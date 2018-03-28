7 кулинарных мифов, которые нам мешают на кухне каждый день

Традиция готовить семейный ужин отходит в прошлое. Об этом свидетельствуют рост выручки в ресторанах и барах за последние несколько лет и увеличение продаж полуфабрикатов. То есть готовить перестают и те, кто зарабатывает достаточно, чтобы ходить в ресторан, и те, кто может себе позволить только дешевые продукты. В чем же причина? Кроме нехватки времени и нежелания разводить бардак на кухне, многие говорят об отсутствии элементарных навыков. Делу не помогает и интернет — в рецептах оттуда множество дезинформации и уже изживших себя мифов. От самых распространенных из них мы решили вас избавить.

— Экстремальная обжарка сохраняет соки в мясе —

Этот миф слышит с самого детства каждый любитель стейков. Даже профессиональные повара нередко упоминают такую возможность сохранить кусок сочным. Но правда в том, что готовка на сильном огне может иссушить ваше блюдо даже быстрее, чем обычное обжаривание. Такие выводы сделали на основании серии экспериментов с участием разных видов и сортов мяса. Их обжаривали несколькими способами, а затем сравнивали процентное содержание жидкости в каждом. В результате те куски, которые подверглись быстрой и сильной обжарке, потеряли на 1,68% больше жидкости.

— Добавленный в блюдо алкоголь полностью испаряется —

Миф о выпаривании алкоголя может стоить вам водительских прав. Конечно, никто не ест курицу в белом вине, чтобы опьянеть, но и полностью списывать со счетов градусы в этом случае не стоит. Это доказал заместитель главного редактора New Scientist Грэм Лоутон, который измерял уровень алкоголя в своей крови на протяжении ужина из блюд с добавлением вина. Он сделал вывод, что чем дольше готовится блюдо, тем меньше в нем остается следов спирта. Но даже если готовить свыше 2,5 часов, 5% алкоголя попадет в вашу кровь вместе с нежным ризотто или запеченной в пиве уткой.

— Микроволновка уничтожает питательность блюд —

Возможно, распространению этого мифа способствовало непонимание принципа работы микроволновки. И доля правды все же есть в том, что еда из микроволновки лишается части витаминов. Но это происходит и при любом другом способе приготовления пищи. Если для вас остаются приоритетом витамины, просто ешьте продукты сырыми. Хотя, например, помидоры, морковь и капуста становятся только богаче антиоксидантами после приготовления. Так что пора возвращать микроволновку из опалы.

— Добавление масла предотвращает слипание макарон —

Верить этому мифу начинаешь, когда забываешь школьные знания о том, что вода и масло не смешиваются даже при нагревании. Готовя пасту, надо просто следовать рецепту. А добавленное масло никак не изменит свойств блюда, потому что просто останется на поверхности воды, в которой варятся макароны. Чтобы они не слиплись, их нужно помешивать.

— Соленая вода кипит быстрее —

Это не просто миф, а заблуждение, смысл которого противоположен истине. При всем уважении к бабушкам, которые учили нас солить воду, чтобы она быстрее закипела, спешим вас разубедить. На самом деле соленая жидкость доходит до кипения медленнее, чем пресная. Впрочем, разница настолько мала, что даже с секундомером вы ее не заметите. Так что отныне можно солить жидкость в любой момент.

— Картофель способен снизить соленость блюда —

Увы, если вы пересолили, вас не спасет даже картофель. Единственное, на что он способен, это вобрать в себя часть жидкости вместе с солью, но общего вкуса это не изменит. Если во время добавления соли ваша рука дрогнула, только дополнительная жидкость может повлиять на кулинарный успех. Поэтому не переводите картофель зря.

— Сырые яйца нельзя класть в блюдо холодными —

Этот миф в большей степени касается выпечки. Издавна хозяйки беспокоятся о том, чтобы вытащить яйца из холодильника задолго до начала готовки. На самом деле выпечка нисколько не портится оттого, что какие-то ингредиенты в нее добавляются холодными. В процессе приготовления теста температура выравнивается. Но есть одно исключение. Яйца комнатной температуры действительно лучше для рецептов суфле.