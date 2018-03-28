Бородавчатка и другие экзотические блюда, которые вы вряд ли осмелитесь попробовать

Закуски Осьминог Живого осьминога обдают горячим кунжутным маслом, а затем присыпают семенами самого кунжута. Это корейский деликатес. Еда такая свежая, что вот-вот убежит с тарелки. Осьминог может маленькими присосками зацепиться у человека в горле — и привести к смерти от удушья. Как это есть:тщательно пережевывая. Никогда еще этот надоевший совет не был так актуален, как в тот момент, когда вы поедаете эту закуску. А еще гурманы и местные жители Вьетнама советуют начинать с головы. Бородавчатка Самая ядовитая рыба в мире, ее еще называют «рыба -камень» — при любой опасности она ложится на дно и сверху выглядит как булыжник. Однако одно прикосновение к ее шипам приводит к смерти. И при этом для гурманов в Гонконге и Индии из нее готовят сашими. Как это есть:только в дорогих и известных ресторанах с отличными рекомендациями и наличием умелых поваров, специализирующихся на разделке «камня». Мякоть рыбы совершенно безопасна при правильном приготовлении. Так что проблемы могут быть скорее у рыбаков и поваров. Гриб-навозник Несмотря на неаппетитное название и так себе внешний вид, считается деликатесом в Чехии и Финляндии. Тушеный в сметане серый навозник весьма ценим любителями деликатесов. Сложностей с распознаванием этих грибов нет. Однако в употреблении он опасен. Этот гриб ни в коем случае нельзя использовать как закуску к спиртным напиткам. В сочетании с алкоголем он вызывает тяжелую и быструю интоксикацию организма, способную привести к смерти человека. Как это есть:без алкоголя, даже легкого. Более того, спиртного не должно присутствовать в вашем организме до того, как вы решитесь попробовать этот деликатес, минимум шесть-семь часов. Скорпена Еще одна смертельная для человека рыба, которая считается деликатесом в Австралии. Вкус ее мяса очень напоминает краба. Яд же содержится в шипах и колючках. Для приготовления блюд из скорпены требуется огромный опыт и умение повара. Как это есть:только в проверенных местах и вблизи от городских больниц. На всякий случай. Овощи-фрукты Плоды аки Оранжево-красного цвета, немного похожие на грушу, эти плоды можно встретить на Гаваях, Гаити, Ямайке, Кубе, во Флориде. Мякоть бело-желтого цвета, мягкая, кремовая, по консистенции напоминает авокадо. Фрукт богат витаминами и белками. Из него можно готовить не только десерты, но и основные блюда. На Ямайке аки варят с помидорами, луком и рыбой, получается что-то вроде супа. Однако есть аки незрелыми опасно — плод блокирует синтез глюкозы, что приводит к проблемам с печенью. К счастью, спелые плоды легко распознать — они раскрываются, видны их темные круглые косточки. Косточки, кстати, ядовиты! Как это есть:брать только тот плод, в спелости которого вы абсолютно уверены. Покупать этот фрукт лучше в супермаркете или у знакомого торговца на рынке. Лепешки из маниоки Маниока — вечнозеленый многолетний куст. Богатые крахмалом корнеплоды похожи на длинные крупные картофелины. Маниоки огромны — до метра в длину и до 10 кг весом. Однако в сыром виде плод содержит ядовитую для человека синильную кислоту, поэтому нуждается в тщательной температурной обработке. Маниоки чистят, трут на мелкой терке, отжимают под прессом, высушивают и протирают через сито. Получается так называемая тапиока — маниоковая мука. Из нее пекут хлеб и лепешки. Как это есть:только после правильной и тщательной кулинарной обработки, не пропустив ни одного этапа. Рыба фугу Знаменитая фугу — это рыба, внутренние органы которой содержат ядовитый токсин. И представьте себе, именно он придает рыбе неповторимый вкус, из-за которого гурманы всего мира ежедневно рискуя жизнью, едят деликатес. Готовить фугу могут только повара, имеющие на это сертификат. Только они способны оставить в тканях минимальное неопасное количество токсина. А ведь от токсина нет противоядия! Интересно, что рыба накапливает яд только после поедания других морских обитателей (ракушечников и морских звезд). То есть ее безопасную версию вполне можно вырастить для ресторана. Однако посетители предпочитают вкус опасности, подобный игре в русскую рулетку. Без яда и соответствующего ореола безысходности фугу становится просто рыбным филе… Как это есть:только из добрых рук сертифицированного фуговеда. Фугу жарят, варят, делают сашими. Десерт: сыр касу марцу Закончим обед сыром, тем более что во многих странах его подают именно в конце трапезы. Уникальный сыр касу марцу из Италии — необычное лакомство. Это продукт из овечьего молока, которое оставляют бродить на воздухе. Мухи особого вида откладывают туда яйца, из них вылупляются личинки. Они и занимаются производством сыра, делая его мягким и ноздреватым. Чтобы извлечь личинок, головку сыра помещают в герметичный пакет, чтобы те задохнулись. При этом сыр обладает уникальным ароматом и вкусом, что обеспечивает ему множество небрезгливых поклонников. Кроме того, на Сардинии касу марцу считается отличным афродизиаком. Как это есть:лучше не пробовать вообще. Тем более что официально в Италии изготовление касу марцу запрещено. Но если вы все же это сделаете, обязательно поделитесь впечатлениями и ощущениями с другими читателями нашей кулинарной рубрики. Фото: shuterstock.com, wikipedia