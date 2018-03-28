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Пирог «Студенческий» с яблоками и джемом
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Пирог «Студенческий» с яблоками и джемом 

7dach.ru 51 минуту назад
Фото: 7dach.ru
Дочка моей подруги (студентка, живущая в общежитии) позвонила и попросила дать рецептик какого-нибудь вкусного, но совсем простого пирога, чтобы она смогла его с легкостью приготовить (ждала гостей). Мне ничего не оставалось, как предложить ей рецепт этого пирога, потому что необходимые для приготовления продукты есть в холодильнике каждого студента.
На следующий день я получила огромную благодарность и рассказ о том, как студенты не только с восторгом съели пирог, но и подобрали все крошки.
Поскольку мы вместе с джемом Махеевъ подарили сладкий момент и массу удовольствия студентам, то теперь этот пирог у меня так и называется — «Студенческий». Особый вкус и аромат придает ему именно джем Махеевъ, в данном случае любимый — лимонный.
Послушав лестные отзывы, я решила и для своей семьи тоже приготовить «Студенческий» пирог. Так что Махеевъ подарил сладкие моменты и нам тоже, потому что подавали пирожок к чаю мы несколько раз за день.
лук  Кстати, такой пирог можно готовить как закрытым, так и открытым — все зависит от предпочтения.
Посыпки тоже можно использовать разные: кунжут, кокосовую стружку, миндальные лепестки — зависит только от вкуса.
лук  Ингредиенты:
мука — 300 гяйца — 4 шт. (крупные) сахар — 120 г соль — на кончике ножа разрыхлитель — 1 ч. ложка яблоко — 2-3 шт. лимонный джем Махеевъ (по вкусу) кокосовая стружка — 25 г растительное масло (для смазки пергамента)
Приготовление:
Сахар венчиком нужно взбить с яйцами до полного растворения, добавить щепотку соли для усиления вкуса готовой выпечки.
лук  Добавить просеянную с разрыхлителем муку.
лук  Аккуратно замесить (ложкой) вязкое, густое тесто. Тесто должно быть гладким и однородным, без комочков.
лук  Форму для выпечки (у меня керамическая) застелить пергаментом, слегка смазать бумагу растительным маслом. Вылить готовое тесто (большую часть) в форму и ложкой или силиконовой лопаточкой разровнять, чтобы оно по всей поверхности имело одинаковую толщину.
лук  Яблоки вымыть, обсушить, разрезать пополам и удалить косточки. Нарезать не очень толстыми дольками, примерно 1 см толщиной.
лук  Нарезанные дольки выложить поверх теста в любом порядке, слегка придавливая.
лук  Пространство между дольками нужно заполнить щедрым слоем лимонного джема, усиливающего аромат пирога.
лук  Сверху вылить оставшееся тесто и разровнять тонкий слой.
лук  Теперь пирог щедро присыпать кокосовой стружкой.
лук  Выпекать пирог при температуре 180 градусов примерно 45 минут. Готовность пирога необходимо проверять деревянной шпажкой. Если у вас металлическая форма, то пирог нужно ставить в предварительно разогретую духовку. Если же вы пользуетесь при выпечке керамической формой (как я), то вам нужно ставить форму в холодную духовку, чтобы они нагревались одновременно.
лук  Если вы решили сделать открытый пирог, то все тесто нужно вылить в форму сразу, а сверху уложить фрукты, смазать джемом и присыпать по вкусу.
лук  Кстати, такой пирог можно готовить не только с яблоками, но и с нектаринами, персиками, абрикосами или сливой. Важно, чтобы все эти фрукты не были перезревшими, а были твердыми. Джем тоже можно использовать любой (всю линейку Махеевъ) по вкусу.
Если собираетесь пирог хранить, то, чтобы он не пересыхал, оберните пищевой пленкой после полного остывания.
Пробуйте и наслаждайтесь!
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