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В Приамурском объединении ВВО состоялись соревнования по военно-спортивному ориентированию
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В Приамурском объединении ВВО состоялись соревнования по военно-спортивному ориентированию 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В результате упорной борьбы победу в конкурсе одержала команда мотострелкового соединения из Приамурья.
В Амурской области на базе мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа состоялись соревнования по военно-спортивному ориентированию.
На состязания прибыли восемь команд из соединений и воинских частей объединения. Участникам предстояло преодолеть пятикилометровый маршрут по пересеченной местности. Передвигаясь к финишу, спортсмены определяли свое местонахождение ориентируясь только по карте и компасу, делая пометку в карте на контрольных точках маршрута. На финише учитывалось время преодоление маршрута и ориентирование команд на местности по отметкам на карте.
В результате упорной борьбы победу в конкурсе одержала команда мотострелкового соединения из Приамурья. Через месяц им предстоит защищать честь объединения в состязаниях по ориентированию среди лучших команд Восточного военного округа.
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