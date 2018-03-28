Простой рецепт Национальное итальянское блюдо из риса и морепродуктов.
Уровень сложности
Средне
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Способ приготовления:
Подготовка:5 минут
Время приготовления: 50 минут
Количество: 4 порции
Ингредиенты:
150 г колбасы чоризо или любой сырокопченой (нарезать ломтиками)
1 луковица (накрошить)
225 г риса для паэльи
250 г ассорти из морепродуктов
750 мл горячего куриного бульона
1 Пожарьте колбасу на небольшом огне, чтобы она пустила жир. Далее увеличьте огонь до среднего и подрумяньте колбасу. Снимите ее с огня.
2 Не сливая жира, в сковородке на слабом огне обжарьте лук пока он не станет золотистым. Добавьте в сковороду рис и жарьте еще одну минуту, помешивая, чтобы рис покрылся маслом.
3 Влейте бульон в блюдо с рисом и колбасой и томите на слабом огне 20–25 минут, доведите рис до мягкости и ждите пока он полностью впитает бульон.
4 Всыпьте туда морепродукты, накройте сковороду крышкой и выключите огонь.
Дайте отстояться 5 минут, чтобы морепродукты стали теплыми. Приятного аппетита!
В каждой порции: 343 калории, 10 г жиров, 45 г углеводов.