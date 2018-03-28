Море вкуса: рецепты мидий от итальянского шеф-повара, которые приведут тебя в восторг

А все потому, что мидии — любимое блюдо жителей прибрежных стран: Бельгии, Греции и особенно Италии. Еще бы! Это один из самых полезных морепродуктов, который плюс ко всему имеет просто идеальный состав микроэлементов, содержит всего 77 калорий на 100 грамм, а белка имеет больше, чем в мясе и рыбе!

А вкус… изысканный и тонкий. Чтобы его полностью прочувствовать, в некоторых странах едят мидии и вовсе сырыми. Хотя неподготовленной публике таких деликатесов лучше не предлагать. Начать правильнее с сочетания морепродукта с соусами: песто, блючиз; или и вовсе в составе супов и других блюд. Но обо всем подробнее и по порядку в нашей подборке рецептов.

Мидии маринара

Ингредиенты:

Мидии — 1 кг Чеснок — 2 зубчика

Вино — 50 мл Оливковое масло — 5 столовых ложек

Черный перец — 1 чайная ложка

Петрушка — 5 веточек

Способ приготовления:

На разогретую сковороду наливаем оливковое масло, добавляем чеснок и жарим его до золотистого цвета.

К чесноку отправляем мидии и закрываем крышкой.

Через минуту добавляем белое вино и ждем, пока мидии не начнут раскрываться, а вино испаряться.

На последнем этапе добавляем нарезанную петрушку и перец.

Мидии песто

Ингредиенты:

Мидии — 1 кг Оливковое масло extra virgin (предпочтительно лигурийское) — 150 мл Тертый пармезан или тертый гран падано — 6 столовых ложек

Чеснок — 2 зубчика

Кедровые орехи — 1 столовая ложка

Листья базилика — 50 г Крупная соль — несколько зерен

Способ приготовления:

На разогретую сковороду наливаем оливковое масло, добавляем чеснок и жарим его до золотистого цвета.

К чесноку отправляем мидии и закрываем крышкой.

Через минуту добавляем кедровые орехи, листья базилика и соль.

Выкладываем на тарелку и подаем с тертым пармезаном.

Мидии аррабиата

Ингредиенты:

Мидии — 1 кг Томатная паста — 250 г Пеперончино — 1-2 шт.

Оливковое масло extra virgin — 4 столовые ложки

Чеснок — 1 зубчик

Петрушка — 5 веточек

Соль — по вкусу

Способ приготовления:

На разогретую сковороду наливаем оливковое масло, добавляем пеперончино и чеснок.

Жарим до золотистости чеснока, после чего добавляем томатную пасту, соль и готовим в течение семи минут, помешивая.

Добавляем мидии и готовим еще семь минут, также помешивая.

При подаче посыпаем нарезанными листьями петрушки.

Ингредиенты:

Мидии — 200 г Вонголе — 150 г Лук-шалот — 20 г Масло оливковое — 20 г Масло сливочное — 20 г Вино белое — 30 г Тимьян — 2 г Розмарин — 2 г Бульон куриный — 100 г Петрушка — 3 г Хлеб ремесленный — 100 г Перец халапеньо маринованный — 20 г Лайм — 30 г Способ приготовления:

На оливковом масле обжариваем нарезанный кубиком лук-шалот, добавляем туда мидии и вонголе, рубленые тимьян и розмарин и вино, накрываем крышкой.

После того как мидии с вонголе откроются, снимаем крышку, добавляем бульон, маринованный перец, рубленую зелень, резаный лайм и сливочное масло.

Взбиваем соус до сливочной консистенции.

Выкладываем на тарелку и подаем с обжаренным на мангале хлебом.

Тосканский томатный суп Ингредиенты:

Мидии — 3 шт.

Тигровые креветки — 3 шт.

Королевская креветка — 1 шт.

Кальмары очищенные — 50 г Каперсы — 10 г Маслины каламата без косточки — 10 г Стебель сельдерея — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Томаты в собственном соку — 150 г Бульон куриный — 150 г Вино белое сухое — 50 г Способ приготовления:

В раскаленное масло бросаем морепродукты и обжариваем две секунды, затем заливаем вином и ошпариваем.

Выпариваем вино несколько секунд. Затем добавляем овощи и маслины, каперсы, заливаем куриным бульоном и томатным соусом, который готовится предварительно.

В конце приправляем солью, перцем и пробитым чесноком, после чего варим суп на большом огне 5 минут.

Подаем с зеленью.

