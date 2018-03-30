Названы дешевые продукты, не уступающие суперфудам

Суперфуды — это собирательно название продуктов, которые содержат в себе такую высокую концентрацию витаминов, минералов и антиоксидантов, что считаются полезнее остальных. Но выяснилось, что и дешевые продукты ничем не хуже. Как сообщает Health info, экспертами в области здорового питания были отобраны самые простые продукты для женского здоровья, которые легко выдерживают конкуренцию с суперфудами. Какие же это продукты? Чеснок. Его употребление крайне полезно для сердца и костей, этому способствует содержание в нем витамина В6 и марганца. По словам специалистов, употребление чеснока в ситуации стресса и нагрузок снижает их негативное влияние на миокард и повышает стойкость организма. Также рекомендуется чеснок после менопаузы — по половине зубчика в день защищают от развития остеопороза. Помидоры. В их плодах содержится много витамина А, витамина С и витамина В9. Этот комплекс повышает защиту кожи от воздействия ультрафиолета, а также имеет профилактическую ценность в отношении депрессии и рака груди Картофель. Этот овощ часто считают опасным для фигуры, но на самом деле свежесваренный картофель снижает аппетит и помогает нормализовать метаболизм. В картофеле много витамина С, витамина В6, калия, а также антиоксидантов, которые защищают организм от накопления свободных радикалов — молекул, с активностью которых связывают развитие многих опасных заболеваний, включая бесплодие и онкологию. Кефир. В хорошо знакомом россиянам кисломолочном напитке содержится больше пробиотиков, чем в йогурте. Эти микроорганизмы способствуют оздоровлению кишечной микрофлоры, что способствует поддерживанию веса и улучшению иммунной защиты организма. Канадские ученые установили, что употребление кефира помогает бороться с раком груди. Помимо этого, кефир снижает тревогу, стресс и противостоит депрессии. Ранее специалисты рассказывали МедикФоруму о том, что привычные в рационе питания множества людей продукты могут содержать в себе нежелательные и опасные для организма компоненты. В список таких продуктов, в частности, попали рис, молоко, хлеб, куриные яйца.