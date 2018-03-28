Лазанья с баклажанами и перцем

Лазанью без мяса легко приготовить в постном варианте. А тем, кто не постится, можно добавлять сыр и молоко, тогда получится просто вегетарианское блюдо.

Ингредиенты:

Листы лазаньи — 18 штукБаклажаны — 3 штукиПерец болгарский — 3-4 штукиПомидор свежий — 2-3 штукиПриправа «Смесь перцев» — 1 ч.л. Тофу или сыр «рикота» — 200 граммМолоко — 1 стаканШпинат — 1 пучок или ½Сыр «пармезан» — 200 грамм

Как готовить

Посмотрите на упаковке листов для лазаньи, нужно ли их отваривать. Если да, то сделайте это. Теперь нужно приготовить две начинки.

Начинка красная. Баклажаны наколите вилкой несколько раз и вместе перцами поместите в духовку. Печь до готовности, около 20 минут. Затем немного остудить и снять кожицу. Семечки перца выкинуть, остальное мелко нарезать и смешать, включая сок от перца. Туда же добавить мелко нарезанные помидоры. Посолить, добавить смесь перцев.

Начинка белая. Тофу накрошить. Если вы не поститесь, вместо тофу можно взять сыр «рикота». Шпинат нарезать или взять замороженный. Размешать, добавить молоко, можно взять соевое. Посолить.

Сыр «пармезан» натереть.

Теперь собираем нашу лазанью. В форму постелить фольгу, вниз налить немного белой начинки. Разложить листы лазаньи. Их можно ломать, чтобы закрыть поверхность ровным слоем. Разложить красную начинку.

На следующий слой положить белую начинку и распределить немного сыра. Так продолжать, пока не закончатся листы лазаньи и начинка. Если вы держите пост, не используйте сыр, но возьмите побольше тофу.

Закрыть лазанью сверху фольгой и поместить в духовку. Печь около 30 минут при температуре 150 градусов. Затем открыть верх, посыпать сыром и поставить в духовку ещё на 5 минут.

Лазанья готова. Приятного аппетита!