Томатный соус:

В томаты в собственном соку добавляем базилик, соль, перец. Ставим на плиту.

Выпариваем на одну четвертую часть или до полного загустения.

Мидии саганаки

Ингредиенты:

Мидии очищенные — 200 г Мидии неочищенные — 6 шт.

Масло оливковое — 60 г Вино белое сухое — 30 г Соль — по вкусу

Перец чили — 1 г Вода — 100 мл Рыбный бульон — 100 мл Фета — 60 г Перец болгарский красный — 100 г Лук репчатый — 120 г Томаты в с/с (резаные) — 130 г Паста томатная — 20 г Сахар — 10 г Петрушка — 20 г Способ приготовления:

Для соуса лук и перец нарезаем мелким кубиком. Лук обжариваем в сотейнике на оливковом масле до золотистого цвета.

Добавляем вино и выпариваем алкоголь. На другой сковороде обжариваем болгарский перец, высыпаем в сотейник к луку, добавляем томаты в с/с, томатную пасту, воду, соль, перец, перец чили, сахар.

Тушим 20 минут до полной готовности на среднем огне. Доводим до вкуса, соус должен получиться сладко-острый.

Далее разогреваем сковороду и обжариваем мидии (2-3 минуты) до выделения сока.

Добавляем рыбный бульон, получившийся соус, тушим в течение 6 минут, доводим до вкуса.

В последнюю очередь добавляем 10 г петрушки и за 5 секунд до подачи — ломанную на кусочки фету (30 г).

При подаче добавляем оставшуюся часть петрушки и феты. Рекомендуется подавать с домашним или жареным на гриле хлебом.

Ингредиенты:

Мидии в ракушках — 200 г Лук-шалот — 20 г Сельдерей (стебель) — 15 г Чеснок — 3 г Масло оливковое — 10 мл Вино белое сухое — 35 мл Бульон из белой рыбы (на костях) — 120 мл Соль мелкая — 2 г Петрушка (листья) — 2 г Масло сливочное — 15 г Томатная база — 30 мл Ингредиенты для томатной базы:

Томаты Pelati (непробитые) — 250 г Чеснок — 2,5 г Масло оливковое — 6 мл Сахар — 5 г Соль мелкая — 2 г Базилик (листья) — 1 г Способ приготовления:

Лук-шалот и стебель сельдерея нарезаем кубиком 0,3 х 0,3 см, чеснок — кубиком 0,2 х 0,2 см.

В сковороде на разогретом оливковом масле обжариваем мидии и овощи. Затем вливаем белое вино, выпариваем алкоголь.

Добавляем томатную базу и вливаем рыбный бульон. Солим, доводим до кипения.

Накрываем сковороду фольгой, плотно прижав края, и томим на медленном огне при тихом кипении в течение 5 минут.

Снимаем фольгу, добавляем мелко рубленную петрушку и сливочное масло.

В суповую тарелку выкладываем мидии. В тарелку вливаем бульон с овощами. Рекомендуется подавать с белым чесночным хлебом.

Томатная база:

У томатов удаляем плодоножки, а сами томаты рвем руками на 3–5 частей. Листья базилика также рвем руками пополам.

В кастрюле на разогретом оливковом масле обжариваем давленный ножом чеснок до прозрачного цвета и размягчения. Затем кладем томаты и доводим до кипения.

Провариваем в течение 5 минут на среднем огне при тихом кипении.

Добавляем сахар и соль, перемешиваем и варим до растворения сахара и соли.

В конце приготовления добавляем базилик, перемешиваем, снимаем с плиты, охлаждаем.

Испанские мидии

Ингредиенты:

Мидии «киви» — 500 г Вяленые томаты — 60 г Сливочный сыр креметте — 200 г Тигровые креветки — 50 г Сливки — 15 г Перец чили — по вкусу

Цедра лимона — по вкусу

Способ приготовления:

Мидии очищаем и удаляем ножку, варим в подсоленной воде 3-4 минуты.

Сыр смешиваем с вялеными томатами. Обжаренные тигровые креветки мелко рубим и добавляем к томатам и приправляем мелко рубленным перцем.

Далее можно выбрать: либо добавить натертую цедру лайма, либо добавить ее к готовому блюду.

Все перечисленное смешиваем, добавляем сливки.

Полученный соус аккуратно ровным слоем выкладываем на мидии.

Запекаем блюдо в духовке 7 минут до образования красивой корочки.

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Фото: пресс-служба, Shutterstock/VOSTOCK