Клубничный пирог с миндалем

Сегодня мы подготовили для Вас рецепт «Крамбл с клубникой и миндалем». Крамбл-это английский пирог из крошки песочного теста. Данный пирог будет отличным десертом для Вашего стола

Ингредиенты

Клубника

300 г белый сахар

50 г миндаль

150 г ванильный экстракт или ванильный сахар

по вкусу

мука

80 г разрыхлитель

0,5 ч. л.

сливочное масло

70 г коричневый сахар

90 г Рекомендуем к прочтению:

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Способ приготовления

Время готовки

1 ч Количество персон

6 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Английская

Промойте клубнику и уберите листочки. Разрежьте ягодки на маленькие кубики.

Разделите миндаль на две части. Первую часть миндаля измельчите с помощью кофемолки, вторую часть — крупно порубите.

Положите клубнику в миску, засыпьте сахар и измельченный миндаль, добавьте ванильный экстракт или ванильный сахар. Хорошенько перемешайте, чтобы сахар и миндальная крошка покрыли клубнику полностью.

В другой миске перемешайте муку и холодное сливочное масло, порезанное кубиками. Перетрите массу в крошку руками. Добавьте порубленный миндаль и коричневый сахар.

Клубнику положите в смазанные формочки для суфле, сверху выложите смесь муки, масла и миндаля.

Готовьте в подогретой до 200 градусов духовке около 30 минут. Затем охладите в течение 10 минут и подавайте теплым. Приятного аппетита!