Идеальный омлет по заветам мадам Пуляр

Со стороны омлет похож на бесхлопотное блюдо — казалось бы, несколько яиц, щепотка соли, минута на огне, и на выходе у вас вкусный, ароматный и питательный завтрак. Впрочем, в обеденный час и на ужин он тоже уместен, если поджимает время. Но с присущей многим чертой искать сложность в простоте можно подойти и к этому элементарному, как яйцо, блюду. Омлет под брендом мадам Пуляр занял свое место во французской кухне, а в кухне мировой он снискал славу чуть ли не самого дорогого — около 30 евро за порцию. Миф о кулинарном гении мадам Пуляр в конце XIX века разлетелся по всей Франции. Разумеется, не обошлось без мифотворчества — что-де мадам разводит специальных кур и добавляет фуа-гра в свое блюдо. Но на фоне всех кривотолков кто-то догадался обратиться к самой мадам Пуляр, на что она ответила: «Я разбиваю в чашу пару славных яиц, хорошенько их взбиваю, выливаю на сковороду с горячим сливочным маслом и трясу что есть сил. И я крайне рада, если вы удовлетворили свое любопытство, любезный». Уверены, что и у нас все получится.

Ингредиенты

Обратите внимание на тот нюанс, что в своем комментарии мадам Пуляр ни слова не сказала про молоко — казалось бы, привычный и неотъемлемый пункт в рецепте омлета. Действительно, любая жидкость, будь то молоко, сливки или даже вода, делают омлет легким, пышным и воздушным. Но мы в погоне за ярким и исключительно яичным вкусом, не будем отходить от плана. Так же всем другим жирам мы предпочтем именно сливочное масло, поскольку подсолнечное масло подсушит наш омлет и сделает его жестким. И если вы хотите минимизировать опасность пережарить омлет, яйца должны быть комнатной температуры, поэтому предварительно достаньте их из холодильника.

Сковорода

Крайне важным будет выбор подходящей сковороды. Если она окажется слишком большой, омлет получится маленьким, жестким снаружи и водянистым внутри. Оптимальный диаметр для порции на одного человека — это 23 сантиметра, и вам несказанно повезло, если среди вашего набора окажется именно такая. Вы закроете все пункты, если она будет еще и чугунной, которая хорошо удерживает тепло, что сказывается на скорости приготовления омлета. Да и сами посудите, разве во Франции позапрошлого столетия слышали слово «тефлон»?

Навыки

Вспоминая популярный анекдот, у повара могут быть отличные кастрюли, но в первую очередь он должен уметь с ними управляться. Время приготовления омлета составляет всего одну минуту, но яичная масса — это такая субстанция, которую нельзя оставить в покое даже на это незначительное время. Ее надо трясти — ловко, уверенно и бесстрашно, иначе ваши усилия пойдут на то, чтобы отчистить от сковороды пригоревший омлет, который вы едва ли станете есть. Также вам, вероятно, понадобится лопатка. «Вероятно» — потому что вас наверняка вдохновят на подвиги примеры поваров, чей омлет подворачивается сам, только лишь благодаря отточенным движениям и без участия вспомогательных инструментов, а такие примеры есть. Но если вы не в настроении идти сегодня на риски, кухонный инвентарь вам в помощь.

Рецепт

Ингредиенты: Яйца — 2 шт. Сливочное масло — 1 ст.л. Соль, перец, начинка по вкусу

Приготовление:

1. Поставьте сковороду на средний огонь, а пока она накаляется, разбейте яйца, основательно перемешайте их в глубокой чаше и добавьте соль и перец.

2. К тому времени сковорода уже будет прогрета, и на ней можно растопить сливочное масло. Распределив масло по поверхности сковороды, дождитесь, когда оно перестанет пениться, и вылейте на сковороду яйца.

3. Несколько раз встряхните сковороду, чтобы яичная масса равномерно заняла ее поверхность. Спустя около 20 секунд (ориентируйтесь по пузырям) выложите начинку.

4. Снимите сковороду с огня и с помощью лопатки отгоняйте массу от краев, поворачивая сковороду круговыми движениями и держа ее под углом.

5. Сложите два края омлета к центру, «запечатав» начинку, и подавайте к столу.