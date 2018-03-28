Чем лечить простуду: лекарственные растения против болезни

Многие лекарства были открыты только благодаря растениям. Достаточно вспомнить, что аспирин впервые получили из коры белой ивы почти двести лет назад.

Современная фармацевтическая промышленность умеет извлекать из растений все самое полезное. Препараты на растительной основе превосходят по силе действия отвары или настои растений, а пользоваться ими удобнее и проще. Поэтому, столкнувшись с простудой, не спешите отвергать средства на основе растительных компонентов.

Алоэ поддержит иммунитет и поможет справиться с вирусами

Когда-то это растение присутствовало в каждом доме. Слишком много «полезных дел» в его послужном списке. Сок алоэ оказывает общеукрепляющее, антибактериальное и тонизирующее действие. Присутствуют в соке растения витамины и полисахариды, которые активизируют работу иммунной системы и не дают вирусам распространяться по организму.

Обычно используют взрослое растение. Например, для сока годятся только нижние толстые листья, возраст которых не менее трех лет. Сок отжимают сразу поле срезки листьев и используют его тоже сразу. Некоторые варят варенье из алоэ, и употребляют его при простуде.

Если у вас нет подходящего растения алоэ, вам помогут пастилки Дыши с медом и малиной. В их состав входит сухая вытяжка алоэ, которая дезинфицирует полость рта, снимает раздражение в горле и улучшает регенерацию поврежденной слизистой.

Лимон — защитник от простуды

Лимон — источник полезных вещества. Помимо витамина С, лимон содержит витамины А, E, B1, B2, D, Р и фитонциды — особые летучие соединения, которые обезвреживают бактерии и вирусы.

Антисептические свойства лимона ценились людьми с давних времен. Еще древние египтяне использовали лимон как противоядие при отравлении мясом и рыбой, а также как лекарство от тифа.

Рецептов использования лимона огромное множество. Можно выбрать для себя наиболее подходящее средство. Но во всех случаях следует учитывать такие моменты:

— лимон не надо очищать от кожуры. В ней содержится половина всех полезных веществ;

— чтобы не ощущалось горечи, надо удалить из лимона косточки;

— если лимон целиком окунуть в кипяток, то он не будет казаться слишком кислым.

Самое простое и привычное средство — это чай с лимоном. Хотя имейте в виду, что во время простуды не рекомендуется пить черный чай, так как он содержит танины и создает дополнительную нагрузку на печень и почки.

Липа — испытанное средство

Целебными свойствами обладают все части липы, но от простуды особенно помогают высушенные цветы. Заваренный из соцветий липы чай имеет красивый цвет, приятный вкус и аромат. Но это не главные его достоинства. Чай из липы стимулирует иммунитет, оказывает потогонное, жаропонижающее, противовоспалительное, отхаркивающее, обезболивающее действия.

Нет липового цвета или возможностей его заварить? Можно использовать напиток Дыши с липой для детей. Помимо экстракта цветков липы, напиток содержит экстракт цветков ромашки, витамин С, а также цинк, который очень важен для укрепления иммунитета и согласно исследованиям помогает сократить длительность простуды.

Для приготовления напитка достаточно растворить порционное саше чашке теплой воды. Напиток Дыши имеет приятный вкус, чтобы ребенок не отказывался его пить.

Малина — вкусная помощь для горла

В состав малины входит много полезных веществ, которые помогают бороться с вирусами и патогенными микроорганизмами. Это органические кислоты, антоцианы, белки, дубильные вещества, витамины и минералы. Малину можно использовать для снятия усталости голосовых связок и помощи горлу в комплексной терапии простуды.

Подойдет малиновое варенье, сушеные ягоды, листья и веточки, заваренные, как чай. А можно попробовать пастилки Дыши с медом и малиной, которые будут полезны при раздражении слизистой, в том числе после кашля, помогут устранить неприятные ощущения в горле. Пастилки Дыши с медом и малиной подходят для взрослых.

Брусника — природный антисептик

В ягодках брусники содержится бета-каротин, витамины С, Е, минералы, эфирные масла, а также полезные органические кислоты, в частности, бензойная кислота, которая является антисептиком и помогает справиться с воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей.

Кстати, бензойная кислота накапливается в ягодах брусники по мере созревания. Так, в зеленых ягодах бензойной кислоты нет вовсе, а в хорошо вызревших ягодах содержание этого полезного вещества в три раза больше, чем в ягодах, только начинающих краснеть.

Помните: при повреждении ягод, их дроблении брусника теряет свои антисептические свойства, поэтому ягоды брусники лучше есть целиком.

Шалфей лекарственный — священная трава

Шалфей лекарственный в Древней Греции считался священной травой. А с латыни название этого растения переводится как «здоровый».

В шалфее содержится растительный антибиотик сальвин. За счет этого трава шалфея оказывает атибактериальное и антисептическое действие. Шалфей применяется для лечения воспалительных заболеваний горла, выводит мокроту из бронхов и устраняет кашель.

Для этих же целей можно использовать напиток Дыши с прополисом, в состав которого входит шалфей лекарственный, а также экстракты прополиса, тимьяна, имбиря и витамин С.

Напиток Дыши с прополисом имеет приятный вкус, он замечательно тонизирует и его легко готовить. Просто растворите содержимое саше в стакане горячей воды и пейте 3 раза в сутки во время еды.

Важно знать! Прием жаропонижающих препаратов в жидкой форме не может служить заменой обильному теплому питью. Дыши напиток с прополисом дополняет рекомендованные специалистами жаропонижающие средства.

Ромашка — просто и эффективно

Наряду с множеством полезных качеств ромашка обладает противовоспалительным и антибактериальным действием, что делает ее востребованной при простудных заболеваниях и гриппе. Полезно отваром из ромашки полоскать горло и промывать нос, а на начальных стадиях гриппа пить чай, приготовленный из цветков. Детям с трех лет, возможно, больше понравятся пастилки Дыши с медом и ромашкой, а детям постарше можно предложить вкусный напиток Дыши с липой, в состав которого входит экстракт ромашки.

Шиповник — общеукрепляющее и тонизирующее средство

Целебные свойства шиповника трудно переоценить. Шиповник оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действие на организм, повышает иммунитет.

Напиток из шиповника очень важно уметь правильно приготовить. Поскольку содержащиеся в шиповнике витамины и фитонциды разрушаются при высоких температурах, не стоит заливать ягоды кипятком. Настаивайте его в воде при температуре. Лучше всего поместить ягоды шиповника в термос, залить водой с температурой около 70 °С и дать напитку настояться в течение ночи.

Имбирь укрепит иммунитет

Уже много веков имбирь применяется для лечения множества болезней, включая грипп и простуду. Имбирь тонизирует, снижает температуру, уничтожает вирусы и болезнетворные бактерии, укрепляет иммунитет.

Полезные свойства имбиря объяснимы высоким содержанием витаминов, микроэлементов и аминокислот. Он применяется как бактерицидное, спазмолитическое, ветрогонное, отхаркивающее, потогонное и тонизирующее средство.

При простудных заболеваниях можно готовить себе отвары и чаи с имбирем, а можно приготовить напиток Дыши с прополисом, который, помимо прочих полезных растительных экстрактов, содержит также экстракт имбиря.

В природе существует множество растений, применение которых в комплексной терапии простуды может существенно облегчить состояние и ускорить выздоровление. Применять лекарственные растения можно при разных проявлениях простуды: начиная от заложенности носа, кашля и насморка и заканчивая слабостью и общим недомоганием. Используйте силу природы, берегите себя и не болейте!

Фото: pxhere.com, pixabay.com БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