Попкорн: можно или нет

Диетолог Елена Голубичная рассказывает, сколько калорий в обычном попкорне без добавок, и объясняет, почему его лучше не давать маленьким детям.

Попкорн изготавливается из особого вида кукурузных зерен, оболочка которых в четыре раза прочнее обычной кукурузы.

Когда в 15 веке Колумб открыл Америку, коренное население уже во всю «взрывало» кукурузные зерна в глиняных емкостях на огне. В 19 веке житель Чикаго Чарльз Криторз придумал, как заработать на национальном лакомстве, и создал автоматы на колесах «Попперы», которые могут делать попкорн в любом месте. Сейчас более современные варианты этих автоматов вы видите в каждом кинотеатре. В конце 20 века, в 1984 году, повился попкорн, который можно готовить в микроволновых печах. В СССР попкорн называли «воздушной кукурузой», но массовую популярность этот перекус приобрел в 90-х, когда первые компании стали продавать готовый попкорн и автоматы для его производства.

Обозреватель BBC Future Вероник Гринвуд приводит такую статистику: «Американец в среднем потребляет в год около 50 литровых стаканов попкорна».

Какая калорийность у попкорна?

Калорийность попкорна кардинально меняется, если в нем есть сладкие или соленые добавки. То есть в 100 граммах простого попкорна из сухих кукурузных зерен, который вы приготовили дома, примерно 350 ккал. Если вы покупаете готовый попкорн в магазине или кинотеатре, речь может идти и о 500 калориях. Плюс, вы не можете проконтролировать, как его приготовили и какие именно вкусовые добавки использовали.

Как готовить попкорн, чтобы он был полезен?

Если вы хотите извлечь максимальную пользу от попкорна, готовьте его на сухой антипригарной сковороде без добавления масла, сахара и соли. Такой простой попкорн без добавок содержит полифенолы — они препятствуют развитию сердечных заболеваний.

Также в попкорне есть витамины В1, В2, калий, кальций, фосфор, железо. Это хороший источник углеводов (в составе попкорна без добавок их около 60%) и клетчатки (13 г в 100 г попкорна).

Отсюда можно сделать вывод, что попкорн — неплохая идея для перекуса с пользой. Но поскольку это достаточно калорийная еда, ешьте его не каждый день и желательно в первой половине дня.

Можно ли попкорн детям?

Попкорн содержит большое количество клетчатки, что не очень полезно для детского организма. Органы пищеварения у детей еще не достаточно сформированы, поэтому такой невинный перекус может вызывать запоры. Попкорн даже без добавок рекомендуется давать детям только старше 6-7 лет.

Кому еще нельзя попкорн?

От попкорна лучше отказаться людям, страдающим аллергией, болезнями желудка и кишечника. Если у вас гастрит или язва, лишний вес, сахарный диабет, повышенная свертываемость крови, вам также нельзя употреблять этот продукт.

Если я полностью здорова, какой вред может нанести попкорн с добавками?

Попкорн может вызывать отеки и приводить к нарушению водного баланса организма. Конечно, это в большей степени касается соленого попкорна.

В сладком попкорне содержится большое количество быстрых углеводов. Организм быстро им насыщается, вы едите и не можете остановиться, а через час снова голодны. А это прямая дорога к набору веса, перегрузке поджелудочной железы. При частом употреблении этот продукт вредит желудку и кишечнику, провоцируя развитие язвы или гастрита.