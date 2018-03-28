Что делать, если сел голос

Молчание

Если у вас сел голос, то первое, что нужно сделать, — это на время замолчать. Вашим голосовым связкам необходимы отдых и восстановление, а если вы будете их еще больше напрягать, то проблема с голосом затянется. Говорить можно только в самых крайних случаях, и то шепотом. В связи с этим, конечно, лучше отпроситься с работы: ведь вам нужно прийти в норму, а не разговаривая вы вряд ли будете эффективны на рабочем месте.

Мед и лимон

Один из самых распространенных рецептов при пропавшем голосе — смесь меда и лимона. Но ни в коем случае нельзя употреблять их в «живом» виде! Мед при всех своих целебных качествах будет раздражать и без того больное горло, то же самое можно сказать и про кислоту, содержащуюся в лимоне. Поэтому медово-лимонную смесь обязательно нужно разбавлять теплой водой или добавлять в чай.

Молоко и морковь

Отлично помогает при осипшем голосе молочно-морковный отвар. Cреднюю морковку режут на крупные куски, заливают молоком и доводят до кипения. Дают остыть, процеживают через марлю или сито и пьют мелкими глотками или полощут горло.

Сырой картофель

Картофельный сок оказывает успокаивающее и целебное воздействие на больное горло, но только при правильном применении. А именно: сок должен быть свежевыжатым! Его можно приготовить в соковыжималке или с помощью терки. Чуть разбавить получившуюся жидкость теплой водой и полоскать горло через каждые три-четыре часа. И не забывайте: новое полоскание — свежая порция сока.

Сырые яйца

Сторонники этого метода полагают, что лечебный эффект достигается за счет белка, который заживляет мелкие трещинки в воспаленном горле и обволакивает его. Помогает лечению и желток, в котором содержатся полезные вещества, погибающие при термообработке. У противников один, но весомый довод: при употреблении сырых яиц можно заразиться сальмонеллезом или другими «птичьими» болезнями.

Подсолнечное масло

Для приготовления компресса берется пищевая пленка, на нее кладется вата, затем марля. Все пропитывается подогретым подсолнечным нерафинированным маслом. Компресс закрепляется в области шеи и обматывается платком. Делать компресс необходимо на ночь. Перед сном можно выпить чай с имбирем, медом и лимоном.

Чеснок с медом

Пять-семь головок чеснока измельчить при помощи чеснокодавилки или мясорубки. В полученную смесь добавить несколько столовых ложек меда, так, чтобы его было в два раза больше, чем чеснока. Подогревать смесь в течение 15–20 минут на водяной бане, после чего снять и остудить. Повторить три раза. Полученный сироп процедить и остудить, принимать по одной чайной ложке через каждые два часа.

Свекольный сок Применяется в качестве полосканий (1 свекла на 1 ст. л. 9%-ной уксусной кислоты, или же берется пополам морковный и свекольный соки), компрессов для горла (используется отварная теплая свекла, натертая на терке), раствора для ингаляций (во время простуды полезно подышать над кастрюлькой, в которой варится свекла).

Кстати…

Если пропал голос, придется на время изменить рацион питания. В идеале нужно употреблять только жидкую пищу. Откажитесь от холодных напитков и еды, а также от горячей и острой пищи.