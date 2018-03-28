Кокосовое вместо коровьего. Надо ли переходить на растительное молоко

Кокосовое, соевое, овсяное, миндальное — эти и другие виды растительного молока всё чаще выбирают сторонники здорового образа жизни, а также веганы и вегетарианцы. В чем польза такого молока и можно ли им заменить коровье — в материале «АиФ-Челябинск».

Без лактозы

«Продукт, пользующийся в последнее время популярностью, далеко не новый, — рассказывает диетолог Ирина Аверичева. — Растительное молоко пили ещё наши бабушки, и готовили они его сами из злаковых культур, мака, тыквенных семян, орехов. Такой напиток имеет больше преимуществ и ценнейших полезных качеств, нежели привычный для нас продукт животного происхождения. Главное — в растительном молоке не содержится молочный белок и лактоза, которые могут вызвать непереносимость или аллергические реакции. Надо понимать, что состав такого молока в корне отличается от животного. Как правило, в нем доминируют углеводы и жиры».

Кокосовое, соевое или миндальное?

На сегодняшний день растительное молоко можно приобрести практически в любом магазине. Наибольшей популярностью у современных потребителей пользуются следующие виды:

Кокосовое

Получают путем растирания мякоти кокоса, а также разбавления ее водой до необходимой густоты. Такой напиток содержит в себе витамины В1, С, В2 и В3. Кокосовое молоко очень жирное. В его составе содержится около 27% жира, 6% углеводов и 4% белка.

Маковое

Получают путем растирания маковых зерен, а также разбавления их водой. Этот продукт содержит в себе магний, витамин Е, железо, пектин, стеариновую, пальмитиновую и линолевую кислоты. Однако больше всего в таком молоке кальция. Также в нем имеется огромное количество кодеина, алкалоидов, морфина и папаверина. Рассматриваемый продукт используют в качестве успокаивающего, болеутоляющего и спазмолитического средства.

Соевое

Самое популярное растительное молоко на Западе. Содержит много растительной клетчатки, которая благотворно влияет на ЖКТ, а также тиамина, витамина В12 и пиридоксина. Его можно отнести к малокалорийным, поэтому идеально подходит для диет. Однако с особой осторожностью следует пить беременным и детям, а также людям, которые страдают от заболеваний эндокринной системы.

Ореховое

Чаще всего такое молоко делают из миндаля. В нем есть практически все элементы таблицы Менделеева. Такой продукт является прекрасным антиоксидантом.

Тыквенное

Тыквенное молоко не калорийно, богато минеральными веществами, которые способны укрепить сердечно-сосудистую систему и иммунитет, а также улучшить пищеварение и зрение. Его делают как из семечек, так и из мякоти тыквы.

Овсяное

Прекрасный диетический продукт, который рекомендован при заболеваниях иммунной и пищеварительной систем, а также при недостатке различных ферментов в организме. Изготавливают его из овсянки, добавляя фрукты, сухофрукты, мед.

Готовим дома

Растительный напиток не сложно приготовить дома. Популярный инстаблоггер из Челябинска Яна Тарасенко деалет молоко почти из всего — из различных орехов, тыквенных семян, кунжута, мака, льна, овса, конопляных семечек, риса, свежего кокоса или кокосовой стружки и другого. Девушка делится секретами приготовления:

Хорошо промыть стакан сырых орехов (или другого сырья), лучше оставить на 30 минут в воде с 1 ст.л.соды или растворе марганцовки для дезинфекцииЗалить 3 ст. питьевой воды и оставить на ночь (или на 8-12 часов) Слить воду, снова промыть, положить в блендер, добавить 2-4 стакана питьевой воды (в зависимости от желаемой жирности молока), тщательно взбитьДобавить подсластитель (сироп агавы/топинамбура/пару фиников/тростниковый или кокосовый сахар/стевию), щепотку соли для баланса вкуса, еще раз взбитьПроцедить Хранить в холодильнике 3-4 дня