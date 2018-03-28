Десять блюд для борьбы с авитаминозом 

В межсезонье каждый человек должен позаботиться о том, чтобы его организм получал достаточное количество витаминов и питательных веществ. Для этого нужно скорректировать свой рацион и включить в него больше овощей, круп, бобовых, белков и фруктов.
KitchenMag составил подборку из десяти блюд, в составе которых присутствуют ингредиенты, укрепляющие иммунитет. Включите их в свой рацион, чтобы защититься от вирусов и инфекций.
Вам понадобится:
Авокадо спелый — 1 шт.
Нут отварной — 1/2 ст.
Тахини — 3 ст. л.
Сок лимона — 1 ст. л.
Масло оливковое — 1 ст. л.
Чеснок — 1 зубчик
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Предварительно отваренный и очищенный от кожицы нут поместить в блендер вместе с мякотью авокадо и чесноком. Взбить до однородной консистенции.
В получившуюся массу добавить тахини, лимонный сок, соль, перец и немного воды для получения более кремовой текстуры. Взбить еще раз.
Подавать закуску охлажденной. Хранить в холодильнике не более 4 дней.
Вам понадобятся:
Нут — 300 г Греческий йогурт — 1 ст. л.
Приправа «Карри» — 1 ч. л.
Соль — щепотка
Черный молотый перец — щепотка
Яблоко — 1/2 шт.
Хлеб — 2 ломтика
Базилик — 2 листика
Мята — 2 листика
Соедините нут, йогурт, карри, соль и перец в средней миске. Перемешайте. Смажьте хлеб равномерным слоем.
Выложите сверху яблоко, нарезанное ломтиками.
Добавьте мяту и базилик.
Соорудите сэндвич и подавайте к столу или оберните его пищевой пленкой и возьмите с собой на работу или учебу.
Вам понадобятся:
Тунец — 1 банка (185 г)
Нут — 2 банки (по 400 г)
Каперсы — 2 ст. л.
Помидоры черри — 150 г Свежая петрушка — 1 пучок
Красный перец чили — 1 шт.
Брокколи — 100 г Лимон — 1 шт.
Тунца из банки переложить в миску, предварительно слив жидкость, и размять.
Промыть нут, положить в миску и добавить каперсы. Затем разрезать помидоры и добавить в миску. Нарезать петрушку и перец чили, а затем добавить в миску.
Брокколи разделить на мелкие соцветия, стебли нарезать тонко, обдать кипятком, слить воду и положить в миску.
Смешать брокколи с остальными ингредиентами, приправить по вкусу.
Вам понадобятся:
Филе скумбрии — 2 шт.
Паста карри — 2 ч. л.
Кориандр — небольшой пучок
Рис — 130 г Брокколи — 200 г Лук-шалот — 1 шт.
Масло сливочное — 1 ч. л.
Вино белое сухое — 3 ст. л.
Овощной бульон — 1 л Маскарпоне — 2 ст. л.
Пармезан — по вкусу
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Филе скумбрии обмазать пастой карри и оставить мариноваться. Брокколи разделить на мелкие соцветия.
В сотейнике растопить немного сливочного масла и обжарить предварительно очищенный и мелко нарезанный лук-шалот до прозрачности. Добавить рис и перемешать, чтобы он полностью покрылся маслом.
Далее добавить белое вино. Когда оно выпарится, добавить половник горячего бульона и тушить, помешивая, пока бульон не выпарится. Затем вылить еще один половник бульона и повторить, пока не используете весь бульон. Когда будет использована половина бульона, добавить к рису брокколи.
В отдельной сковороде растопить оставшееся сливочное масло и обжарить филе скумбрии с двух сторон на медленном огне 10-15 минут (в зависимости от толщины кусков).
Готовый рис снять с плиты и смешать с тертым пармезаном и маскарпоне. Подавать рис с обжаренным филе скумбрии, посыпав нарубленным кориандром.
Вам понадобятся:
Киноа — 3/4 ст.
Яйцо куриное — 1 шт.
Лук красный небольшой — 1 шт.
Морковь средняя — 1 шт.
Зеленый горошек замороженный — 1/2 ст.
Кукуруза замороженная — 1/2 ст.
Брокколи — 150 г Тахини — 1 ст. л.
Масло оливковое — 1 ст. л.
Соевый соус — 1-2 ст. л.
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Зелень свежая — по желанию
Отварить киноа, следуя инструкции на упаковке.
Нагреть сковороду, чуть смазав оливковым маслом, и обжарить яйцо на среднем огне, постоянно помешивая. Добавить еще немного масла и выложить очищенные и мелко нарезанные морковь и лук.
Обжаривать 2-3 минуты, а затем добавить разделенную на небольшие соцветия капусту брокколи. Готовить еще 2-3 минуты.
В конце выложить в сковороду киноа, добавить соевый соус и тахини. Посолить и поперчить. Аккуратно перемешать. Подавать салат теплым, посыпав нарубленной зеленью.
Вам понадобятся:
Яйцо куриное — 8 шт.
Сметана — 2 ст. л.
Сливочный сыр — 60 г Зеленый лук — 5 перьев
Спаржа — 1 шт.
