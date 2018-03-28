Кисель с клубникой

Простой рецепт клубничного киселя. Кисель очень полезен для нашего с Вами организма, он содержит калий, который жизненно необходим человеку, а также большинство различных витамин.

Ингредиенты

Клубника

500 г вода

2 л картофельный крахмал

3 ст. л.

сахар

6 ст. л.

цедра лайма

по вкусу

ванильный стручок

1/2 шт.

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Способ приготовления

Время готовки

1 ч Количество персон

6 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

С помощью острого ножа срезаем полоски цедры, требуется только верхний слой, стараемся не срезать белую часть, поскольку она сильно горчит.

Ставим на средний огонь воду с сахаром и доводим до кипения, в кипящую воду добавляем клубнику, цедру и ваниль, что придает особый аромат напитку.

Пока напиток закипает, разводим крахмал в стакане прохладной воды, хорошо перемешиваем до однородной массы.

Когда напиток закипит, снимаем ягоды и цедру, и, при постоянном помешивании, тонкой струей вливаем смесь с крахмалом.

Доводим кисель до кипения и снимаем с плиты. Вынимаем ванильный стручок.

Напиток немного или полностью остужаем и подаем к столу. По желанию ягоды из киселя можно добавить в напиток.