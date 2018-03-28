Клубничный пирог с миндалем 

Сегодня мы подготовили для Вас рецепт «Крамбл с клубникой и миндалем». Крамбл-это английский пирог из крошки песочного теста. Данный пирог будет отличным десертом для Вашего стола
Ингредиенты
Клубника
300 г белый сахар
50 г миндаль
150 г ванильный экстракт или ванильный сахар
по вкусу
мука
80 г разрыхлитель
0,5 ч. л.
сливочное масло
70 г коричневый сахар
90 г Рекомендуем к прочтению:
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Способ приготовления
Время готовки
1 ч Количество персон
6 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Английская
Промойте клубнику и уберите листочки. Разрежьте ягодки на маленькие кубики.
Разделите миндаль на две части. Первую часть миндаля измельчите с помощью кофемолки, вторую часть — крупно порубите.
Положите клубнику в миску, засыпьте сахар и измельченный миндаль, добавьте ванильный экстракт или ванильный сахар. Хорошенько перемешайте, чтобы сахар и миндальная крошка покрыли клубнику полностью.
В другой миске перемешайте муку и холодное сливочное масло, порезанное кубиками. Перетрите массу в крошку руками. Добавьте порубленный миндаль и коричневый сахар.
Клубнику положите в смазанные формочки для суфле, сверху выложите смесь муки, масла и миндаля.
Готовьте в подогретой до 200 градусов духовке около 30 минут. Затем охладите в течение 10 минут и подавайте теплым. Приятного аппетита!