Мука — 30 г Панировочные сухари — 20 г Фундук — 30 г Масло сливочное — 10 г Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Обрезать спаржу снизу на 1-2 см и варить в кипящей подсоленной воде 1-2 минуты, чтобы она осталась хрустящей, после чего залить ее холодной водой, чтобы остудить.
Приготовить 3 отдельные тарелки: одну с мукой, вторую со взбитым с солью яйцом и третью со смесью панировочных сухарей и измельченного фундука.
Спаржу последовательно обвалять сначала в муке, затем в яйце, далее в панировочных сухарях и обжаривать на разогретой со сливочным маслом сковороде.
Взбить оставшиеся 7 яиц со сметаной, посолить, поперчить. Готовить омлет на водяной бане, постоянно помешивая, до получения кремообразной массы. Снять омлет с плиты, добавить мелко нарезанный зеленый лук и сливочный сыр.
Разложить омлет в небольшие емкости и подавать со спаржей.
Вам понадобятся:
Листья салата — 8 чашек
Желтый болгарский перец — 1 шт.
Редис — 1 пучок
Огурец — 1 шт.
Манго — 1 шт.
Креветки — 350 г Молотый тмин — 1/2 ч. л.
Молотая паприка — 1/2 ч. л.
Рубленый зеленый лук — 2 стебля
Греческий йогурт — 2/3 чашки
Рубленая кинза — 1/2 чашки
Сок лайма — 2 ст. л.
Оливковое масло — 1/3 чашки
Соль — 1/2 ч. л.
Мед — 1 ст. л.
Кешью — 1/2 чашки
Разогрейте гриль до средней температуры.
Перец, манго и редис нарежьте на небольшие ломтики.
Креветки посыпьте солью, тмином и паприкой. Обжаривайте на среднем огне от 3 до 5 минут с каждой стороны.
Приготовьте соус. Выложите зеленый лук, греческий йогурт, кинзу, сок лайма, оливковое масло, соль и мед в чашу блендера. Смешайте до однородной массы.
Зелень выложите на тарелку. Сверху поместите овощи, манго и креветки.
Посыпьте салат кешью и сбрызните оливковым маслом. Подавайте к столу.
Вам понадобятся:
Дикий и/или коричневый рис — 120 г Тыква — 300 г Сливки — 100 мл Лук-шалот — 1 шт.
Тмин — по вкусу
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Масло кунжутное — по необходимости
Очистить и нарезать лук-шалот. Обжарить его в глубокой сковороде на кунжутном масле вместе с рисом.
Тыкву нарезать кубиками, предварительно сняв кожуру. Добавить ее в сковороду одновременно с кипящей водой. Воды должно быть столько, чтобы полностью прикрыть все ингредиенты.
Уменьшить огонь, добавить тмин и тушить 20 минут, добавив немного воды, если это необходимо. В самом конце залить блюдо сливками, посолить и поперчить.
Вам понадобятся:
Креветки — 400 г Лук-шалот — 10 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Морковь средняя — 1 шт.
Томатная паста — 70 г Вода — 1 л Вино белое — 20 мл Масло оливковое — 2 ст. л.
Тимьян сушеный — 2 ч. л.
Зеленой лук — несколько перьев
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Сливки — по вкусу
Гренки — по вкусу
Очистить и нарезать чеснок, лук-шалот и морковь. Нагреть оливковое масло в сковороде на среднем огне и обжарить лук-шалот, морковь и креветки до золотистого цвета 5-7 минут, посолив, поперчив и добавив тимьян.
Далее добавить чеснок и томатную пасту, обжарить еще 2 минуты, влить вино и тушить 5 минут. Добавить горячую воду, довести до кипения, затем уменьшить огонь, накрыть крышкой и варить на медленном огне 15 минут.
Поместить суп в блендер и измельчить до однородного состояния. Перелить суп обратно в кастрюлю и довести еще раз до кипения. Подавать со сливками и гренками, посыпав зеленым луком.
Вам понадобятся:
Мука пшеничная — 400 г Свежие дрожжи — 1/2 пачки
Вода — 225 мл Масло оливковое — 5 ст. л.
Соль — 5 г Куркума — 1 ст. л.
Спаржа зеленая — 1 пучок
Сыр козий — 200 г Соус песто — 4 ст. л.
Соль крупная — по вкусу
Смешать муку с водой, замешивая тесто не менее трех минут. Затем добавить дрожжи, соль, 2 столовые ложки оливкового масла и куркуму. Отбивать тесто, пока оно не станет эластичным.
Скатать тесто в шар, накрыть полотенцем и оставить на 2 часа, периодически отбивая его, если это необходимо.
Далее разделить тесто на 2 части и раскатать 2 фокаччи, разместив их на смазанный оливковым маслом противень. Пальцем сделать углубления по всей поверхности теста и оставить еще на 30 минут.
В это время очистить спаржу, чтобы она была мягче, и приготовить ее на пару 5 минут.
Оставшимся оливковым маслом смазать тесто, выложить на него спаржу, затем песто и козий сыр, размятый руками. Посыпать крупной солью и выпекать в предварительно разогретой до 210 °C духовке 30 минут.