Десять блюд для борьбы с авитаминозом

В межсезонье каждый человек должен позаботиться о том, чтобы его организм получал достаточное количество витаминов и питательных веществ. Для этого нужно скорректировать свой рацион и включить в него больше овощей, круп, бобовых, белков и фруктов.

KitchenMag составил подборку из десяти блюд, в составе которых присутствуют ингредиенты, укрепляющие иммунитет. Включите их в свой рацион, чтобы защититься от вирусов и инфекций.

Вам понадобится:

Авокадо спелый — 1 шт.

Нут отварной — 1/2 ст.

Тахини — 3 ст. л.

Сок лимона — 1 ст. л.

Масло оливковое — 1 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Предварительно отваренный и очищенный от кожицы нут поместить в блендер вместе с мякотью авокадо и чесноком. Взбить до однородной консистенции.

В получившуюся массу добавить тахини, лимонный сок, соль, перец и немного воды для получения более кремовой текстуры. Взбить еще раз.

Подавать закуску охлажденной. Хранить в холодильнике не более 4 дней.

Вам понадобятся:

Нут — 300 г Греческий йогурт — 1 ст. л.

Приправа «Карри» — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Черный молотый перец — щепотка

Яблоко — 1/2 шт.

Хлеб — 2 ломтика

Базилик — 2 листика

Мята — 2 листика

Соедините нут, йогурт, карри, соль и перец в средней миске. Перемешайте. Смажьте хлеб равномерным слоем.

Выложите сверху яблоко, нарезанное ломтиками.

Добавьте мяту и базилик.

Соорудите сэндвич и подавайте к столу или оберните его пищевой пленкой и возьмите с собой на работу или учебу.

Вам понадобятся:

Тунец — 1 банка (185 г)

Нут — 2 банки (по 400 г)

Каперсы — 2 ст. л.

Помидоры черри — 150 г Свежая петрушка — 1 пучок

Красный перец чили — 1 шт.

Брокколи — 100 г Лимон — 1 шт.

Тунца из банки переложить в миску, предварительно слив жидкость, и размять.

Промыть нут, положить в миску и добавить каперсы. Затем разрезать помидоры и добавить в миску. Нарезать петрушку и перец чили, а затем добавить в миску.

Брокколи разделить на мелкие соцветия, стебли нарезать тонко, обдать кипятком, слить воду и положить в миску.

Смешать брокколи с остальными ингредиентами, приправить по вкусу.

Вам понадобятся:

Филе скумбрии — 2 шт.

Паста карри — 2 ч. л.

Кориандр — небольшой пучок

Рис — 130 г Брокколи — 200 г Лук-шалот — 1 шт.

Масло сливочное — 1 ч. л.

Вино белое сухое — 3 ст. л.

Овощной бульон — 1 л Маскарпоне — 2 ст. л.

Пармезан — по вкусу

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Филе скумбрии обмазать пастой карри и оставить мариноваться. Брокколи разделить на мелкие соцветия.

В сотейнике растопить немного сливочного масла и обжарить предварительно очищенный и мелко нарезанный лук-шалот до прозрачности. Добавить рис и перемешать, чтобы он полностью покрылся маслом.

Далее добавить белое вино. Когда оно выпарится, добавить половник горячего бульона и тушить, помешивая, пока бульон не выпарится. Затем вылить еще один половник бульона и повторить, пока не используете весь бульон. Когда будет использована половина бульона, добавить к рису брокколи.

В отдельной сковороде растопить оставшееся сливочное масло и обжарить филе скумбрии с двух сторон на медленном огне 10-15 минут (в зависимости от толщины кусков).

Готовый рис снять с плиты и смешать с тертым пармезаном и маскарпоне. Подавать рис с обжаренным филе скумбрии, посыпав нарубленным кориандром.

Вам понадобятся:

Киноа — 3/4 ст.

Яйцо куриное — 1 шт.

Лук красный небольшой — 1 шт.

Морковь средняя — 1 шт.

Зеленый горошек замороженный — 1/2 ст.

Кукуруза замороженная — 1/2 ст.

Брокколи — 150 г Тахини — 1 ст. л.

Масло оливковое — 1 ст. л.

Соевый соус — 1-2 ст. л.

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Зелень свежая — по желанию

Отварить киноа, следуя инструкции на упаковке.

Нагреть сковороду, чуть смазав оливковым маслом, и обжарить яйцо на среднем огне, постоянно помешивая. Добавить еще немного масла и выложить очищенные и мелко нарезанные морковь и лук.

Обжаривать 2-3 минуты, а затем добавить разделенную на небольшие соцветия капусту брокколи. Готовить еще 2-3 минуты.

В конце выложить в сковороду киноа, добавить соевый соус и тахини. Посолить и поперчить. Аккуратно перемешать. Подавать салат теплым, посыпав нарубленной зеленью.

Вам понадобятся:

Яйцо куриное — 8 шт.

Сметана — 2 ст. л.

Сливочный сыр — 60 г Зеленый лук — 5 перьев

Спаржа — 1 шт.

