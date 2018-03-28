Медовый кекс с бананом

Простой рецепт прекрасного десерта с бананом и медом будет отличным источником энергии.

Ингредиенты

Сливочное масло

115 г мука

200 г разрыхлитель

1,5 ч. л.

бананы (очень спелые)

2 шт яйца

2 шт коричневый сахар

60 г мед 2 ст. л.

соль

по вкусу

корица

1 ч. л.

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Способ приготовления

Время готовки

1 ч Количество персон

8 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Американская

Взбейте яйца. Бананы хорошенько растолчите вилкой

Миксером взбейте масло с сахаром, пока масса не станет светлой и воздушной. Далее вбейте яйца и перемешайте до однородной массы.

Высыпьте в тесто просеянную с помощью сита муку, добавьте разрыхлитель, бананы, соль, корицу и мед. Перемешайте ложкой.

Смажьте маслом форму для кекса и поместите в нее тесто. Готовьте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35-40 минут.

Подавайте кекс со сливочным маслом и медом. Приятного аппетита!