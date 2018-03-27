Яблочные пончики 

Колечки из теста с яблоком внутри! Подавайте с сахарной пудрой и шариком мороженного! Прекрасный десерт для любителей яблочных десертов!
Ингредиенты
Растительное масло для жарки
на глаз
мука
150 г разрыхлитель
0,5 ч. л.
соль
0,25 ч. л.
молотый кардамон
0,5 ч. л.
корица
1 ч. л.
сахар
2 ст. л.
молоко
250 мл яйцо
1 шт яичный желток
1 шт ванильный или миндальный экстракт
0,5 ч. л.
яблоки
3 шт сахарная пудра
по вкусу
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1 ч Количество персон
4 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Способ приготовления
Снимите кожуру с яблок, уберите сердцевину и порежьте их колечками.
Подогрейте масло в сковороде-вок на среднем огне.
Просейте муку, посолите, добавьте все специи, разрыхлитель и сахар. Перемешайте.
В отдельном блюде слегка взбейте молоко, яйцо, желток и ванильный или миндальный экстракт. Засыпьте мучную смесь. Хорошо перемешайте.
Окуните в тесто 4-5 яблочных колечек и опустите их в разогретое масло. Жарьте 1-3 минуты до золотисто-коричневого цвета, перевернув яблоки 1-2 раза, чтобы они равномерно обжарились. Переложите колечки на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла
Посыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!