Пора цвести: 16 бальзамов для тела с запахом весны

Увлажняющие кремы с ароматом ванили, лосьон с запахом дикой розы, который прекрасно питает кожу, божественный скраб для тела и масла для коррекции фигуры — редакция BeautyHack провела ревизию лучших средств для тела, которые пахнут весной.

Масло для тела Healing in Harmony Body Butter, Treets Traditions

Первое, что хочется отметить, — прекрасное увлажнение кожи, особенно если она немного сухая после отдыха на море (прям как у меня сейчас!). У масла плотная и жирная текстура, поэтому наношу его только вечером после душа. За ночь средство отлично восстанавливает и питает кожу, а эффект увлажнения сохраняется надолго.

Второе и важное — натуральный состав, в котором нет SLS, парабенов и силиконов, а значит оно подойдет для чувствительной кожи.

Третье — приятный аромат, который сразу настраивает на весенний лад! Правда запах очень яркий и останется с вами надолго — в аромат лучше сначала влюбиться, а потом приступать к бьюти-шоппингу.

Цена: около 800 руб.

Арктический увлажняющий гель-молочко Чудо Арктики Merveille Arctique, Thalgo Spa Тестировала креативный директор BeautyHack Ксения Вагнер

Несмотря на слово «арктический» в названии, этот лосьон — сама весна: легкий, воздушный и пахнет, как только-только сорванный букет.

Но самое крутое — это эффект. В составе нет минеральных масел, поэтому средство не создает пленки и обманчивого эффекта питания за счет этого, а реально увлажняет на 10 из 10. А еще и приятно будоражит — как будто холодит и при этом как будто греет!

Моя первая мысль после тестинга была про свидания — будь мы с мужем только на конфетно-букетной стадии, точно намазалась бы им перед каким-нибудь ужином при свечах. Одно прикосновение к такому бархатному, нежнейшему плечу — и полная победа.

Нежность, кстати, долгоиграющая — я наносила после вечернего душа и с утра кожа была все такая же младенчески гладкая. А пижама не испачкалась и не пропахла, что тоже в плюс составу: отдушки явно мягкие.

Цена: 3 395 руб.

Крем для рук Neroli Hand And Nail Cream, Clarins

Тестировала коммерческий директор портала BeautyHack Яна Коваленко

Мне очень понравился запах средства — это настоящий весенний аромат, который в любой ситуации поднимает настроение!

У крема приятная и не очень жирная текстура, которая быстро впитывается в кожу, и руки стразу становятся мягкими. Крем хорошо укрепляет и ногтевую пластину, ведь весна — это еще и авитаминоз, и ногти становятся ломкими, а кутикула — сухой. Средство легко может справиться с этой проблемой — спустя неделю использования ногти стали крепче, а сухость испарилась без следа.

У упаковки идеальный размер для небольшой сумочки, а текстура, которая быстро впитывается, позволяет использовать средство даже «на бегу» — перед важной встречей или за рулем.

Цена: около 2 000 руб.

Масло-бальзам для тела, Caudalie

Средство по текстуре напоминает густые взбитые сливки. После холодной зимы моя кожа стала очень сухой, поэтому такой «спаситель» пришелся как нельзя кстати. Не люблю слишком жирные средства, поэтому масло-бальзам — лучшая альтернатива. Да, оно не впитается за три минуты, но и двух часов ждать не придется — 20-30 минут вполне достаточно.

Наношу после душа и, пока делаю макияж и сушу голову, от средства не остается и следа, только эффект, а он прекрасный! Кожа становится мягкой, ароматной, увлажненной, а шелушения пропадают в первую неделю использования.

Особенно хочется отметить по-настоящему весенний запах масла-бальзама — это цветочная композиция с нотами флердоранжа, апельсинового дерева и померанца.

Состав прекрасный — 95% натуральных ингредиентов. Средство содержит масла виноградных косточек, карите био, виноградное масло и винодрожжи.

Цена: 1 312 руб.

