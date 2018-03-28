В Приамурском объединении ВВО состоялся конкурс «Армейский запас»

В состязаниях участвовали лучшие военные повара и пекари из воинских частей, дислоцированных в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края.

В Восточном военном округе на базе ракетного соединения, дислоцированного в Еврейской автономной области, состоялся конкурс специалистов продовольственной службы «Армейский запас-2018». В состязаниях участвовали лучшие военные повара и пекари из Амурской области, ЕАО и Хабаровского края.

Участники в течение трех дней соревновались в приготовлении пищи в стационарных и полевых условиях из повседневных продуктов. Кроме того, условием конкурса была предусмотрены этапы по стрельбе из штатного оружия, проверка физической подготовки и знания рецептов и технологии приготовления блюд. В упорной борьбе победу праздновала команда поваров мотострелкового соединения из Амурской области.

В завершении конкурса был проведен мастер-класс капитанов команд по приготовлению национальных блюд народов мира. Многие выбрали блюда «мафрум» и «креплах» еврейской кухни. Пекари приготовили хлеб хала и лепешки маца. Знатоки еврейской кухни из состава жюри высоко оценили кулинарные способности участников конкурса.