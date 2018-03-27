Легкий салат из огурца

Простой рецепт свежего салата из огурцов и зелени! Прекрасное дополнение к мясным блюдам!

Ингредиенты

Огурцы

800 г красный лук 1 шт соль

1 ст. л.

сметана

250 мл винный уксус

3 ст. л.

сахар

1 ч. л.

свежий укроп

по вкусу

Время готовки

15 мин Количество персон

6 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Способ приготовления

Снимите кожу с огурцов, разрежьте пополам вдоль и порежьте. Лук почистите и порежьте тонкими полукольцами.

Взбейте сметану, уксус, соль и сахар.

Перемешайте в миске огурцы, лук и мелко порезанный укроп. Залейте заправкой и хорошо перемешайте. При подаче насыпьте укроп. Подавайте охлажденным.

Приятного аппетита!