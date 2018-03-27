Легкий салат из огурца 

Простой рецепт свежего салата из огурцов и зелени! Прекрасное дополнение к мясным блюдам!
Ингредиенты
Огурцы
800 г красный лук 1 шт соль
1 ст. л.
сметана
250 мл винный уксус
3 ст. л.
сахар
1 ч. л.
свежий укроп
по вкусу
Время готовки
15 мин Количество персон
6 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Способ приготовления
Снимите кожу с огурцов, разрежьте пополам вдоль и порежьте. Лук почистите и порежьте тонкими полукольцами.
Взбейте сметану, уксус, соль и сахар.
Перемешайте в миске огурцы, лук и мелко порезанный укроп. Залейте заправкой и хорошо перемешайте. При подаче насыпьте укроп. Подавайте охлажденным.
Приятного аппетита!