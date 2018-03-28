Национальное итальянское блюдо из риса

Простой рецепт Национальное итальянское блюдо из риса и морепродуктов.

Уровень сложности

Средне

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Способ приготовления:

Подготовка:5 минут

Время приготовления: 50 минут

Количество: 4 порции

Ингредиенты:

150 г колбасы чоризо или любой сырокопченой (нарезать ломтиками)

1 луковица (накрошить)

225 г риса для паэльи

250 г ассорти из морепродуктов

750 мл горячего куриного бульона

1 Пожарьте колбасу на небольшом огне, чтобы она пустила жир. Далее увеличьте огонь до среднего и подрумяньте колбасу. Снимите ее с огня.

2 Не сливая жира, в сковородке на слабом огне обжарьте лук пока он не станет золотистым. Добавьте в сковороду рис и жарьте еще одну минуту, помешивая, чтобы рис покрылся маслом.

3 Влейте бульон в блюдо с рисом и колбасой и томите на слабом огне 20–25 минут, доведите рис до мягкости и ждите пока он полностью впитает бульон.

4 Всыпьте туда морепродукты, накройте сковороду крышкой и выключите огонь.

Дайте отстояться 5 минут, чтобы морепродукты стали теплыми. Приятного аппетита!

В каждой порции: 343 калории, 10 г жиров, 45 г углеводов.