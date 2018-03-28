Надежда Грановская: «Нужно принимать себя и любить»

Я никогда не сидела на диетах. Просто правильно питаюсь — у меня есть личный список вредных продуктов, которые я стараюсь не употреблять. Исключила из рациона все жирное, острое, а также молоко. Оставила только любимые с детства блюда: вареники с картошкой и с творогом. Отказ от некоторых продуктов для меня не способ похудеть, но очистить свой организм, ведь такая пища не только отражается на весе человека, но и влечет за собой проблемы с кожей и желудком. Могу сказать, что мое общее состояние, безусловно, улучшилось. Однако я не из тех, кто ежедневно встает на весы и контролирует свой вес. Благодаря природным данным мне не нужно уделять этому много времени и сил.

Знаю, что домашняя еда — залог здорового питания, но, к сожалению, сама готовлю не очень часто. У меня много проектов, которые требуют моего непосредственного участия. Но если готовлю, то не люблю пользоваться рецептами. Однако когда я только знакомлюсь с каким-то блюдом, то внимательно изучаю: какие там ингредиенты, что и в каком количестве. А потом все равно делаю все на глаз, по ощущениям. У меня есть опыт готовки, поэтому я доверяю своему вкусу.

Я с детства мечтала стать балериной, но из-за моей комплекции эта мечта не сбылась. Тем не менее я решила воплощать свои мечты сейчас. Я не хожу на фитнес, но занимаюсь балетом и танцами. Также занимаюсь аргентинским танго, которому посвящен мой авторский спектакль.

Как и многие женщины, я иногда пользуюсь бабушкиными рецептами. Например, я знаю рецепт отличного скраба, который можно сделать из соли и меда. Достаточно их просто смешать. Соль является хорошим пилингом, а мед смягчает кожу и придает ей бархатистость. Таким средством лучше пользоваться в бане или сауне.

Я против пластической хирургии, я за натуральность. Считаю, что каждая женщина прекрасна по-своему. И волосы у меня свои: я их никогда не наращивала, и они не требуют какого-то особого ухода. Просто мне повезло.

Как и у любого человека, у меня иногда может портиться настроение. Все мы зависим от обстоятельств, в которые попадаем. Но есть важное правило: нужно принимать себя и любить, тогда внутри вас будет гармония.

Я считаю, что старости нет. Она может появиться только у тех людей, кто сдался. Но если ты молод душой, то у тебя внутри много энергии, которая не дает тебе стареть. Ты можешь сделать себе кучу операций, можешь перекроить лицо, подтянуть тело, но внутри органы все равно будут стареть. Поэтому важно наполнять себя внутри энергией, самореализовываться, тогда глаза будут гореть, а тело — наполняться, и для окружающих ты тоже будешь выглядеть намного моложе. Так что чем больше мы заботимся о внутреннем мире, тем моложе выглядим.

Оздоравливающий салат из авокадо с маслинами и кукурузой

Ингредиенты: замороженная кукуруза — 250 г, маслины без косточек — 75 г, болгарский перец — 1 шт., одна луковица, два зубчика чеснока, оливковое масло — 2–3 ст.л., сок одного лимона или 3 ст.л. винного уксуса, авокадо — 2 шт., черный перец — по вкусу.

Как приготовить: кукурузу разморозить, маслины нарезать поперек. Перец и лук мелко нарезать. Измельчить чеснок. Кукурузу, болгарский перец, оливки, лук перемешать в большой миске. Чеснок, лимонный сок, соль, оливковое масло, черный перец перемешать в другой миске. Получившимся соусом залить салат и хорошенько перемешать. Накрыть его крышкой и поставить на восемь часов в холодильник. Авокадо добавить непосредственно перед подачей на стол, предварительно очистив его и нарезав.

Кстати…

Авокадо называют аллигаторовой грушей. Оно содержит витамин В6, препятствует отложению холестериновых бляшек, с помощью авокадо проводят профилактику атеросклероза. Также его советуют есть для ускорения обмена веществ, если вы хотите, например, похудеть. Авокадо повышает гемоглобин и содержит бета-каротин, который очень полезен для здоровья глаз.