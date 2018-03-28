Диета на каникулах. Как правильно питаться в отпуске, чтобы не набрать лишнего

О эти шведские столы, пикники на природе, новые рестораны и впечатления, А потом мы с ужасом глядим на весы. Между тем, придерживаться правил здорового питания в поездках несложно!

В путешествия, во время отпуска на выезде, мы меняем жизненный ритм, обстановку, даже стереотипы поведения. Любопытствуем, из чего состоит местная кухня, а потом расплачиваемся за это лишними килограммами.

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

Для большинства путешественников шведский стол оказывается самым большим искушением. Особенно это касается системы «все включено» — тут уж срабатывает простая человеческая жадность!

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Глаза разбегаются от изобилия красиво разложенных закусок, десертов, горячих блюд. А внутри включается почти бессознательное (а иногда вполне осознанное) желание съесть как можно больше. И вот уже за один обед мы пробуем и рыбу, и мясо, заедая ими крем-суп и пасту с морепродуктами. А на десерт — фрукты и пару тройку пирожных. Не влезает? Впихнем! Ведь уже заплачено!

В идеале выбирать для отдыха отель, в котором обед и ужин придется оплачивать из своего кармана. Необходимость каждый раз доставать кредитку очень отрезвляет.

Если же избежать шведского стола не удастся, постарайтесь соблюдать следующие правила:

Избегайте майонезных, сметанных и прочих жирных заправок, особенно в отелях средней руки. Во-первых, все белые соусы в несколько раз калорийнее красных. Во-вторых, они самые скоропортящиеся, что в условиях жары и несовершенных холодильных установок может иметь критические последствия.

Уделите наибольшее внимание салатам, легким закускам и зелени и смакуйте их, не торопясь: вы же на отдыхе, спешить некуда. Это поможет легко отказаться от выставленных на всеобщее обозрение десертов. Помимо их несомненной калорийности и не всегда безупречного качества именно десерты являются главными «долгожителями» на шведском столе. Одни и те же торты и пудинги могут появляться два-три вечера подряд, пока еще сохраняют относительно товарный вид.

Отдайте предпочтение сезонным фруктам — так вы восполняете водный запас и получаете порцию клетчатки.

Чистите зубы… перед едой. Попробуйте почистить зубы перед обедом или ужином освежающей мятно-ментоловой пастой. Ментол снижает чувствительность вкусовых рецепторов и, соответственно, снижает желание попробовать лишний кусочек.

Отправляясь на длительную экскурсию, вместо «сухого пайка» запаситесь бутылкой негазированной воды, лимоном (он не только освежает, но и помогает при укачивании). Возьмите с собой мытые фрукты, питьевой йогурт или кефир. Условия поездки не самые благоприятные для желудка, особенно нелегко переваривается плотная пища. Устройте разгрузочный день.

Правило «1,5–2 литра воды в день» на отдыхе должно соблюдаться еще строже. Выпивая понемногу воды каждые полчаса-час, вы уменьшаете чувство голода и помогаете организму поддерживать нормальный обмен веществ, с которым при смене часовых поясов и рациона могут возникнуть проблемы.

Выпивайте на отдыхе за день не больше двух чашек кофе и четырех чашек чая. Соблазн превратить день в бесконечный «кофе-брейк» или «файф-о-клок» может привести к повышенному (по сравнению с обычным) содержанию кофеина в крови. Возбуждение нервной системы — как следствие — приводит не только к возможным нарушениям сна, но и к повышению аппетита