Салат с креветками и жареным беконом

Вкуснейший салат из свежих овощей и жареных с беконом креветок в заправке из лимонного сока! Салат освежает и насыщает!

Ингредиенты

Лимоный сок 3 ст. л.

cок лайма

1 ст. л.

сахар

1 ч. л.

оливковое масло

60 мл бекон

6 полосок

креветки

450 г паприка

0,5 ч. л.

салат ромен

1 головка

помидоры черри

8 шт авокадо

1 шт огурец

1 шт зерна кукурузы

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Время готовки

30 мин Количество персон

4 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Способ приготовления

Взбейте сок лимона, лайма и сахар. Помешивая, влейте оливковое масло. Добавьте сль и перец!

Пожарьте бекон и режьте на кусочки. Из сковороды слейте масло, оставив в ней 1 столовую ложку.

Почищенные креветки перемешайте с паприкой. Положите их в сковороду, в которой жарился бекон, и жарьте 5 минут.

Помидоры черри помойте и порежьте на 4 части. Авокадо почистите и вместе с огурцом порежьте кубиками.

В плошке перемешайте листья салата, помидоры, огурец, авокадо, кукурузу и бекон. Залейте лимонной заправкой и перемешайте. Сверху положите креветки!

Приятного аппетита!