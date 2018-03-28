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Рецепты вкусных и полезных сладостей
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Рецепты вкусных и полезных сладостей 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Домашнее овсяное печенье
Ингредиенты: 180 г сливоч-ного масла, 1 стакан овсяных хлопьев (не быстрого приготовления), 2 яйца, 1,5 стакана муки, ⅔ стакана сахара, 2 ч. л. разрыхлителя.
Способ приготовления: масло нужно достать из холодильника заранее, чтобы оно стало мягким. Растереть масло с сахаром. Добавить яйца и тоже хорошенько перемешать до однородной массы. Муку просеять и смешать с разрыхлителем. Добавить в тесто. Перемешать. Всыпать овсяные хлопья. Тесто накрыть пленкой и убрать минут на 50 в холодильник. Противень застелить бумагой для выпечки, смазать растительным маслом. Руки смочить холодной водой. Из теста скатать шарики размером с грецкий орех, затем сделать из них лепешки. Выложить на противень. Поставить печенье в разогретую до 180 градусов духовку минут на 15. Вначале печенье будет мягким, оно станет хрустящим, когда остынет. По желанию в тесто можно добавить сухофрукты или кусочки шоколада.
В 100 г печенья 420 ккал.
Конфеты из сухофруктов
Ингредиенты: 100 г кураги, 100 г черного или коричневого изюма, ½ банки сгущенки, ½ банки вареной сгущенки, 150 г грецкого ореха, кокосовая стружка, плитка темного шоколада.
Способ приготовления: курагу и изюм ненадолго залить кипятком. Промыть в холодной воде и дать высохнуть на бумажном полотенце. Сухофрукты мелко нарезать (можно пропустить через мясорубку). Орехи измельчить, но не в порошок. Соединить сухофрукты и орехи, залить двумя видами сгущенки (вместо сгущенки можно взять жидкий мед). Хорошенько перемешать. Убрать на час в холодильник, тогда конфетки будут лучше лепиться. Из массы скатать шарики и часть из них обвалять в кокосовой стружке. Убрать в холодильник. Растопить плитку шоколада на водяной бане. Обмакнуть в него вторую часть конфет и убрать в холодильник.
В 100 г конфет 340 ккал.
Шоколадно-банановая паста
Ингредиенты: 3 банана, 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. какао-порошка, 50 мл апельсинового сока.
Способ приготовления: из бананов сделать пюре, добавить сахар, влить сок. Поставить кастрюльку на небольшой огонь. Когда масса нагреется, добавить какао-порошок. Все перемешать. Когда масса закипит, варить 5 минут. Снять с огня и остудить. Вместо какао можно взять настоящий темный шоколад.
В 100 г пасты 130 ккал.
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