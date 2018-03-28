Лайфхаки на рынке: от шеф — повара и Яны Поплавской

Что покупать на рынках? «В идеале — все!» — уверен Александр. Качество рыночных продуктов куда лучше магазинных. Во-первых, путь к от грядки к прилавку короче. Торговые сети сотрудничают с крупными оптовыми компаниями, которые закупают большие партии овощей и фруктов еще в начальной стадии созревания. Плоды, пока дойдут по конечного покупателя, «дойдут» и до нужной кондиции. Так что свежесть их весьма условна — большинство фруктов и овощей уже «бальзаковского» возраста. Рыночные торговцы закупают свой товар на небольших оптовых базах, где продукты, как правило, не залеживаются. Безусловно, рыночные яблочки и картошка покинули производителя не так давно и еще не успели мумифицироваться. Доверяй, но проверяй На рынке легко можно узнать, где и кем были выращены овощи и фрукты. У каждого продавца есть сертификаты на каждый вид продукции. Прежде чем покупать, поинтересуйтесь их «родословной» — это абсолютно нормально. Не верьте на слово, просите документы (ветсправки, гигиенические сертификаты) — там должны быть указаны место и дата производства. Сегодня некоторые ходят на рынок с приборами для измерения нитратов. Это абсолютно нормально и разумно. Кстати, фрукты и овощи можно очистить от пестицидов при помощи простой хитрости: смешайте одну часть лимонного сока или белого уксуса с тремя частями воды и распылите на овощи и фрукты, а через минуту смойте водой и высушите. Лайфхак от Яны : «Просто поднесите фрукт или овощ к носу и понюхайте. Пластиковые фрукты ничем не пахнут, как из супермаркета. А нормальные должны хорошо пахнуть. Яблоки — яблоками, помидоры — помидорами. Помимо естественного запаха, идеально, если овощи чуть-чуть пахнут землей, зеленью, солнцем.» Продумайте меню.

Если важно сэкономить, покупайте на рынке то, что будет употребляться в свежем виде. Например, томаты для салата, свежие и сладкие. А вот помидоры для тушения вполне можно купить в обычном супермаркете. Если они будут с кислинкой — даже лучше! Лайфхак от Яны: «Подумайте, для какого блюда выбираете продукты. Например, мелкие баклажаны подойдут для запекания, а вот для овощного рагу можно взять и покрупнее. Они дешевле, а в тушеном виде окажутся вкуснее». Обязательно покупайте на рынке сезонные продукты. Летом берите больше ягод, осенью — яблоки, хурму, гранаты, зимой — цитрусовые. Однако сегодня стоит учитывать сезонность не только своего региона, но и следить за урожаями в мире. Например, сейчас в Европе наступает сезон сморчков и спаржи, в Азии продолжается сезон манго. Эти продукты в данный момент самые свежие, идеально подходящие для разумного сбалансированного меню. А рынки всегда оперативно реагируют, так как сезонные продукты всегда дешевле в закупке. Посмотреть информацию о сезонности можно в Интернет. Станьте своим Выбирайте небольшой рынок поближе к дому. В целом, чем рынок меньше, тем лучше. На таких площадках торгуют люди, которые дорожат своей репутацией, а значит, шансы попасть на недобросовестного продавца уменьшаются. Кроме того, вскоре вы будете лично знать всех продавцов и сможете завязать неформальные отношения. А к «своим» отношение всегда особое! Чтобы найти «своего» продавца, понадобится немного времени и наблюдательности. Если торговец приветлив, опрятен и ненавязчив, попробуйте превратить его в собственного поставщика. Не стесняйтесь донимать продавцов вопросами, уточните все, что вас интересует. Чтобы наладить отношения, не нужно «давить», манипулировать и угрожать. Можно пообещать постоянные покупки — это выгодно и вам, и ему. Иногда можно «честно» сказать, что вот осталась 1000 рублей, а купить надо еще вот столько всего! В целом, относитесь к продавцам по-человечески, и вам ответят тем же. Кстати, надо помнить, что продавец обязан предоставить возможность самостоятельно, либо с его помощью выбрать товар. Понравился вот это персик — торговец обязан продать вам именно его. На рынке, как и в любом торговом объекте, действуют правила розничной торговли и закон о защите прав потребителя. Также можно воспользоваться контрольными весами, если что-то вызывает сомнения. Лайфхак от Яны: Не нужно относиться к закупкам на рынке чересчур прагматично. Рынок — это же игра, это так прекрасно! Общайтесь, играйте, говорите комплименты продуктам и самому продавцу! Так вы получите гораздо больше: приятным покупателям делают подарки и скидки, а кроме того, вы сможете зарядиться позитивными эмоциями. Не запасайтесь продуктами на две недели. Смысл покупки качественного филе или свежих овощей на рынке в том, что вы приготовите и съедите их на обед или ужин, а не станете замораживать. Идеально, когда вы покупаете и готовите эти продукты в один день. Лайфхак от Яны: Жизнь далека от идеала. На мой взгляд, нормально