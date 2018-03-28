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Чем полезно масло орегано
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Чем полезно масло орегано 

Умная 55 минут назад
Фото: Умная
Масло орегано некоторые считают универсальным средством против простуды и гриппа. Так ли это? И насколько оно безопасно? Давайте обратимся к мнениям экспертов.
Что такое масло орегано?
Масло орегано представляет собой экстракт, получаемый из листьев душицы, который можно встретить в аптеках в чистом виде, а также в виде капсул и настойки. Название «ориганос» дали этой траве древние греки. В переводе оно означало «наслаждение горами». Ведь душица растет в основном в горных районах. Испокон веков она широко использовалась в народной медицине. От каких же проблем помогает орегано?
Кожные проблемы
Поскольку масло орегано обладает антибактериальным эффектом, оно способно избавить от прыщей, так как способствует очищению пор и препятствует развитию акне. Для этого рекомендуется развести две-три капли масла в теплой воде и нанести на проблемные места. Эффективно масло орегано и при псориазе, экземе, и как противогрибковое средство. Например, если грибком поражены ногти и кутикулы, то рекомендуется трижды в день наносить масло на пораженные места, либо обработать раствором с водой и эфирным маслом носки и обувь. Чтобы избавиться от бородавок или мозолей, берут смесь масла орегано и масла кокоса в соотношении 1:3, нагревают на водяной бане и наносят на поврежденный участок кожи. Можно добавить еще масло чайного дерева или лаванды.
Улучшение пищеварения
Масло орегано стимулирует работу желчного пузыря, способствует более активной выработке желчи и пищеварительных ферментов, участвующих в усвоении полезных веществ. В итоге это улучшает обмен веществ и работу желудочно-кишечного тракта.
Похудение
В масле орегано содержится фермент карвакрол, регулирующий уровень холестерина в крови, а также мешающий формироваться новым жировым клеткам и сжигающий уже накопившиеся жиры. Поэтому тем, у кого проблемы с лишним весом, не помешает включить масло душицы в свой рацион.
Нормализация менструального цикла
Если регулярно принимать масло орегано, то у женщин нормализуется месячный цикл, улучшается кровообращение в области матки и малого таза. В период менопаузы это средство помогает справиться с такими симптомами, как высокая потливость, приливы, и другими признаками гормональных изменений.
Уничтожение паразитов
Масло орегано способно уничтожать вредные для здоровья паразитарные организмы — например, круглых червей, ленточных червей, лямблий. Для этого нужно ежедневно употреблять по две-три капли масла со стаканом молока или сока на протяжении пяти-шести недель. Но лучше вначале проконсультироваться со специалистом. Кстати, масло орегано входит и в состав некоторых органических репеллентов против комаров, вшей и блох.
Помощь при респираторных заболеваниях
Наиболее часто применяют масло орегано при гриппе, ангине и простудных заболеваниях. Например, в самом начале болезни рекомендуется ежедневно на протяжении пяти дней принимать по три капли масла, растворив его в чашке апельсинового сока. Если болезнь зашла уже далеко, то можно полоскать горло, растворив пять-шесть капель в стакане теплой воды. Это облегчит такие симптомы, как боль в горле, кашель, насморк. При сильной простуде и гриппе можно также делать массаж ступней с добавлением масла.
Борьба с вирусом герпеса
Для борьбы с герпесом рекомендуется смешать две-три капли масла орегано со столовой ложкой оливкового масла и этим раствором помазать спину в районе позвоночника (именно там «заседает» пресловутый вирус). Можно также употреблять по две капли масла дважды в день внутрь.
Борьба с аллергией
Орегано обладает противовоспалительным и седативным эффектами. Поэтому оно входит в состав многих антигистаминных средств.
А так ли уж оно полезно?
В то же время некоторые медики относятся к целительной силе масла орегано со скепсисом, по крайней мере если дело касается «мгновенного» исцеления от гриппа и ОРВИ, как рекламируется в Интернете. «Не существует серьезных доказательств того, что это работает, — говорит Нэвья Майсор, доктор медицины из Нью-Йорка. — По крайней мере их недостаточно, чтобы советовать людям это использовать». Эйлин Марти, специалист по инфекционным заболеваниям из Международного университета Флориды, вторит коллеге: «Нет никаких данных, указывающих на то, что это непосредственно лечит простуду и грипп». Однако есть и результаты исследований, согласно которым масло орегано действительно обладает антибактериальными и антимикробными свойствами. По словам той же доктора Марти, на птицефермах данное средство применяют в качестве антибиотика, чтобы сохранить здоровье цыплят. «Несомненный вывод, что душица является сильным антиоксидантом, способным оказывать воздействие на многие разновидности микроорганизмов, — говорит Марти. — И хотя нет доказательств, что это угрожает непосредственно вирусам простуды и гриппа, это может помочь кому-то избавиться от вторичной бактериальной инфекции». Между тем не стоит забывать о том, что масло орегано может оказывать и нежелательные побочные эффекты, добавляет доктор Майсор. «Поскольку масло орегано пока еще слишком мало изучено, нам сложно судить о его свойствах», — полагает она. В частности, доктор Джуди Фулоп, практикующая натуропатию в Центре интегральной медицины Северо-Западного университета, предупреждает, что масло орегано способно взаимодействовать с другими препаратами, особенно антикоагулянтами и антидиабетическими средствами. Это может оказаться небезопасным для беременных женщин, тех, у кого есть определенные проблемы, или аллергиков. Если вы чувствуете симптомы, похожие на грипп, то лучше все-таки обратиться к врачу, а не заниматься самолечением, рекомендует доктор Майсор.
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