Мука — 30 г Панировочные сухари — 20 г Фундук — 30 г Масло сливочное — 10 г Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Обрезать спаржу снизу на 1-2 см и варить в кипящей подсоленной воде 1-2 минуты, чтобы она осталась хрустящей, после чего залить ее холодной водой, чтобы остудить.

Приготовить 3 отдельные тарелки: одну с мукой, вторую со взбитым с солью яйцом и третью со смесью панировочных сухарей и измельченного фундука.

Спаржу последовательно обвалять сначала в муке, затем в яйце, далее в панировочных сухарях и обжаривать на разогретой со сливочным маслом сковороде.

Взбить оставшиеся 7 яиц со сметаной, посолить, поперчить. Готовить омлет на водяной бане, постоянно помешивая, до получения кремообразной массы. Снять омлет с плиты, добавить мелко нарезанный зеленый лук и сливочный сыр.

Разложить омлет в небольшие емкости и подавать со спаржей.

Вам понадобятся:

Листья салата — 8 чашек

Желтый болгарский перец — 1 шт.

Редис — 1 пучок

Огурец — 1 шт.

Манго — 1 шт.

Креветки — 350 г Молотый тмин — 1/2 ч. л.

Молотая паприка — 1/2 ч. л.

Рубленый зеленый лук — 2 стебля

Греческий йогурт — 2/3 чашки

Рубленая кинза — 1/2 чашки

Сок лайма — 2 ст. л.

Оливковое масло — 1/3 чашки

Соль — 1/2 ч. л.

Мед — 1 ст. л.

Кешью — 1/2 чашки

Разогрейте гриль до средней температуры.

Перец, манго и редис нарежьте на небольшие ломтики.

Креветки посыпьте солью, тмином и паприкой. Обжаривайте на среднем огне от 3 до 5 минут с каждой стороны.

Приготовьте соус. Выложите зеленый лук, греческий йогурт, кинзу, сок лайма, оливковое масло, соль и мед в чашу блендера. Смешайте до однородной массы.

Зелень выложите на тарелку. Сверху поместите овощи, манго и креветки.

Посыпьте салат кешью и сбрызните оливковым маслом. Подавайте к столу.

Вам понадобятся:

Дикий и/или коричневый рис — 120 г Тыква — 300 г Сливки — 100 мл Лук-шалот — 1 шт.

Тмин — по вкусу

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Масло кунжутное — по необходимости

Очистить и нарезать лук-шалот. Обжарить его в глубокой сковороде на кунжутном масле вместе с рисом.

Тыкву нарезать кубиками, предварительно сняв кожуру. Добавить ее в сковороду одновременно с кипящей водой. Воды должно быть столько, чтобы полностью прикрыть все ингредиенты.

Уменьшить огонь, добавить тмин и тушить 20 минут, добавив немного воды, если это необходимо. В самом конце залить блюдо сливками, посолить и поперчить.

Вам понадобятся:

Креветки — 400 г Лук-шалот — 10 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Морковь средняя — 1 шт.

Томатная паста — 70 г Вода — 1 л Вино белое — 20 мл Масло оливковое — 2 ст. л.

Тимьян сушеный — 2 ч. л.

Зеленой лук — несколько перьев

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Сливки — по вкусу

Гренки — по вкусу

Очистить и нарезать чеснок, лук-шалот и морковь. Нагреть оливковое масло в сковороде на среднем огне и обжарить лук-шалот, морковь и креветки до золотистого цвета 5-7 минут, посолив, поперчив и добавив тимьян.

Далее добавить чеснок и томатную пасту, обжарить еще 2 минуты, влить вино и тушить 5 минут. Добавить горячую воду, довести до кипения, затем уменьшить огонь, накрыть крышкой и варить на медленном огне 15 минут.

Поместить суп в блендер и измельчить до однородного состояния. Перелить суп обратно в кастрюлю и довести еще раз до кипения. Подавать со сливками и гренками, посыпав зеленым луком.

Вам понадобятся:

Мука пшеничная — 400 г Свежие дрожжи — 1/2 пачки

Вода — 225 мл Масло оливковое — 5 ст. л.

Соль — 5 г Куркума — 1 ст. л.

Спаржа зеленая — 1 пучок

Сыр козий — 200 г Соус песто — 4 ст. л.

Соль крупная — по вкусу

Смешать муку с водой, замешивая тесто не менее трех минут. Затем добавить дрожжи, соль, 2 столовые ложки оливкового масла и куркуму. Отбивать тесто, пока оно не станет эластичным.

Скатать тесто в шар, накрыть полотенцем и оставить на 2 часа, периодически отбивая его, если это необходимо.

Далее разделить тесто на 2 части и раскатать 2 фокаччи, разместив их на смазанный оливковым маслом противень. Пальцем сделать углубления по всей поверхности теста и оставить еще на 30 минут.

В это время очистить спаржу, чтобы она была мягче, и приготовить ее на пару 5 минут.

Оставшимся оливковым маслом смазать тесто, выложить на него спаржу, затем песто и козий сыр, размятый руками. Посыпать крупной солью и выпекать в предварительно разогретой до 210 °C духовке 30 минут.