Что есть на завтрак, чтобы хватило сил на весь день

Не зря говорят — «съешь завтрак сам», а остальное можешь делить с кем угодно. Все апологеты здорового питания в один голос твердят, что хороший завтрак — лучший способ сохранить правильный обмен веществ и получить запас энергии на весь день. Особенно завтрак важен для тех людей, которым целый день предстоит работать.

Чтобы эффективно работать и не прерываться каждые полчаса на перекус, утром надо хорошо есть — так говорят все специалисты по питанию. Американский диетолог Нил Барнард внес свой вклад в эту теорию, составив меню завтраков для офисных работников, которые трудятся преимущественно головой и испытывают большие стрессы. Мы изучили эту школу питания и составили список продуктов, которые обязательно стоит внести в свой рацион, особенно в том случае, если вы работник умственного труда.

— Сложные углеводы —

Постоянное употребление в пищу продуктов, содержащих простые углеводы (чаще всего это различные сахара) вызывает резкие скачки инсулина в крови. Его главной функцией является понижение уровня глюкозы в крови. В случае с простыми углеводами, излишки глюкозы быстро перемещаются в жировые запасы. В случае со сложными углеводами, удается избежать скачкообразных выбросов инсулина и тем самым равномерно расходовать энергию, полученную из пищи. Кроме того, обилие сладкого в рационе ведет к быстрой смене настроения и повышенной утомляемости — опять же из-за повышенной концентрации глюкозы в крови.

К сложным углеводам относятся полисахариды, крахмал, пектин и другие углеводы, имеющие сложную молекулярную структуру. Идеальными источниками сложных углеводов являются зерновые злаки, бобовые и овощи. Так, идеальным выбором блюда на завтрак, станет тарелка овсяной или гречневой каши. Такой завтрак будет обеспечивать организм энергией на протяжении всего дня.

— Протеины —

Калорийность эталонного завтрака — около 300-400 калорий. Утреннее блюдо должно отвечать не только требованиям калорийности, но и быть сбалансированным. Около 50 процентов завтрака должно приходиться на углеводы, остальное белки и жиры. Доля белков должна составлять около 20 процентов. Если вы ведете активный образ жизни, это соотношение стоит увеличить в пользу животных и растительных белков. Лучшими источниками являются яйца (самый усваиваемый белок из всех), мясо, молочные продукты, соевые продукты, орехи и бобовые. Если нет возможности получать белок из натуральных продуктов, отлично подойдут протеиновые коктейли для спортсменов, которые также содержат огромное количество белка.

— Омега-3 —

Ненасыщенные жирные кислоты — настоящая панацея от проблем с кожей, волосами и ногтями, а также лучший источник энергии, который только можно придумать. Полезные жиры содержатся во множестве продуктов, от рыбы до авокадо, и получать их можно самыми различными способами. В качестве полезной пищевой добавки отлично работает рыбий жир и льняное масло, а также кокосовое, оливковое и кунжутные масла. Заправив ими салат, вы сделаете для организма подарок в виде чистой энергии, которая мгновенно начнет работать на вашу пользу.

— Витамины —

Следует помнить, что не всегда витаминные комплексы способны закрыть потребность человека в витаминах. Утренняя заправка микроэлементами должна включать в себя салат из свежих овощей, стакан свежевыжатого сока и, лишь в крайнем случае, капсулы поливитаминов.

— Время —

Для того, чтобы организм запустился после сна и заработал в полную силу вам потребуется около получаса после пробуждения. Это значит, что не стоит набрасываться на еду сразу после подъема. Немного времени — и пищеварительная система воспримет завтрак с большей пользой и аппетитом.