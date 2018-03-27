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Салат с креветками и жареным беконом
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Салат с креветками и жареным беконом 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Вкуснейший салат из свежих овощей и жареных с беконом креветок в заправке из лимонного сока! Салат освежает и насыщает!
Ингредиенты
Лимоный сок  3 ст. л.
cок лайма
1 ст. л.
сахар
1 ч. л.
оливковое масло
60 мл  бекон
6 полосок
креветки
450 г  паприка
0,5 ч. л.
салат ромен
1 головка
помидоры черри
8 шт  авокадо
1 шт  огурец
1 шт  зерна кукурузы
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Время готовки
30 мин  Количество персон
4 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Способ приготовления
Взбейте сок лимона, лайма и сахар. Помешивая, влейте оливковое масло. Добавьте сль и перец!
Пожарьте бекон и режьте на кусочки. Из сковороды слейте масло, оставив в ней 1 столовую ложку.
Почищенные креветки перемешайте с паприкой. Положите их в сковороду, в которой жарился бекон, и жарьте 5 минут.
Помидоры черри помойте и порежьте на 4 части. Авокадо почистите и вместе с огурцом порежьте кубиками.
В плошке перемешайте листья салата, помидоры, огурец, авокадо, кукурузу и бекон. Залейте лимонной заправкой и перемешайте. Сверху положите креветки!
Приятного аппетита!
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