Согреться и успокоиться: подборка полезных горячих напитков

За окном все еще снег и весна будто бы не думает вступать в свои законные права, что портит настроение большинству людей. К тому же, современная жизнь с ежедневными проблемами, а, бывает, и настоящим горем, подрывает иммунитет и сказывается на здоровье. Предлагаем немного подумать о себе и, приготовив чашку полезного и ароматного напитка, побыть наедине с собой.

Современная жизнь, увы, полна стресса и переживаний. Поэтому иммунитет людей 21 века очень страдает и ему просто необходима поддержка. Предлагаем вам подборку полезных напитков, которые не просто согреют вас промозглым весенним вечером, но и помогут укрепить нервы и здоровье. Фудфотогра Анна Матвеева предлагает взять замороженные ягоды клюквы и чёрной смородины (в равных пропорциях), обдать их кипятком и раздавить ступкой, положить в чайник, туда же положить половину палочки лимонника, три веточки мяты, по несколько коробочек кардамона, гвоздики, звёздочки бадьяна и несколько горошин розового перца. Всё это залить 90 градусной водой, настоять минут 10 и подавать с мёдом.

Представительницы веганского блога в Инстаграме предлагают напиток для тех, кто болеет, да и просто хочет поддержать иммунитет в сложное время. Ингредиенты: Облепиха 1 ст. л. Имбирь свежий 3-4 кусочка/дольки Лимон 1 долька Сироп топинамбура/агавы/финиковый 1 ст. л. Куркума 1/4 ч.л. Приготовление: Все ингредиенты сложить в чашку, размять ложкой и залить кипятком. Даем настояться примерно 7-10 мин.

Травяной чай из ромашки, известной своими лечебными свойствами, предлагает приготовить блогер Татьяна. Этот напиток согреет, успокоит и поможет уснуть. Ингредиенты: цветы ромашки (сухие) корень имбиря куркума И ещё вам понадобится термос. Приготовление: 1. В термос насыпаем ромашку, натираем имбирь на тёрке и добавляем куркуму. На 1,5-литровый термос уходит 1 большая горсть ромашки, имбирь 2 см (ориентируйтесь на свой вкус) и 1/2 ч.л. куркумы. 2. Заливаем теплой кипячённой водой (60 градусов). Даём настояться несколько часов.

А тем, кто обожает яблоки, подойдет рецепт чая с яблоками. Его предлагает норвежский блогер Анжелика Зоркина. Приготовление: Яблоки лучше взять ароматные и с кислинкой. Вскипятить в кастрюльке воду и выключить огонь. Добавить щепотку заварки своего любимого чая. Положить в чай несколько яблок, нарезанных на дольки, бруснику или калину, можно добавить палочку корицы, накрыть крышкой и дать постоять несколько минут. Затем налить чай в чашку, положить в нее ложечку меда, в некоторых случаях можно и ложечку рома. Такой чай хорош и в компании и в полном одиночестве.