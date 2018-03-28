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Медовый кекс с бананом
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Медовый кекс с бананом 

Карельские вести 45 минут назад
Простой рецепт прекрасного десерта с бананом и медом будет отличным источником энергии.
Ингредиенты
Сливочное масло
115 г  мука
200 г  разрыхлитель
1,5 ч. л.
бананы (очень спелые)
2 шт  яйца
2 шт  коричневый сахар
60 г  мед  2 ст. л.
соль
по вкусу
корица
1 ч. л.
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Способ приготовления
Время готовки
1 ч  Количество персон
8 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Американская
Взбейте яйца. Бананы хорошенько растолчите вилкой
Миксером взбейте масло с сахаром, пока масса не станет светлой и воздушной. Далее вбейте яйца и перемешайте до однородной массы.
Высыпьте в тесто просеянную с помощью сита муку, добавьте разрыхлитель, бананы, соль, корицу и мед. Перемешайте ложкой.
Смажьте маслом форму для кекса и поместите в нее тесто. Готовьте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35-40 минут.
Подавайте кекс со сливочным маслом и медом. Приятного аппетита!
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