Лосьон для тела 113 Vildros/Wild Rose Body Lotion, L:А Bruket

Весной у меня всегда начинается новая жизнь, а это значит, что я больше устаю. Расслабиться в этом сезоне мне помог лосьон с невероятным ароматом дикой розы, который успокаивает душу и тело. Приятная легкая текстура не делает кожу липкой, а сам лосьон отлично напитывает и восстанавливает ее за ночь — наношу его только вечером после душа, чтобы усилить эффект релаксации.

Порадовал и состав средства — в нем содержится масло дикой розы (отсюда и запах, как будто стоишь около розовых кустов в саду), натуральное кокосовое масло и масло ши. За счет них средство помогло мне справиться с раздражениями, которые появились на коже из-за первого весеннего ветра.

А узнаваемый аромат будет еще долго напоминать мне о первом вечернем солнце и радостных переменах, которые происходили со мной этой весной — у средства очень экономичный расход, и я думаю, что это лето мы тоже будем встречать вместе, ведь запах розы (читайте: радости, любви и надежды) актуален в любой сезон.

Цена: по запросу

Лосьон для тела с ароматом тиаре Body Lotion Scented Tiare, St Barth

Тестировала редактор BeautyHack Наталья Капица

По консистенции средство больше напоминает эмульсию, чем лосьон, а в его составе есть натуральные масла. Он легко распределяется на коже и обеспечивает мега-увлажнение, которое сохраняется до самого вечера.

Наношу средство утром — оно отлично впитывается (правда придется подождать минут 5-10), насыщает кожу влагой (ведь в составе настоящая карибская морская вода), а аромат тиаре с нотами апельсинового цвета и жасмина помогает проснуться и заряжает энергией на весь день!

Цена: 2 890 руб.

Лосьон для тела Moroccan Rose Otto Body Lotion, Ren Тестировала ассистент редакции Карина Ильясова

Если вы в поисках хорошего лосьона, который не только увлажняет, но и питает кожу, не оставляя на теле жирной пленки, то это — то самое средство вашей мечты.

Нежнейший аромат розы (на первом месте в составе розовая вода) в сочетании с растительными компонентами, маслом шиповника, ши, риса и дамасской розы делает лосьон очень легким и приятным. Средство легко распределяется на коже и быстро впитывается.

После нанесения остается защитная вуаль, которая не доставляет никакого дискомфорта, поэтому лосьон смело можно использовать утром после душа (даже если сразу придется натягивать на себя джинсы).

Бонус — удобная упаковка с дозатором, который выдавливает столько средства, сколько нужно для комфортного нанесения.

Цена: 2 800 руб.

Лосьон для тела с ароматом ванили Body Lotion Scented Vanilla, St Barth

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

Аромат этого легендарного средства сразу переносит меня на теплый пляж, с его легким морским ветерком, мягким песком и сладкими ощущениями свободы. Как ни странно, но запах ванили для меня — это еще и весна, которая приближает меня к долгожданному лету.

Наносить лосьон приятно не только на загорелую, чуть сухую после моря кожу. На теле, пересушенном кондиционерами, отоплением и перепадами температуры, средство тоже работает отлично. У него невесомая текстура, средство богато натуральным маслом авокадо и настоящей морской водой (средства производят только на острове Святого Бартоломео в Карибском бассейне, поэтому часто приходится ждать их появления в магазине).

Лосьон не впитается в вашу кожу на раз-два (сказывается натуральный состав), но эффект стоит долгого ожидания. Кожа становится гладкой и напитанной до конца дня, а если использовать средство регулярно, можно забыть о шелушениях и сухости.

Отдельно скажу про аромат, в который я влюбилась с первого вдоха: это не классическая ваниль с приторным финишем. Средство оставляет на теле карамельный, едва уловимый шлейф, который ассоциируется со спокойствием и роскошью. А раскрывается он на всех по-разному, подобно селективному парфюму — каждое утро провожу эксперименты, как аккорды ванили этого лосьона будут сочетаться с тем или иным парфюмом. Еще один бьюти-ритуал в мою копилку!

