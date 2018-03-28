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Укроп в салатах костромичей подменили на белую марь
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Укроп в салатах костромичей подменили на белую марь 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Не из всех семян может вырасти укроп, узнал KOSTROMA.TODAY. Экспертизу семян укропа из костромских магазинов заказала в ветеринарной лаборатории газета «Северная правда».
Для экспертизы были закуплены укроп овощной «Сопрано» в гипермаркете «Адмирал», укроп «Лесногородский» в супермаркете «Лидер», укроп «Кибрай» и «Надежный» в гипермаркете «Лента».
Экспертизу начали с упаковки. С пакетами все оказалось в полном порядке — на упаковках образцов указана необходимая информация. А вот внутри пакета было все не так хорошо. Там обнаружили семена, которые вообще — не укроп.
Например, в укропе «Киберай» из «Ленты» эксперты нашли горец шероховатый, а в укропе «Надежный» — марь белую. Это быстрорастущие и очень неприхотливые сорняки. Если эти семена посеять, то на грядках среди укропа вырастут эти сорняки.
В итоге эксперты забраковали пакеты с «Кибераем» и «Надежным».
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