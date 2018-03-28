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4 несложных рецепта постных блюд
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4 несложных рецепта постных блюд 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Постные равиоли с репой
Ингредиенты на 3 порции
Для теста:
лен сухой — 40 г;
мука семола — 450 г;
мука пшеничная — 160 г; соль — 5 г;
масло оливковое — 40 г;
вода — 250 мл.
Ингредиенты для начинки:
репа — 250 г;
пшено — 80 г;
лук репчатый — 100 г;
помидоры вяленые — 30 г;
оливковое масло — 50 г;
соль — 5 г.
Для подачи:
постная сметана — 100 г;
свекла 600 г.
Способ приготовления:
Для приготовления теста лен засыпать в воду и варить 20 минут на среднем огне, пробить в  блендере и охладить, 30 г оставить для склейки равиоли. Соединить с мукой, посолить и добавить оливковое масло, замешать тесто, обернуть в пищевую пленку и оставить в холодильнике на 20 минут. Для начинки репу нарезать крупными кусками, обмазать оливковым маслом, посолить, поперчить и запечь при температуре 180 C 30 минут. Нарезать мелким кубиком. Пшено сварить до готовности в подсоленной воде, охладить. Лук очистить, нарезать мелким кубиком и обжарить на оливковом масле. Помидоры также нарезать мелким кубиком. Все ингредиенты соединить и замешать «фарш».
Тесто раскатать на 1-2 мм. Вырезать квадратные или круглые формы, выложить начинку по 10 г, промазать пробитым льном, завернуть и скрепить. Свеклу промыть, сварить до готовности, очистить и сделать из нее сок. На сковородку налить сок, посолить, добавить постную сметану и довести до кипения. Равиоли варить в подсоленной воде 6 минут, выложить в соус и готовить 1 минуту.
Где попробовать: ресторан Hills
Суп-пюре из спаржи
Ингредиенты (на 1200 г):
масло кунжутное — 50 г; лук-шалот — 50 г; спаржа зеленая (брутто) — 800 г; ликер — 50 г; ванильная палочка — 3 г; агар-агар — 2 г; картофель отварной — 160 г; вода — 1400 г; соль — 3 г; черный перец — 1 г.
Способ приготовления
Cпаржу бланшировать в кипяченой воде 1 минуту, затем охладить. Пожарить на кунжутном масле лук-шалот и бланшированную спаржу, добавить ликер и бульон овощной. Способ приготовления овощного бульона: в воду добавить ванильную палочку, агар-агар, картофель отварной, соль, черный перец и варить 5 минут, пропустить через блендер и охладить.
Где попробовать: Christian
Каротосалата Мэ Колокифа (морковь с кориандром)
Ингредиенты:
морковь — 200 г; тыква — 200 г; мед — 10 г; апельсиновый бальзамик — 5 г; кедровые орехи — 5 г.
Способ приготовления
Предварительно отварить морковь и нарезать кубиками. Порезать тыкву кубиками примерно 2 см, выложить все на пергамент и полить медом. Выдавить чеснок, добавить тимьян и посыпать морской солью. Запечь в духовке до готовности и обжарить с апельсиновым бальзамиком,
полить оливковым маслом и посыпать обжаренными кедровыми орехами.
Где попробовать: Molon Lave
Стейк из цветной капусты
Ингредиенты на 1 порцию:
цветная капуста — 300 г; минеральная газированная вода — 50 мл; мука темпура — 100 г; панировочные сухари «Панко» — 50 г; масло для фритюра — 200–250 мл.
Способ приготовления:
Кочан капусты нарезать вдоль куском, похожим на стейк и приготовить на пару. Приготовить тесто темпура, смешав газированную воду и муку до консистенции густой сметаны. Обмакнуть капусту в получившемся кляре с обеих сторон, а затем обвалять в панировочных сухарях. Жарить капустные стейки во фритюре до готовности.
Где попробовать: Carne/Vino
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