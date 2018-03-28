Укроп в салатах костромичей подменили на белую марь

Не из всех семян может вырасти укроп, узнал KOSTROMA.TODAY. Экспертизу семян укропа из костромских магазинов заказала в ветеринарной лаборатории газета «Северная правда».

Для экспертизы были закуплены укроп овощной «Сопрано» в гипермаркете «Адмирал», укроп «Лесногородский» в супермаркете «Лидер», укроп «Кибрай» и «Надежный» в гипермаркете «Лента»

Экспертизу начали с упаковки. С пакетами все оказалось в полном порядке — на упаковках образцов указана необходимая информация. А вот внутри пакета было все не так хорошо. Там обнаружили семена, которые вообще — не укроп.

Например, в укропе «Киберай» из «Ленты» эксперты нашли горец шероховатый, а в укропе «Надежный» — марь белую. Это быстрорастущие и очень неприхотливые сорняки. Если эти семена посеять, то на грядках среди укропа вырастут эти сорняки.

В итоге эксперты забраковали пакеты с «Кибераем» и «Надежным».