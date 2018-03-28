Рецепт дня: лосось со шпинатом под соусом тартар

320 calories

Лосось со шпинатом под соусом тартар

Элементарный рецепт рыбы с гарниром и лёгким соусом. Лосось со шпинатом под соусом тартар СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 320 ккал

Ингредиенты

Лосось (филе) 2 шт. Шпинат (свежий) 250 г Лимон 1 шт. Сливки (крем-фреш) 2 ст. л. Петрушка (сушёная) 2 ст. л. Каперсы 1 ч. л. Масло (растительное) 1 ч. л.

Разогрейте масло в сковороде. Прогрейте филе с обеих сторон, а затем обжарьте с каждой по четыре минуты, пока не появится золотистая корочка или лосось не начнёт распадаться. Переложите рыбу на тарелку.

В той же сковороде обжарьте листья шпината и оставьте их под крышкой на минуту. Выложите готовый шпинат на тарелку, а сверху положите по куску филе.

Нагрейте в сковороде крем-фреш, добавьте сок половины лимона, каперсы и петрушку. На медленном огне прогрейте соус несколько минут, не доводя до кипения.

Полейте приготовленным соусом рыбу и украсьте блюдо дольками лимона.

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