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В одной из школ Хорошевки проверили организацию питания
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В одной из школ Хорошевки проверили организацию питания 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Во всех корпусах школы № 1287 проверили организацию питания детей. В состав комиссии вошли представители администрации школы, члены управляющего совета и родители учащихся.
— В ходе осмотра было проверено санитарное состояние пищеблоков и обеденных залов, ассортимент и сроки годности буфетной продукции, условия хранения поступающей продукции и технологию приготовления блюд, выход готовых блюд и другое, — отметил представитель школы.
В свою очередь комбинату питания, обслуживающего школу, рекомендовано увеличить ассортимент продукции, содержащей свежие витамины: салаты из свежих овощей и фруктов, порционные овощи и фрукты. (то)
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