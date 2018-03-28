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Кисель с клубникой
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Кисель с клубникой 

Карельские вести 2 часа назад
Простой рецепт клубничного киселя. Кисель очень полезен для нашего с Вами организма, он содержит калий, который жизненно необходим человеку, а также большинство различных витамин.
Ингредиенты
Клубника
500 г  вода
2 л  картофельный крахмал
3 ст. л.
сахар
6 ст. л.
цедра лайма
по вкусу
ванильный стручок
1/2 шт.
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Способ приготовления
Время готовки
1 ч  Количество персон
6 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
С помощью острого ножа срезаем полоски цедры, требуется только верхний слой, стараемся не срезать белую часть, поскольку она сильно горчит.
Ставим на средний огонь воду с сахаром и доводим до кипения, в кипящую воду добавляем клубнику, цедру и ваниль, что придает особый аромат напитку.
Пока напиток закипает, разводим крахмал в стакане прохладной воды, хорошо перемешиваем до однородной массы.
Когда напиток закипит, снимаем ягоды и цедру, и, при постоянном помешивании, тонкой струей вливаем смесь с крахмалом.
Доводим кисель до кипения и снимаем с плиты. Вынимаем ванильный стручок.
Напиток немного или полностью остужаем и подаем к столу. По желанию ягоды из киселя можно добавить в напиток.
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