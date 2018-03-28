Ешь медленно и худей

Большинство из нас проводит свои дни в постоянной гонке, даже прием пищи обычно происходит в спешке, а чаще на ходу. Оказывается, нездоровый способ употребления продуктов влияет на наше здоровье и внешний вид не меньше, чем употребление фаст фуда. Если с последним успешно борется технический прогресс, ведь с появлением разнообразной бытовой техники, готовить в домашних условиях стало значительно легче и быстрее, а блюда в мультиварке получаются такие же вкусные и полезные, как и приготовленные обычным способом, то выделить достаточно времени на обед можем только мы сами. Почему нельзя быстро кушать? Научные исследования показали, что у людей, которые едят медленно, не только лучше усваиваются питательные вещества, но и чувство насыщение приходит быстрее и ощущается дольше, при этом поглощается значительно меньше калорий. Почему так происходит? Давно известно, что ощущение сытости приходит к человеку через 15 — 20 минут после начала трапезы, если за этот период времени все уже будет полностью съедено, то сигнал о том, что вы уже наелись, придет слишком поздно. То есть довольно сложно предупредить переедание. Кроме того, после неспешной трапезы, чувство голода появляется значительно позже, чем после обеда на бегу. Именно, поэтому люди, которые не выделяют достаточного времени на еду, в 3 раза более склонны к полноте, чем те, которые кушают неспешно. • Постарайтесь тщательно пережевывать пищу, делая до 30 — 40 жевательных движений зараз. • Откажитесь от чтения газет и просмотра телевизора за обеденным столом, так, как употребляя пищу автоматически можно не заметить чувство сытости. • Делайте небольшие перерывы во время еды, смакуйте блюда и наслаждайтесь их вкусом. Эти простые советы, помогут вам не только кушать медленно, но и позволят питательным веществам значительно лучше усвоиться!