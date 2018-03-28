10 блюд, которые ненавидят с детства почти все

Некоторые детские предпочтения в еде остались с нами на всю жизнь, но впечатление от любимых блюд не так сильны, как отвращение к нелюбимым. И чем сильнее взрослые пытались доказать, насколько полезна манная каша и как скоро можно вырасти, если есть горох, тем больше крепла ненависть к некоторой еде, а заодно совершенствовались техники по ее незаметной утилизации. Свою зловещую роль сыграли детские сады и школьные столовые, где аттракцион «накорми ребенка гадостью» имел масштабы поистине поразительные. Как результат этих мучений — целое меню блюд, которые мы терпеть не могли все детство, да и теперь близко к ним не подходим.

— Гороховое пюре —

Как можно есть субстанцию, консистенцией и цветом напоминающую нечто не просто несъедобное, а противоположное любой еде? Таким вопросом каждый задавался в детстве перед тарелкой с гороховым пюре. Но немой вопрос и слезы в глазах не помогали. Родители маленьких детей уверены, что это блюдо — единственная возможность насытить юные детские организмы качественным протеином. «Ешь горох, а то не вырастешь», — говорили они.

— Окрошка —

Заливать сомнительной жидкостью прекрасно удавшийся салат с зеленью — странная идея, если хочешь накормить этим ребенка. У детей настороженное отношение ко всякого рода жидкостям, а уж если на их поверхности плавают куски колбасы и яйца, создается полное ощущение, что это уже однажды съели.

— Вареная морковь —

Встретишь ее в супе, и весь день испорчен. Кто вообще придумал подвергать термической обработке овощи, которые итак нравятся детям в сыром виде? Зато мастерство вылавливать из любого блюда кусочки вареной моркови, определять ее даже в массе других овощей и беспощадно выбрасывать, пока взрослые не видят, достигало в детстве небывалых высот. И если, повзрослев, люди начинают спокойнее относиться к этой странной еде, то в этом заслуга только мелкой терки.

— Теплое молоко с пенкой —

Раньше обращали мало внимания на такие особенности организма, как непереносимость лактозы. А то бы нам всем очень пригодилась эта отговорка в моменты вечернего молока с медом и пенкой. Родители готовы на все, чтобы заставить детей уснуть, а кто-то возьми да и растиражируй версию, что делу очень хорошо помогает теплое молоко. Вот и приходилось страдать и зажмуриваться, чтобы не видеть, как скользкая пенка неумолимо приближается к твоему рту.

— Тушеная капуста —

«Прощай, капуста, встретимся в аду!..» Эти мудрые слова Гомера Симпсона мы бы с радостью цитировали в детстве, украдкой выбрасывая в окно бабушкино овощное рагу. Но это чуть ли не единственный случай, когда со вкусом блюда действительно ничего нельзя поделать. Детский организм не способен принять его на генетическом уровне. В капусте содержатся молекулы фенилтиокарбамида. Это означает, что рецепторы воспринимают любые ее вариации ужасно горькими.

— Кисель —

Молочные реки и кисельные берега из детской сказки не смогли реабилитировать этот напиток. Он так и остался в списке блюд, вероломно вторгающихся в беззаботную детскую жизнь и не оставляющих камня на камне. Всему виной непривычная консистенция и необходимость пить его теплым, а это никак не сочетается с фруктовым вкусом и с питательными свойствами киселя. Ненависть к киселю пронесли через всю жизнь многие поколения наших соотечественников еще и потому, что он стойко ассоциировался с казенными учреждениями — больницами и оздоровительными лагерями.

— Тушеная печень —

Это блюдо не нужно даже есть, чтобы понять, что ненавидишь его всей душой. Когда кухню заволакивает запахом ливера со сковородки, дети трех ближайших кварталов клянутся стать вегетарианцами на всю жизнь. Но кто не ест печень, у того будет малокровие, убеждены составители меню для детских учреждений, поэтому в ход шло все — шантаж, манипуляции, взятки сладостями и обещания чудес, лишь бы чадо съело хоть кусок говяжьей печени и получило свою дозу легко усваиваемого железа.

— Молочная лапша —

Что хуже — комки в манной каше или пенка в молочной лапше? Повара-изверги в советских детских садах не задавались таким вопросом. Гораздо более актуальной темой для них были способы, которые помогают в ребенка эти яства впихнуть. Хотя казалось бы — никаких особенных витаминных достоинств у молочной лапши нет, а недостатков, по крайней мере, два — макаронные изделия и подогретое молоко. Каждый ингредиент в отдельности способен на всю жизнь отбить любовь к жидкой пище.

— Манная маша —

Это не еда, а настоящая кара божья за детские грехи. Ею пугали даже самых отважных из нас, и не было зверя страшнее, чем комки в манной каше. Чуть зазевался, пропустил один, и вот уже тебя тошнит, а мама угрожает вывалить кашу за шиворот, если немедленно все не доесть. Почему родители выбирали именно такой способ избавить нас от лишней клетчатки, которой богаты все крупы, кроме манки? Научились бы лучше сначала готовить ее без комков. Кстати, у сегодняшнего молодого поколения есть шанс избежать этой пытки — ученые поговаривают, что манная каша на самом деле вредна для детской пищеварительной системы.

— Перловая каша —

Резиновая на вкус и несъедобная на вид, перловая каша гораздо больше годится для стрельбы из рогатки, чем для детского завтрака. Жаль, что родители этого не понимали и все пытались хитростью накормить перловкой капризных отпрысков. Дешевый продукт, легкие витамины, питательность — сомнительные аргументы для ребенка. К тому же заглушить этот вкус комбикорма для скота не могли ни сахар, ни варенье.