покупать продукты на неделю. Главное, хранить их правильно. Например, кинза очень быстро приходит в негодность. Чтобы это предотвратить, я заворачиваю каждый пучок в «чудо-салфетки». Среди зарослей базилика стоит выбрать зеленый, а не фиолетовый. Он куда более устойчив к хранению, да и пахнет ярче. Больше не значит лучше. Фермерские овощи и фрукты должны быть разной формы, размера, иногда с червоточинкой, следами падений. Если в лотке картошка, морковь, яблоки лежат как на подбор, это наверняка продукты генной инженерии. Не стремитесь купить самый большой и блестящий плод. Например, принято считать, что гранат стоит выбирать по цвету: поярче и покраснее. Это большое заблуждение. Самые вкусные — это сравнительно мелкие и невзрачные азербайджанские гранаты. Хорошо, когда кожица у граната тонкая и суховатая — это значит, что она отдала зернышкам все соки. Еще одна полезная примета — рельефность. Кожура должна плотно обтягивать каждое зернышко, от чего на ее поверхности проступают бугорки. Однако стоит немного разбираться в теме или задавать правильные вопросы. Например, плоды фейхоа бывают мелкие — примерно по 2-3 см, а бывают огромными, в несколько раз больше киви. И то, и другое — нормально, просто разные сорта. Лайфхак от Яны: Обязательно просите попробовать то, что берете — это лучший способ разобраться и заодно получить удовольствие. Доверяйте себе, своему вкусу. Где-нибудь в Тбилиси или в Киеве после дегустации на рынке уже можно и не обедать!» Будьте внимательны Например, рыба относится к скоропортящимся продуктам питания, поэтому выбирать ее надо очень придирчиво. У свежей ясный взор, зрачок нормальной величины и яркости. Во-вторых, свежая рыба пахнет морем. Ну, или речной тиной. А если вы почувствуете запах аммиака, значит, к сожалению, срок годности рыбы давно истек. В-третьих, посмотрим на жабры. Норма — яркие, розово-красные. Если рыба начала портиться, жабры сразу темнеют, если ее замораживали — становятся серыми. Напоследок смотрим на чешую. Она должна быть влажной и яркой, а не тусклой, без пятен, не в коем случае не сухой и ломкой. Если же на ней даже появились трещины, значит, рыба явно залежалась на прилавке. Сухой и слегка погнутый хвост также является признаком несвежести. Поберегите себя и своих родных. Лайфхак от Яны: Рыбе надо посмотреть в глаза. И выбрать с самыми красивыми, яркими не мутными — та и будет вашей. Фермерские продукты выглядят совсем иначе, чем магазинные Например, молоко. Цвет его должен быть либо белым, либо слегка кремовым из-за большого содержания жира. Хороший знак — это сливки сверху молока, они обязательно образуются уже после 5-8 часов после доения. Если вы пришли за козьим молоком, то проверьте его на запах. Свежее и качественное козье молоко почти не пахнет. Поинтересуйтесь, подогревает ли фермер молоко после дойки до 70° — пастеризация нужна для обеззараживания. Даже здоровый городской человек, выпив молока «из-под коровы», может получить расстройство желудка. Да, и глупо спрашивать у продавца, есть ли у него 1,5%-ное молоко. Массовая доля жира в домашнем коровьем молоке всегда больше 3%. Творог в зависимости от сезона меняет вкус: летом он сладкий, поскольку коровы пасутся на свежей траве, осенью и зимой — чуть кисловатый. Масло, произведенное летом, более желтое, чем то, что сбито зимой. Жирный творог имеет кремовый оттенок, он однородный и может мазаться. Что касается нежирного творога — он должен быть немного рассыпчатым. Не пугайтесь, если увидите немного сыворотки — это нормально. Лайфхаки от Яны Покупайте на рынке хлеб и всякие разные национальные лепешки — это вкусно, необычно и недорого. Покупать хлеб лучше там, где его пекут. Батон из пекарни всегда свежее. К тому же большинство мини-пекарен (да и продавцов других продуктов) делают существенную скидку в последние часы работы. А этот раз все, мы просто пробежались по рынку: актриса спешила на съемки, шеф-повар в ресторан. Жаль, потому что рынки сегодня — совсем не такие, как были еще лет пять назад: здесь и кулинарии, где можно не только купить продукты домой, но и поесть, что понравилось на прилавке или по запаху. Еще одна рыночная находка — кулинарные мастер-классы. Крупные городские рынки приглашают взрослых и детей на уроки от поваров модных ресторанов. Это отличный способ получить новые навыки и хорошо провести время. Заходите на сайты рынков и смотрите расписание. Кстати, у многих рынков появилась услуга доставки — грех не воспользоваться. Ну, и напоследок, два совета: на рынке обязательно нужно пробовать товар, естественно, который возможно и конечно — торговаться! Как? Об этом мы расскажем вам в следующем материале в репортаже с другого рынка. И, конечно, ждем ваших лайфхаков по походу на базар. Давайте, делиться! P. S. Редакция благодарит за помощь в подготовке материала Роберта, грузинской кулинарии «Оджухари».