Лучшие и худшие продукты для твоего организма

Мы много пишем о том, как те или иные продукты влияют на твой организм, разбираем состав и даже берем выдержки из научных исследований. Но сегодня мы составили рейтинг вредной и полезной пищи, чтобы ты в любой момент мог оценить пользу того или иного продукта. Ориентиром станет этот рейтинг продуктов питания: A = ешь это так часто, как захочешь — скупи хоть все запасы на нашей планете B = ешь каждый день, но умеренно — скупая, оставь чуть-чуть Европе C = ешь это раз в неделю D = ограничь потребление этого продукта F = не ешь вообще (лучше отдай это своей бывшей)

1. Завтрак

Сок В соках содержится сахар в больших количествах, который позже сохраняется как жир, а не перерабатывается в энергию. Рейтинг: D Рогалик Если ты очень любишь вкусный рогалик, но утренние пробежки не для тебя, то лучше съедать половинку рогалика за завтраком, но не больше. Рейтинг: B Маргарин Он насыщен трансжирными кислотами, которые повышают уровень холестерина и негативно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Рейтинг: D Бананы Даже у младенцев нет аллергии на бананы, к тому же они чрезвычайно полезны: бананы помогают восстановить уровень калия, которого организму так не хватает после алкогольной пятницы. Рейтинг: А Цитрус Ешь апельсины и грейпфруты, и твои колени, локти и суставы всегда будут в норме. Витамин С снижает риск некоторых заболеваний, которые поражают суставы. Рейтинг: A Яйца Исследования говорят, что здоровому человеку необходимо 6 граммов незаменимых аминокислот до или после тренировки, чтобы максимально увеличить мышечный рост. Примерно такое количество аминокислот и содержится в одном яйце. Рейтинг: B Ростки пшеницы Положи ложку пророщенной пшеницы в йогурт, коктейли или хлопья и получишь полезный и питательный завтрак. Ростки содержат витамин Е, который помогает регенерации мышечных волокон и позволяет организму быстрее восстановиться. Рейтинг: B Бекон Безумно вкусно, но очень вредно. Для многих яичница с беконом — это традиционный завтрак, но не стоит питаться подобным образом изо дня в день, ведь бекон также содержит жиры, которые не перерабатываются в энергию. Рейтинг: C Кофе Когда проснешься утром, непременно завари чашечку свежего кофе. Последние исследования показывают, что обычный кофе снижает риск диабета и повышает выносливость у спортсменов. Оценка: B Злаки Исследования показывают, что люди, которые часто употребляют в пищу отруби и злаки, более активны и энергичны, чем те парни, которые этого не делают. Овсянка так же полезна и дает много энергии, в том числе помогает восстановиться после тренировок. Рейтинг для обоих: А Детские хлопья Многие хлопья состоят на 45% из сахара, именно поэтому их так любят дети. Чрезмерное употребление может привести к развитию диабета или ожирению, так что ограничь себя и не ешь их так часто. Рейтинг: C Правильное питание без фанатизма

2. Обед

Бургеры Когда колоссальное количество жира и калорий поступает в твой организм, то ему требуется немало времени, чтобы переварить эту ядерную смесь. Жиры откладываются в боках, превращая тебя в неуклюжего старика; так же негативно они влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Оценка: F Творог Да, это кальций и белок, но сыры не так полезны, как ты думаешь. Тарелка творога содержит 918 мг натрия — более 35% ежедневной нормы, поэтому гипертоникам лучше ограничить потребление. Рейтинг: B Помидоры Всего 35 калорий и 40% ежедневной нормы витамина С в одной штуке. Помидор — один из лучших овощей, так что можешь смело употреблять его в пищу хоть каждый день. Рейтинг: A Пицца Недавно итальянские (неудивительно) ученые обнаружили, что люди, которые едят небольшую пиццу раз в неделю имеют на 22% меньше шансов пострадать от проблем с коронарными артериями. Рейтинг: C Чили Чили — это хороший источник белка, медленных углеводов и клетчатки. Перец помогает контролировать аппетит и сжигает жиры. Рейтинг: B Цыпленок Грудки — это просто находка для тех, кто активно занимается спортом. Грудка содержит огромное количество белка, так что если хочешь набрать мышечную массу, то закупись этим продуктом. Рейтинг: А Картофель фри Обжаренный в масле, жирный и не содержащий полезных веществ. Рейтинг: F. Шпинат Шпинат полезен для сухожилий, помогает восстановить мышечную ткань и увеличить показатели силовой тренировки. Рейтинг: А Яблоки Яблоки помогают частично нейтрализовать вред от курения, а также снижают риск возникновения рака на 30%. Рейтинг: A Лук Лук помогает бороться с катарактой, раком и сердечными заболеваниями. Но будь осторожен: запах изо рта будет бороться с твоей личной жизнью. Рейтинг: B Начос Закуска мексиканской кухни, которую часто употребляют с соусами. В итоге получается сочетание вредной и жирной пищи. Рейтинг: C Суши В суши одним из ингредиентов является рыба, которая содержит полезные жиры. В рыбе, такой как лосось, содержатся компоненты, необходимые для клеток головного мозга и сперматозоидов. Рейтинг: B Тунец Исследования показывают, что потребление белка до 1,4 г на килограмм веса помогает вызвать активный рост мышечной массы. В одной банке консервированного тунца содержится около 20 грамм белка. Рейтинг: А Темный шоколад Темный шоколад содержит антиоксиданты, которые помогают задержать старение и предотвращают накопление холестерина в артериях. Главное, не злоупотребляй и ешь шоколад в умеренных порциях. Рейтинг: B Индейка Индейка помогает поддерживать нормальный уровень тестостерона. Ее легкоусвояемое мясо является хорошим источником полезных жиров. Рейтинг: A Почему ты такой жирный

