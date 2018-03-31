В Приамурском объединении ВВО состоялись соревнования по военно-спортивному ориентированию

В результате упорной борьбы победу в конкурсе одержала команда мотострелкового соединения из Приамурья.

В Амурской области на базе мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа состоялись соревнования по военно-спортивному ориентированию.

На состязания прибыли восемь команд из соединений и воинских частей объединения. Участникам предстояло преодолеть пятикилометровый маршрут по пересеченной местности. Передвигаясь к финишу, спортсмены определяли свое местонахождение ориентируясь только по карте и компасу, делая пометку в карте на контрольных точках маршрута. На финише учитывалось время преодоление маршрута и ориентирование команд на местности по отметкам на карте.

В результате упорной борьбы победу в конкурсе одержала команда мотострелкового соединения из Приамурья. Через месяц им предстоит защищать честь объединения в состязаниях по ориентированию среди лучших команд Восточного военного округа.