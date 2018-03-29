Диетологи назвали усиливающие чувство голода продукты

Возникающее чувство голода между основными приемами пищи многие стараются утолить небольшими перекусами. Однако, как утверждают специалисты, существует ряд продуктов, которые не только насыщают желудок по минимуму, но через 20-30 минут «раздувают» еще больший аппетит. В число такой «коварной» пищи входят хлеб, чипсы и крекеры, сладости, а также продукты с низким содержанием жиров, выяснил МедикФорум. При их употреблении чувство голода притупляется лишь на короткое время, а затем возникает с новой силой, и человек снова берется за перекус, что грозит набором лишнего веса. Рафинированные углеводы, содержащиеся в хлебе, крекерах и чипсах, провоцируют резкое повышение уровня сахара в крови. Ответной реакцией организма становится выделение увеличенного количества инсулина, запасающего энергию на «черный день», заставляя человека испытывать голод. Хорошим примером послужит бесплатный хлеб и снеки, предлагаемые в ресторанах и барах, чтобы заставить клиента сделать больший заказ. Потребление пищи успокаивающе воздействует на области мозга, гипоталамус и таламус, управляющие насыщением организма. При попытках утолить голод сладостями данные участки остаются активными и продолжают требовать еды, посылая сигналы о пустом желудке. Не могут полноценно обогатить организм необходимыми питательными веществами и «раздувают» аппетит с новой силой обезжиренные продукты. В процессе жевания активность желудка возрастает, и он начинает обильное выделение пищеварительных соков. Пища с низким содержанием жиров быстро переваривается, утоляя чувство голода на короткий срок, поэтому человек продолжает думать о еде, а как известно, частые перекусы ведут к появлению лишних килограммов.