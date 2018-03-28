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Диетологи назвали специи для похудения
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Диетологи назвали специи для похудения 

МедикФорум 44 минуты назад
Фото: МедикФорум
В мире существует множество разнообразных специй, пряностей и трав. Многие из них не только придают пикантности и неповторимого вкуса и аромата блюдам, но и способствуют похудению путем ускорения обмена веществ и расщепления жиров. Некоторые «хитрые» приправы даже притупляют чувство голода, и в результате человек съедает намного меньше. Больше всего постройнеть помогают привычные всем пряности — красный перец, базилик, корица, анис, ваниль, имбирь. Входящее в состав жгучего перца фенольное соединение капсаицин поднимает температуру тела, ускоряя обменные процессы и способствуя ускорению сжигания жиров, выяснил сайт МедикФорум. Добавление острой приправы позволяет насытиться меньшей порцией. Однако красным перцем не следует увлекаться. Его необходимо добавлять в блюда в умеренном количестве, а на первых порах использовать по чуть-чуть, давая привыкнуть вкусовым рецепторам. Отличной специей для похудения является имбирь. Ломтики корня растения, добавленные в мясные блюда или в горячие напитки, улучшают пищеварение, подавляют аппетит, ускоряют обмен веществ. Имбирь отлично выводит из организма токсины, укрепляет сосуды. Применение слайсов свежего или сушеного молотого корня укрепляет иммунитет, улучшает память. Избавить от желания полакомиться вкусностями поможет анис и запах ванили. При возникновении чувства голода следует разжевать несколько анисовых зерен, оставляющей во рту освежающий вкус, или носить с собой ванильный стручок, помогающий воздержаться от употребления вредной пищи. Анис повышает работоспособность, тонизирует. Он, как и ваниль, поднимает настроение. Знакомый всем корень хрена ускоряет расщепление жиров, выводит токсины и улучшает пищеварение, помогая справиться с тяжелой пищей. Специя является кладезем полезных минералов и витаминов, а также оказывает на организм противомикробное и противовоспалительное действие.
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