3. Закуски

Попкорн Когда-то полезная кукуруза стала теперь абсолютно вредной: она пропитана маслами и жирами. Попкорн превратился в настоящую бомбу для желудка и всей пищеварительной системы. Рейтинг: F Шоколадное молоко Шоколадное молоко представляет из себя комбинацию белка и углеводов — двух питательных веществ, которые необходимы после хорошей тренировки, к тому же это очень вкусно. Рейтинг: B Маффин 500 калорий и тонна жира в одном маффине. Вкусно, но не полезно. Рейтинг: D Анчоусы Они могут испортить любую пиццу, но являются незаменимым источником антиоксидантов. Рейтинг: B Ягоды Свежие ягоды борются с накоплением холестерина LDL в твоих трубах и являются отличным источником витаминов. Рейтинг: А Бразильские орехи Достать их непросто, но если у тебя получится, то ты уменьшишь риск возникновения рака предстательной железы на 50%. Рейтинг: B Крендели Большой мягкий крендель, который дарует 500 калорий — злоупотреблять не стоит. Рейтинг: D 4. Ужин

Стейк Стейк — это настоящий кладезь белка, который отлично подходит для спортсменов. Также исследования говорят о том, что говядина очень полезна для мозга, является источником железа и цинка, помогает восстановить и поддержать память. Рейтинг: B Кукуруза Питательна, но не особо полезна. Рейтинг: C Рыба Возьми в привычку есть жареную или запеченную рыбу по крайней мере раз в неделю. Недавние исследования показали, что регулярное потребление рыбы на 28% снижает риск возникновения проблем с сердцем. Рейтинг: A Перчики чили Соединение, называемое капсаицином, которое содержится в перце чили, может также усмирить аппетит и сжечь лишние калории. Перед тем, как употреблять его в пищу, позаботься о том, чтобы рядом стоял стаканчик молока. Рейтинг: B Паста Мышцы необходимо не только наращивать, но и поддерживать, а инсулин (анаболический гормон) способен поддержать наращенную мышечную массу. Цельнозерновые и белковые макаронные изделия отлично восполнят энергию и придадут сил. Добавь еще несколько полезных ингредиентов и получишь отличное блюдо. Рейтинг: B Брокколи Каждый стебель хрустящей зеленой брокколи содержит сотни соединений, называемых индолами и изотиоцианатами, которые помогают организму защититься от различных болезней и инфекций. Рейтинг: A Алкоголь Алкоголь помогает лучше переваривать пищу, но в больших количествах превращается в яд, который поражает весь организм. Идеальным вариантом станет бокал красного вина за ужином, но не больше. Рейтинг: C Виноград В винограде не только содержится ресвератрол, который помогает вырабатывать противораковые клетки, но и птеростильбен, который помогает бороться с диабетом. Рейтинг: B Рыбные палочки Маркетологи уверяют нас, что они чрезвычайно полезны. Но на деле это мягкое белое панированное мясо, обжаренное в масле. Рейтинг: F Wild Rice Технически это вовсе не рис. Но что? Дикий рис на вкус как орехи. Он содержит волокна, которые стимулируют аппетит, и заставляет организм сжигать больше калорий. Неплохо для того, что на самом деле является семенами длиннозернистой болотной травы. Рейтинг: B Еда, которая уничтожает сексуальное желание