все специи, разрыхлитель и сахар. Перемешайте.

В отдельном блюде слегка взбейте молоко, яйцо, желток и ванильный или миндальный экстракт. Засыпьте мучную смесь. Хорошо перемешайте.

Окуните в тесто 4-5 яблочных колечек и опустите их в разогретое масло. Жарьте 1-3 минуты до золотисто-коричневого цвета, перевернув яблоки 1-2 раза, чтобы они равномерно обжарились. Переложите колечки на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла

Посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!