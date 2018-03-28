В одной из школ Хорошевки проверили организацию питания

Во всех корпусах школы № 1287 проверили организацию питания детей. В состав комиссии вошли представители администрации школы, члены управляющего совета и родители учащихся.

— В ходе осмотра было проверено санитарное состояние пищеблоков и обеденных залов, ассортимент и сроки годности буфетной продукции, условия хранения поступающей продукции и технологию приготовления блюд, выход готовых блюд и другое, — отметил представитель школы.

В свою очередь комбинату питания, обслуживающего школу, рекомендовано увеличить ассортимент продукции, содержащей свежие витамины: салаты из свежих овощей и фруктов, порционные овощи и фрукты. (то)