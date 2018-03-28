Названы продукты, которые подорожали в нижегородских магазинах в марте

В марте поднялись цены на куриные яйца на 12,69% по сравнению с февралем. Это руокводитель Нижегородского УФАС Михаил Теодорович связывает с приближающейся Пасхой.

Также цены выросли на: ржаной хлеб (на 7,56%), молоко (2,39%), сливочное масло (1,23%), спред (7,69%), муку высшего сорта (на 12,89%), вермишель (1,13%), сахарный песок (3,85%), соль (0,42%), геркулес (4,65%), рис (4,84%), рыбу мороженую неразделанную (10,52%).

Подорожали овощи, например, картофель (на 13,89%). Рост в цене объясняется тем, что его запасы заканчиваются. Также выросли цены на: свежую белокочанную капусту (24,63%), морковь (20,50%) и мытую морковь (21,91%), лук (12,15%), яблоки (18,57%). Стали дороже: мандарины (24,06%), лимоны (0,52%), бананы (14,58%).

Одновременно на некоторые продукты цены снизились: на пшеничный батон (на 2,04%), масло подсолнечное (1,98%), пшено (1,23%), гречневую крупу (9%), апельсины (14,26%), груши (11,61%).

Подешевело мясо и птица: говядина (на 0,67%), свинина (на 4,23%), курица (0,78%), куриная грудка (5,03%).

Цены на черный байховый чай и баранину остались прежними.