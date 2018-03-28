Пирог «Студенческий» с яблоками и джемом

Дочка моей подруги (студентка, живущая в общежитии) позвонила и попросила дать рецептик какого-нибудь вкусного, но совсем простого пирога, чтобы она смогла его с легкостью приготовить (ждала гостей). Мне ничего не оставалось, как предложить ей рецепт этого пирога, потому что необходимые для приготовления продукты есть в холодильнике каждого студента.

На следующий день я получила огромную благодарность и рассказ о том, как студенты не только с восторгом съели пирог, но и подобрали все крошки.

Поскольку мы вместе с джемом Махеевъ подарили сладкий момент и массу удовольствия студентам, то теперь этот пирог у меня так и называется — «Студенческий». Особый вкус и аромат придает ему именно джем Махеевъ, в данном случае любимый — лимонный.

Послушав лестные отзывы, я решила и для своей семьи тоже приготовить «Студенческий» пирог. Так что Махеевъ подарил сладкие моменты и нам тоже, потому что подавали пирожок к чаю мы несколько раз за день.

лук Кстати, такой пирог можно готовить как закрытым, так и открытым — все зависит от предпочтения.

Посыпки тоже можно использовать разные: кунжут, кокосовую стружку, миндальные лепестки — зависит только от вкуса.

лук Ингредиенты:

мука — 300 гяйца — 4 шт. (крупные) сахар — 120 г соль — на кончике ножа разрыхлитель — 1 ч. ложка яблоко — 2-3 шт. лимонный джем Махеевъ (по вкусу) кокосовая стружка — 25 г растительное масло (для смазки пергамента)

Приготовление:

Сахар венчиком нужно взбить с яйцами до полного растворения, добавить щепотку соли для усиления вкуса готовой выпечки.

лук Добавить просеянную с разрыхлителем муку.

лук Аккуратно замесить (ложкой) вязкое, густое тесто. Тесто должно быть гладким и однородным, без комочков.

лук Форму для выпечки (у меня керамическая) застелить пергаментом, слегка смазать бумагу растительным маслом. Вылить готовое тесто (большую часть) в форму и ложкой или силиконовой лопаточкой разровнять, чтобы оно по всей поверхности имело одинаковую толщину.

лук Яблоки вымыть, обсушить, разрезать пополам и удалить косточки. Нарезать не очень толстыми дольками, примерно 1 см толщиной.

лук Нарезанные дольки выложить поверх теста в любом порядке, слегка придавливая.

лук Пространство между дольками нужно заполнить щедрым слоем лимонного джема, усиливающего аромат пирога.

лук Сверху вылить оставшееся тесто и разровнять тонкий слой.

лук Теперь пирог щедро присыпать кокосовой стружкой.

лук Выпекать пирог при температуре 180 градусов примерно 45 минут. Готовность пирога необходимо проверять деревянной шпажкой. Если у вас металлическая форма, то пирог нужно ставить в предварительно разогретую духовку. Если же вы пользуетесь при выпечке керамической формой (как я), то вам нужно ставить форму в холодную духовку, чтобы они нагревались одновременно.

лук Если вы решили сделать открытый пирог, то все тесто нужно вылить в форму сразу, а сверху уложить фрукты, смазать джемом и присыпать по вкусу.

лук Кстати, такой пирог можно готовить не только с яблоками, но и с нектаринами, персиками, абрикосами или сливой. Важно, чтобы все эти фрукты не были перезревшими, а были твердыми. Джем тоже можно использовать любой (всю линейку Махеевъ) по вкусу.

Если собираетесь пирог хранить, то, чтобы он не пересыхал, оберните пищевой пленкой после полного остывания.

Пробуйте и наслаждайтесь!