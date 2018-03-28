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Рецепт дня: лосось со шпинатом под соусом тартар
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Рецепт дня: лосось со шпинатом под соусом тартар 

The Challenger 16 минут назад
Фото: The Challenger
320 calories
Лосось со шпинатом под соусом тартар
Элементарный рецепт рыбы с гарниром и лёгким соусом. Лосось со шпинатом под соусом тартар СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 320 ккал
Ингредиенты
Лосось (филе) 2 шт. Шпинат (свежий) 250 г Лимон 1 шт. Сливки (крем-фреш) 2 ст. л. Петрушка (сушёная) 2 ст. л. Каперсы 1 ч. л. Масло (растительное) 1 ч. л.
Разогрейте масло в сковороде. Прогрейте филе с обеих сторон, а затем обжарьте с каждой по четыре минуты, пока не появится золотистая корочка или лосось не начнёт распадаться. Переложите рыбу на тарелку.
В той же сковороде обжарьте листья шпината и оставьте их под крышкой на минуту. Выложите готовый шпинат на тарелку, а сверху положите по куску филе.
Нагрейте в сковороде крем-фреш, добавьте сок половины лимона, каперсы и петрушку. На медленном огне прогрейте соус несколько минут, не доводя до кипения.
Полейте приготовленным соусом рыбу и украсьте блюдо дольками лимона.
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