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Диетологи назвали усиливающие чувство голода продукты
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Диетологи назвали усиливающие чувство голода продукты 

МедикФорум 16 минут назад
Фото: МедикФорум
Возникающее чувство голода между основными приемами пищи многие стараются утолить небольшими перекусами. Однако, как утверждают специалисты, существует ряд продуктов, которые не только насыщают желудок по минимуму, но через 20-30 минут «раздувают» еще больший аппетит. В число такой «коварной» пищи входят хлеб, чипсы и крекеры, сладости, а также продукты с низким содержанием жиров, выяснил МедикФорум. При их употреблении чувство голода притупляется лишь на короткое время, а затем возникает с новой силой, и человек снова берется за перекус, что грозит набором лишнего веса. Рафинированные углеводы, содержащиеся в хлебе, крекерах и чипсах, провоцируют резкое повышение уровня сахара в крови. Ответной реакцией организма становится выделение увеличенного количества инсулина, запасающего энергию на «черный день», заставляя человека испытывать голод. Хорошим примером послужит бесплатный хлеб и снеки, предлагаемые в ресторанах и барах, чтобы заставить клиента сделать больший заказ. Потребление пищи успокаивающе воздействует на области мозга, гипоталамус и таламус, управляющие насыщением организма. При попытках утолить голод сладостями данные участки остаются активными и продолжают требовать еды, посылая сигналы о пустом желудке. Не могут полноценно обогатить организм необходимыми питательными веществами и «раздувают» аппетит с новой силой обезжиренные продукты. В процессе жевания активность желудка возрастает, и он начинает обильное выделение пищеварительных соков. Пища с низким содержанием жиров быстро переваривается, утоляя чувство голода на короткий срок, поэтому человек продолжает думать о еде, а как известно, частые перекусы ведут к появлению лишних килограммов.
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