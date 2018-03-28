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Когда сахар появился на Руси
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Когда сахар появился на Руси 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Современные люди уже не могут представить жизнь без этого продукта, а вот древнему человеку этот продукт был неизвестен. Раньше на Руси люди могли лакомиться только сладкими фруктами и медом диких пчел.
Получать сахар из сока стеблей сахарного тростника начали индусы. Из Индии этот продукт попал в Европу.
В России сахар появился в XII столетии. Несколько веков этот продукт был доступен только знати, бедняки о сладостях не могли и мечтать. Богатые люди лакомились леденцами, вареньем, засахаренными ягодами, колотыми «сахарными головами», а бедным по-прежнему был доступен только мёд.
В начале XVIII столетия Пётр I открыл первую в России «сахарную палату». Выпускаемый ею сахар был дорогим, поскольку сырье для производства привозили из-за границы. В начале XIX века для производства сахара в России начали использовать не дорогой импортный сахарный тростник, а отечественную свеклу, поэтому цена на сахар упала. Практически сразу свекольный сахар обогнал тростниковый по объемам производства в России.
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