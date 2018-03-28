Традиции правильного питания в разных странах, которые стоит перенять

Исторически рацион жителей разных стран различался очень сильно — и только сейчас, с приходом века интернет-коммуникаций, когда стало возможно в мгновения секунд узнать рецепт нового для себя блюда, традиционного в какой-то другой стране, четкое разделение начинает смазываться — многие продукты и блюда становятся крайне популярны в России. Также на смену традиционного рациона влияет и расширение возможностей логистики — не растущие в России фрукты, или же рыба, обитающая исключительно в южных водах, все чаще появляются на прилавках магазинов, и стоит вся эта «экзотика» не так уж и много. Но не всякий рацион — правильный, особенно когда это касается традиционных продуктов. В этой статье мы рассмотрим несколько стран мира, из рациона жителей которых можно почерпнуть немало новых и полезных для вашего организма продуктов.

Полезен ли рацион среднестатистического россиянина?

Изучив показатели Росстата от 2016 года, можно понять примерный рацион среднестатистического россиянина. И данные, увы, свидетельствуют о наличии определенных проблем. Так, исторически сложилось, что практически во всей России (за исключением береговых линий, конечно) не особо популярна рыба, особенно морская. Отсюда следует недостаток жирных кислот, таких, как омега-3, что приводит к сердечнососудистым заболеваниям. Отсутствие морепродуктов в рационе большинства регионов приводит к тому, что в организме обнаруживается недостаток витамина B12. Результат этого — низкий иммунитет, анемия (малокровие).

В каком-то смысле компенсируя недостаток рыбы, на столе русских людей присутствует большое количество каш и супов, в основном кислых — окрошка, щи, борщ, солянка, суп из речной рыбы. Супы полезны для пищеварения благодаря тому, что часто термическая обработка такого вида воздействует на ингредиенты более щадяще, нежели обжарка или же запекание. Несмотря на все это, среднестатистический русский человек в основном питается так, что в его рационе преобладают углеводы, жиры и сахара, и ему не хватает витаминов и микроэлементов. Что в этом можно исправить?

Что можно почерпнуть из рациона других стран?

Китай считается довольно здоровой страной в плане питания. Их кухня включает в себя множество полезных для человека продуктов — специфические китайские грибы, множество рыбы и нежирное мясо на пару, приправленное острыми или пряными соусами. Также в рационе китайцев довольно часто встречаются водоросли, которые по природе своей являются уникальным источников витаминов, которые тяжело встретить в наземной природе. В рационе китайцев овощи (капуста, морковь, побеги молодого бамбука, редька) находятся примерно на одном уровне по потреблению с мясом. Благодаря такому рациону китайцы позже начинают страдать ожирением и сердечными заболеваниями.

Также внимание стоит обратить на рацион Финляндии и скандинавских стран. Вообще-то и в нем есть свои недостатки — скандинавские страны имеют холодные погодные условия, что делает проблематичным выращивание там овощей и фруктов. Однако вот рыба там главенствует над всеми видами мяса — море поставляет свежие морепродукты постоянно. Именно их так не хватает россиянам в еде. Даже несмотря на довольно высокие цены, морепродукты должны присутствовать в рационе — содержание всевозможных жирных кислот, о которых мы уже упоминали, делает их буквально бесценными.

Японская кухня, наряду с китайской, может подсказать вам, как разнообразить рацион блюдами с рисом и бобовыми. Последние полезны для организма нормализацией артериального давления, а также снижением риска развития рака груди, кишечника и простаты — но, к сожалению, данные исследования еще нуждаются в подтверждении.

Несмотря на популярность кисломолочных продуктов в России, многие часто забывают о сырах — особенно мягких, вроде моцареллы или бурраты, которые пришли к нам из Италии и итальянской кухни. Помимо своих вкусовых качеств, данные сыры сохраняют свою свежесть при условии верного хранения в течение недели, и дают организму те самые необходимые элементы, которые содержатся в кисломолочных продуктах.

В заключение хотелось бы отметить, что, несомненно, все вышеперечисленные страны также имеют и вредные части своих национальных обычаев в еде — итальянцы употребляют много вина и хлебных продуктов, японцы часто злоупотребляют рисом, который не особо полезен в больших количествах, а скандинавы не получают достаточно витаминов из-за труднодоступности фруктов и овощей. Но, несмотря на это все, стоит из их кухонь брать самое лучшее, а плохое оставить за бортом. Ну и не забывайте, что лишь одно здоровое питание не способно поддерживать ваше здоровье на необходимом уровне — режим сна, физические нагрузки и отсутствие стрессов также важны.

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