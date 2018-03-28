Бекон: как правильно приготовить и съесть

Когда блюду явно чего-то не хватает, мы обращаемся к приправам и специям. На профессиональной кухне это могут быть не только разные вершки и корешки, но и весьма неожиданные ингредиенты. Нередко любимой добавкой к блюдам у шефов выступает бекон. С помощью просоленного свиного мяса можно добавить блюдам аромат дымка или, к примеру, сохранить сочность. Им сложно испортить блюдо, чего не скажешь о самом беконе. Очень часто финальный продукт весьма далек от тех румяных полосок с красочных фото. При приготовлении бекона его обычно не дожаривают или пережаривают, и в итоге разочаровываются в продукте.

При кажущейся сложности блюда готовится бекон просто. Всего лишь нужно запомнить базовые правила и избегать элементарных ошибок, тогда бекон станет вашим любимым ингредиентом.

— Сковорода —

Бекон — это мясной продукт, и как всякое мясо он хорошо «уживается» с чугуном. Посуда с тонкими стенками, как, например, алюминиевая для бекона не подходит. Нагревается она слишком быстро, из-за чего бекон скорее сгорит, чем дойдет до готовности. В противовес им чугун равномерно нагревается, хорошо держит тепло, а в качестве бонуса вы получаете натуральную смазку для посуды из растопленного жира бекона, которая будет выполнять функцию защитного покрытия. Для хрустящей, но не горелой корочки огонь должен быть между минимальным и средним, сковороду в процессе приготовления следует периодически двигать c учетом «точек нагрева».

— Огонь —

Вопреки распространенному мнению, сковорода не должна быть сильно раскаленной. Жир будет вытапливаться постепенно, если сковороду поставить на средний или средне-низкий огонь. Таким образом, бекон будет нагреваться вместе с посудой, что способствует медленному выделению растопленного жира и получению хрустящей корочки.

— Прожарка —

Несоблюдение предыдущего пункта обернется тем, что бекон никогда не прожарится. На горячей сковороде он будет слишком быстро покрываться румяной корочкой, создающей иллюзию, что мясо уже готово. При этом внутри бекон будет оставаться сырым. Правильно выбранная температура приготовления является залогом того, что бекон и прожарится внутри, и покроется румяной корочкой.

— Соль —

Бекон уже содержит соль, поэтому когда его берут как ингредиент к блюду вроде мясного рулета, завернутого в бекон, дополнительно солить не нужно. А если и добавлять соль, то предельно аккуратно, так как даже щепотка-другая на общем вкусовом будет сильно выделяться. При необходимости блюдо с беконом солят в самом конце, и прежде чем солить — обязательно пробуют.

— Микроволновая печь —

Может величайшее технологическое изобретение и делает работу на кухне проще и удобнее, но для бекона оно абсолютно не подходит. Готовят бекон либо на чугунной сковороде или же запекают его в духовке. Во втором случае рекомендуемая температура приготовления составляет порядка 200 °C. Вам не придется отмывать жир от стенок, если бекон положить на решетку, размещенную над листом для выпечки. Приготовление в духовке займет несколько больше времени, чем в микроволновке, но золотистая корочка и четкая текстура, которые нельзя получить в микроволновой печи, несомненно, стоят всех затраченных усилий.