Ещё
В Приамурском объединении ВВО состоялся конкурс «Армейский запас»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Приамурском объединении ВВО состоялся конкурс «Армейский запас» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В состязаниях участвовали лучшие военные повара и пекари из воинских частей, дислоцированных в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края.
В Восточном военном округе на базе ракетного соединения, дислоцированного в Еврейской автономной области, состоялся конкурс специалистов продовольственной службы «Армейский запас-2018». В состязаниях участвовали лучшие военные повара и пекари из Амурской области, ЕАО и Хабаровского края.
Участники в течение трех дней соревновались в приготовлении пищи в стационарных и полевых условиях из повседневных продуктов. Кроме того, условием конкурса была предусмотрены этапы по стрельбе из штатного оружия, проверка физической подготовки и знания рецептов и технологии приготовления блюд. В упорной борьбе победу праздновала команда поваров мотострелкового соединения из Амурской области.
В завершении конкурса был проведен мастер-класс капитанов команд по приготовлению национальных блюд народов мира. Многие выбрали блюда «мафрум» и «креплах» еврейской кухни. Пекари приготовили хлеб хала и лепешки маца. Знатоки еврейской кухни из состава жюри высоко оценили кулинарные способности участников конкурса.
ТК «Звезда»: последние новости
В Минсельхозе США признали лидерство России День белорусской кухни прошел в ракетном соединении ЗВО Звезда «Друзей» объявила о разводе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девочка в одиночку борется с насилием в школах6
Что есть на завтрак, чтобы хватило сил на день
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах9
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Блюда, которые могут храниться почти вечно8
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:59
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Дети
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение