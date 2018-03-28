Без глютена: 7 альтернатив пшеничной муке

Глютен — противоречивый продукт. Некоторые люди страдают от его непереносимости и не могут употреблять в пищу продукты, в составе которых присутсвует это вещество. Непереносимость глютена носит название «целиакия».

При этом отказываться от глютена без медицинских противовопоказаний не стоит, но можно сократить потребление продуктов с глютеном. В первую очередь это выпечка, сладости, хлеб, полуфабрикаты, каши, крупы, а также все продукты, в которых содержится пшеничная мука.

Мы составили список из семи альтернатив глютену, которые стоит знать всем, кто страдает от целиакии, а также тем, кто хочет минимизировать содержание глютена в своем рационе.

Овсяная мука — популярная альтернатива пшеничной муке высшего сорта. Во время переработки овсяных хлопьев и их измельчении в порошок продукт сохраняет все свои полезные свойства. Такая мука богата витаминами, минералами, клетчаткой и другими питательными веществами, которые укрепляют иммунитет и здоровье человека. А еще регулярное употребление овсяной муки нормализует пищеварение.

Используйте овсяную муку для приготовления хлеба и булочек — они получатся особенно воздушными и нежными. И к тому же диетическими, потому что овсянка — низкокалорийный продукт. Сочетайте овсяную муку с миндальной или кукурузной в соотношении 1:1.

Еще один популярный и распространенный вид муки — рисовая. Она особенно популярна в Японии и Индии, а жители этих стран, как известно, выбирают для своего рациона самые полезные ингредиенты, которые отличаются богатым составом и изумительным вкусом.

Рисовая мука — не исключение: продукт насыщен витаминами, минералами и другими полезными веществами. Эта мука может и должна присутствовать в рационе не только взрослых, но и детей. Из рисовой муки можно печь хлеб, лепешки, коврижки и другие блюда, для которых необходимо тесто.

Мука из орехов — концентрация полезных веществ. Если вы следите за своим здоровьем и питанием, обязательно включите ореховую муку в свой рацион. Особое внимание стоит обратить на миндальную муку: она богата витаминами группы В, Е, А, калием, кальцием, йодом, фосфором, железом и полезными жирными кислотами омега-3.

Такая мука нормализует обменные процессы в организме, укрепляет иммунитет, активирует умственную деятельность, благоприятно влияет на сердце и сосуды. Особенно вкусными и ароматными из миндальной муки получаются десерты и выпечка: капкейки, кексы, брауни, пироги.

Мало кто знает, но мука бывает и гречневой. Готовят ее, как легко догадаться, из гречки. При этом мука сохраняет все полезные свойства крупы: гречневая мука богата витаминами, минералами, клетчаткой, белками и другими питательными веществами. Блюда, приготовленные из гречневой муки, надолго заряжают организм бодростью и энергией. А еще мука из гречки низкокалорийна, а значит, просто незаменима для рациона худеющих.

Приятный факт: в Европе уже оценили питательный состав гречки и перестают считать ее сорняком. Гречка появляется в магазинах здорового питания и занимает одни и те же полки с киноа и нутом.

Турецкий горох нут — крайне полезный продукт. В составе нута содержатся витамины группы В, А, Е, С, РР, калий, кальций, цинк, магний, фосфор, железо, антиоксиданты и аминокислоты. В нутовой муке сохраняется богатый состав продукта, а значит, на нее стоит обратить внимание. Регулярное употребление этого продукта нормализует пищеварение, поднимает настроение, заряжает бодростью и помогает организму бороться с усталостью.

Из нутовой муки можно готовить хлеб, лепешки, тесто для пиццы, лаваш и питу. Этот ингредиент подарит вашим блюдам ближневосточные гастрономические нотки, от которых все будут в восторге.

Кукурузная мука — еще одна прекрасная альтернатива пшеничной муке высшего сорта. Эта мука низкокалорийна и подходит всем, кто следит не только за здоровьем, но и за фигурой. Кроме того, кукурузная мука благоприятно влияет на пищеварение, нормализует давление и уровень сахара в крови, улучшает работу сердца и даже замедляет процессы старения в организме.

Из кукурузной муки получаются особенно вкусные лепешки, хлеб, чипсы, начос. Мексиканцы обожают кукурузную муку и добавляют ее в супы, вторые блюда и соусы. А восточные народы используют ее для приготовления каши.

Любители необычных гастрономических ощущений обязаны попробовать кокосовую муку. Она отличается не только приятным вкусом, но и полезным составом. В такой муке содержатся витамины, минералы, антиоксиданты, органические кислоты, полезные сахара, белки и жиры омега-3. Регулярное употребление этого продукта укрепляет иммунитет, препятствует образованию холестерина и благоприятно влияет на работу сердца и сосудов.

Из кокосовой муки получаются восхитительные десерты: блинчики, маффины, кексы, панкейки, пироги. Выпечка получается воздушной, нежной и приобретает приятный сладковатый вкус. Всем сладкоежкам на заметку!