Цена: 2 890 руб.

Молочко красоты для тела «Пион», L’Occitane

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

Я нейтрально отношусь к нежным, девичьим ароматам. Цветочным кремам для тела предпочитаю нейтральные «маслянистые» запахи. Но вся серия «Пион» от L’Occitane «зацепила» меня после интервью с блогером Мариной Стахиной — она очень «вкусно» рассказала об очищающем масла с лепестками пиона внутри!

И не зря — через пару месяцев молочко для тела с сумасшедшим ароматом пионов похоже навсегда поселилось у меня в ванной.

Мне нравится эта особенность бренда — делать аромат как будто на грани: очень сладкая ваниль, насыщенный пион и самая спелая вишня. Кажется, вдохнешь еще и насытишься любимым средством навсегда. Но этого никогда не происходит! И вы опять находите себя в ванной, упиваясь любимым весенним запахом.

Ну а если отвлечься от ароматерапии, скажу по делу: молочко отлично увлажняет пересушенную после зимы кожу, быстро впитывается (реально впитывается, а не смывается, когда вы с утра принимаете душ) и увлажняет кожу на целый день.

Цена: 1990 руб.

Крем для рук парфюмированный Shea Butter Perfumed Hand Cream Vanilla Scent, Skinfood

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анастасия Лягушкина

Обожаю кремы в компактных упаковках, которые можно положить даже в самый маленький клатч и взять с собой в путешествие. Но это средство полюбила не только за упаковку — в составе масла ши, которое известно содержанием витаминов Е, F и А. Такой состав восстанавливает пересушенную кожу и делает ее мягкой, словно шелк.

Крем по текстуре напоминает масло, которое тает на коже и моментально впитывается. Огромную роль играет аромат ванили, который словно пробуждает после зимы и напоминает нам о том, что весна уже совсем близко! А так как упаковка очень компактная, такую ароматерапию можно применять даже «на бегу».

Цена: 300 руб.

Божественный скраб Divine Scrub, Caudalie

Весна — это не только время для увлажнения кожи, но и для ее обновления. Но ведь здорово, когда удается найти средство «2-в-1»?

В этом средстве все заложено в названии — этот скраб божественен во всем.

У него очень приятный аромат, в котором чувствуются ноты грейпфрута, фиалки и мускуса. Вместе они создают очень притягательную композицию, от которой практически невозможно оторваться. Принимать ванну или душ с этим средством — это настоящий spa в собственной ванной. Пользуюсь им два раза в неделю, но обладательницам сухой кожи все же посоветую остановиться на одном применении — в составе есть бурый сахар, который «на совесть» скрабирует кожу тела. Масла винограда, кунжута, арганы и гибискуса отлично увлажняют кожу — после использования скраба не хочется даже дополнительно наносить крем.

Распределяю средство круговыми массажными движениями. Абразивные частицы мягко отшелушивают кожу, не царапая ее. Главное — скрабируйте кожу до растворения сахарных кристаллов.

Цена: 2 000 руб.

Мусс для тела «Бурбонская ваниль», Organic shop

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

Я очень люблю средства этого бренда — за незатейливые и приятные крема, хорошие натуральные составы, яркие упаковки и сумасшедшие ароматы, которым наполняется весь дом.

С приходом весны всегда ставлю на полку в ванной мусс с ароматом ванили — он не восстановит пересушенную кожу, но станет незаменимым помощником в ежедневном увлажнении. Быстро впитывается и делает кожу гладкой. А экстракт органической ванили в составе заставит вас сойти с ума не только от аромата, но и от ощущения мягкой кожи.

Цена: около 300 руб.

Крем для Рук «Бурбонская Ваниль», Yves Rocher

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

Кожа моих рук очень сухая, и весной ее состояние усугубляется — всегда ношу с собой крем для рук. Это средство полюбила за эффект моментального увлажнения: наношу крем, распределяю на коже, и уже через 2 минуты крем впитывается, а кожа остается увлажненной. За это отвечает сочетание экстракта ванили и масла карите. Сам аромат ванили внушает оптимизм — мой день сразу становится чуть лучше, чем он есть на самом деле!

