Взвешенные и счастливые on-line: финал уже скоро

У участниц схватки за ЗОЖ и тело мечты все меньше времени, чтобы показать свои способности, но все больше мотивации — на кону супер-призы: ультралегкий стильный и мощный ноутбук Prestigio Smartbook 133S и подарки от бренда самых красивых бьюти-гаджетов на свете, Foreo.

Марина

«Мой путь к правильному питанию и здоровой жизни продолжается. И вы знаете, мне понравилось! Я настолько увлеклась переменой пищевого поведения, что не заметила, как втянулась в процесс. Теперь, прежде чем приготовить какое-то блюдо, я думаю, принесет ли оно пользу моему организму и моему здоровью. Раньше я мало времени уделяла здоровью — знаете, как у нас принято: пока «жареный петух» не клюнет, мы не думаем о себе. На фоне трагических событий в Кемерово, начинаешь задумываться о том, что важно в жизни, какие приоритеты расставить для себя и своих близких. Жизнь ведь одна, надо беречь ее для своих родных, надо беречь здоровье и радоваться каждому дню.

Иногда у меня бывают срывы, очень нелегко избавиться от привычек, приобретенных за 40 лет, но я очень стараюсь. Правильное питание — это не только куриное филе и овощи, это разнообразие без вредных ингредиентов. Я открыла для себя множество разных вкусов и даже пробую готовить полезные десерты. Моим родным, которые являются моими главными критиками, очень понравился блинный овсяный тортик с йогуртом и клубникой. Оказывается, можно питаться вкусно, при этом получая максимум удовольствия и минимум калорий. Также я стараюсь соблюдать питьевой режим. Для красоты нашей кожи и хорошего самочувствия необходима вода. Не секрет, что при похудении первоначально уходит вода, и поэтому необходимо пополнять запасы жидкости в организме. Я по-прежнему стараюсь больше времени проводить на воздухе, совершать пешие прогулки, даже приобрела фитнес-браслет, чтобы примерно знать количество шагов и потерянных калорий. Есть еще одна новость — с апреля я иду в тренажерный зал, буду приобщаться к спорту. За две недели я сбросила 3 кг и медленно, но уверенно иду к своей цели!»

Лариса

«Ну вот и еще 2 недели прошли на пути к идеальной фигуре. Про вес сегодня ничего писать не буду. Болела целую неделю, пришлось пить теплое сладкое питье и пропустить неделю тренировок. Но ушли сантиметры в объемах! Примерно по 3см. Хочется отдельно написать про свое самочувствие — стало легче бегать и дышать. Каждый день, проснувшись, перед душем делаю ежедневную тренировку на 10 минут. Стал уходить живот, пуховик теперь не сидит «в обтяжку». На пути «к себе» я решила вернуть светлый цвет волос. Смотрю в зеркало и вижу счастливого человека, улыбаюсь каждый день! Есть приятные новости в моей семье — мы едем в июне в Сочи. А я хочу посмотреть, если получится, на финалистов конкурса «Взвешенные и счастливые люди». Они тренируются в самом красивом месте России. Смотрю проект и заряжаюсь энергетикой и силой. Сама себе говорю: «Ты можешь, ты сильная, нет больше этой толстушки, есть молодая и красивая девушка, и скоро будет новый и красивый гардероб, скоро будет путешествие, активное, с походами, с горами, морем, и нужно будет много ходить и плавать, а для этого нужен и минус в весе, и красивая фигура для новых фотографий.

Хотела написать про свой калораж, за который все переживают. Я прекрасно понимаю, что дневной рацион нормального человека должен быть где-то примерно 2000 калорий. Но так сложилось, что я ем небольшими порциями. И, когда начинаю считать весь свой рацион, у меня получается примерно 1500 калорий, и это сумма вместе с шоколадом, перед которым я не могу устоять. Да, моя фигура не идеальна, и с этим что-то нужно делать. Первой попыткой было обращение в центр коррекции веса и рекомендации по питанию на 300 калорий. Сначала кажется, что это безумно мало, но попробовав, поняла, что продержаться можно, но недолго. Потом я убрала все вредное и рацион получился примерно 1000 калорий, но вес не уходил.

Вторая попытка — работа с тренером, который твердил, что рацион для меня должен быть 1800-1900, и что мой калораж нужно увеличивать за счет углеводов и жиров. Я стала добавлять больше мяса и растительного масла, орехи и крупы, и вес с каждой сотней добавленных калорий полз вверх, несмотря на ежедневные тренировки. В итоге, если мой рацион ниже 1000, вес не прибавляется. К примеру, мой понедельник: завтрак — овсянка запаренная, кофе, второй завтрак –творог 50 г, яблоко, обед — курогрудка, пекинской салат, гречка, полдник — протеиновый батончик, ужин — листья салата, тунец, черри. И вода в промежутках между едой. Вот таким опытным путем я пришла к цифре, которая дает стимул. Может конечно, я себе и внушила, что больше 1000 калорий — и я начинаю набирать вес, но факт моих 80 кг остается фактом».

Халида

«У меня получилось сесть в пресловутый пистолет. Вот он, заветный приз, у меня в кармане — я же добилась! Но, как говорится: один раз — случайность, два — совпадение, а три — закономерность. Сегодня у меня получилось с таким трудом и только в одну сторону, и только один разочек, что я понимаю, что работать мне еще и работать. Тренер говорит, что общий тонус очень влияет на все. В прошлый раз был шикарный день, солнце, а сегодня — слякотный снег. Но результат умения — это когда ты в любом состоянии может делать то, что можешь. К этому я еще буду стремиться!»