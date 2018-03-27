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Легкий салат из огурца
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Легкий салат из огурца 

Карельские вести 2 часа назад
Простой рецепт свежего салата из огурцов и зелени! Прекрасное дополнение к мясным блюдам!
Ингредиенты
Огурцы
800 г  красный лук  1 шт  соль
1 ст. л.
сметана
250 мл  винный уксус
3 ст. л.
сахар
1 ч. л.
свежий укроп
по вкусу
Время готовки
15 мин  Количество персон
6 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Способ приготовления
Снимите кожу с огурцов, разрежьте пополам вдоль и порежьте. Лук почистите и порежьте тонкими полукольцами.
Взбейте сметану, уксус, соль и сахар.
Перемешайте в миске огурцы, лук и мелко порезанный укроп. Залейте заправкой и хорошо перемешайте. При подаче насыпьте укроп. Подавайте охлажденным.
Приятного аппетита!
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