Цена: 169 руб.

Масло для тела Миндальное смягчающее, L’Occitane

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анастасия Лягушкина

Главным средством марта для меня стало смягчающее масло для тела L’Occitane, а все благодаря аромату цветущего миндаля, который ассоциируется у меня с весной — вдыхаю его и чувствую настоящий прилив эндорфинов!

Текстура у средства тоже очень «весенняя», легкая и нежная, что особенно приятно — после долгой зимы хочется сменить жирные и тяжелые баттеры на мягкие лосьоны. Да, это масло, но оно совсем не ложится жирной пленкой и помогает справиться с сухостью и шелушениями. Наношу средство после душа, и оно быстро впитывается, делая кожу бархатной.

Цена: 3 350 руб.

Молочко для тела Ультра упругость, Garnier

Весной всегда задумываюсь об упругости моей кожи — регулярных занятий спорта и правильного питания не всегда бывает достаточно. На помощь пришло средство от Garnier — у него приятный легкий аромат (то, что надо для весны!) и кремовая консистенция.

Экстракт морских водорослей в составе отлично увлажняет и подтягивает кожу — использую средства после вечернего душа с массажной щеткой. Сначала делаю легкий массаж пальцами, а потом прохожусь специальной щеткой до полного впитывания средства.

После такого интенсивного ухода утром кожа становится значительно более мягкая. Повторяла процедуру несколько недель и заметила, что кожа стала намного более подтянутая и упругая. Уверена, что это заслуга не только самомассажа, но и молочка Gariner.

Цена: около 300 руб.

Масло для тела «Бурбонская Ваниль», Yves Rocher

Тестировала специальный корреспондент Beautyhack Дарья Миронова

Признаюсь честно, я не поклонник средств с запахом ванили. Но это масло стало для меня приятной неожиданностью ­— заново открыла в себе любовь к этим по-истине весенним ароматам. Аромат масла очень яркий, и я весь день чувствовала сладкие ноты на своем теле.

Второе открытие — состояние моей кожи значительно улучшилось спустя неделю использования средства. Я разработала особый бьюти-ритуал: наношу масло отдельно, делаю массаж деревянной щеткой с жесткой щетиной, затем наношу питательный крем, а потом делаю еще один массаж уже деревянной щеткой. А если у меня нет времени на все ступени ухода, добавляю несколько капель масла в любимый крем для тела.

После такого многослойного ухода кожа в зоне бедер стала гораздо мягче, а ее рельеф улучшился. Я не фанатка спорта и строгих диет — мое тело и так достаточно стройное. Но как и у любой девушки, на теле были зоны, состояние которых не вполне меня устраивало.

Теперь все изменилось, и масло Yves Rocher — один из «виновников» правильной подготовки к пляжному сезону!

Цена: около 400 руб.

Эксфолиант для тела «Бурбонская Ваниль», Yves Rocher

Тестировала специальный корреспондент Beautyhack Дарья Миронова

Скраб для тела от Yves Rocher имеет компактную упаковку из переработанного пластика ­­— сразу ставлю «жирный» плюс в карму бьюти-мира. Баночка кажется небольшой, но в ней помещается около 150 грамм средства, которого вам хватит надолго.

Кроме аромата ванили в этом скрабе меня удивила его консистенция — настолько твердого и одновременно маслянистого средства для очищения кожи тела у меня раньше не было. А очищает на пятерку: образивные частицы мягко отшелушивают кожу и вычищают загрязнения из пор, вытягивая их, словно магнитом.

В составе скраба содержится масло карите (отвечает за увлажнение после процедуры) и тростниковый сахар (он не травмирует кожу при скрабировании).

Густое средство легко распределяется, слегка пенясь при контакте с водой. После использования моя кожа стала «отполированной» — чистой и гладкой. А мелкие образивные частицы не травмировали пересушенные и раздраженные участки, мягко увлажнив их.

Цена: 499 руб.